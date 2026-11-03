Tối giản nhưng đầy cuốn hút với lối phục sức 'trên ôm dưới xòe'

Phong cách trên ôm dưới xòe kết hợp giữa phần áo ôm sát cơ thể và phần chân váy xòe rộng bên dưới giúp tôn lên vòng eo thon gọn, mang lại sự cân đối cho vóc dáng.
Chia sẻ bài viết
Không chạy theo xu hướng phô diễn hình thể hay sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí, công thức trên ôm dưới xòe chinh phục phái đẹp bằng khả năng cân bằng tỷ lệ cơ thể. Chiếc áo ôm giúp định hình phần thân trên, trong khi chân váy xòe tạo độ chuyển động mềm mại, khiến diện mạo trở nên nữ tính.
Điểm thú vị của công thức "trên ôm dưới xòe" nằm ở cách xử lý tỷ lệ trang phục. Thay vì lựa chọn những món đồ có cùng độ rộng, sự đối lập giữa phần thân trên ôm sát và phần thân dưới bung nhẹ tạo nên một đường chuyển tiếp rõ ràng tại vòng eo.
Chiếc nơ cài tóc màu trắng là phụ kiện thích hợp để hoàn thiện vẻ ngoài cùng mẫu đầm này, vừa tạo điểm nhấn tương phản dịu dàng vừa mang đến phong cách ngọt ngào đầy cuốn hút.
Không chỉ dừng lại ở những thiết kế trơn màu, họa tiết hoa nhí và chấm bi cũng là lựa chọn đáng chú ý. Tuy nhiên, để duy trì sự hài hòa, người mặc nên ưu tiên nguyên tắc cân bằng: áo trơn phối chân váy họa tiết hoặc ngược lại. Cách kết hợp này giúp trang phục có điểm nhấn nhưng không tạo cảm giác rối mắt.