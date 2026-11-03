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Tối giản nhưng đầy cuốn hút với lối phục sức 'trên ôm dưới xòe'

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/11/2026 14:00 GMT+7

Phong cách trên ôm dưới xòe kết hợp giữa phần áo ôm sát cơ thể và phần chân váy xòe rộng bên dưới giúp tôn lên vòng eo thon gọn, mang lại sự cân đối cho vóc dáng.

Không chạy theo xu hướng phô diễn hình thể hay sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí, công thức trên ôm dưới xòe chinh phục phái đẹp bằng khả năng cân bằng tỷ lệ cơ thể. Chiếc áo ôm giúp định hình phần thân trên, trong khi chân váy xòe tạo độ chuyển động mềm mại, khiến diện mạo trở nên nữ tính.

Điểm thú vị của công thức "trên ôm dưới xòe" nằm ở cách xử lý tỷ lệ trang phục. Thay vì lựa chọn những món đồ có cùng độ rộng, sự đối lập giữa phần thân trên ôm sát và phần thân dưới bung nhẹ tạo nên một đường chuyển tiếp rõ ràng tại vòng eo.

Tối giản nhưng đầy cuốn hút với lối phục sức 'trên ôm dưới xòe' - Ảnh 1.

Sự tương phản màu sắc giữa đỏ và đen hay trắng đen càng được nhấn mạnh khi đi cùng công thức trên áo dưới xòe. Áo dài tay ôm sát màu đỏ rượu vang kết hợp chân váy ngắn đen xòe nhẹ tạo nên bản phối tương phản về màu sắc và phom dáng

ẢNH: @CAZIBRAND

Tối giản nhưng đầy cuốn hút với lối phục sức 'trên ôm dưới xòe' - Ảnh 2.

Tùy theo tỷ lệ cơ thể, người mặc có thể lựa chọn áo cổ vuông, cổ yếm, sát nách hoặc tay ngắn để tạo sự cân đối cho phần thân trên. Trong khi đó, chân váy dáng bí hay hơi phồng nhẹ đều là những lựa chọn phù hợp để tạo độ xòe tự nhiên

Chiếc nơ cài tóc màu trắng là phụ kiện thích hợp để hoàn thiện vẻ ngoài cùng mẫu đầm này, vừa tạo điểm nhấn tương phản dịu dàng vừa mang đến phong cách ngọt ngào đầy cuốn hút. 

Tối giản nhưng đầy cuốn hút với lối phục sức 'trên ôm dưới xòe' - Ảnh 3.

Phụ kiện đồng điệu với cả set trang phục như đôi giày búp bê hay nơ cài tóc điệu đà vừa đủ để hoàn thiện vẻ ngoài trong trẻo

ẢNH: @CAZIBRAND

Tối giản nhưng đầy cuốn hút với lối phục sức 'trên ôm dưới xòe' - Ảnh 4.

Bạn có thể chọn thêm một chiếc mũ nồi màu nâu để tăng nét cổ điển, vừa mang lại vẻ ngoài thanh lịch, hoài cổ vừa tôn lên phong cách thời trang ngọt ngào đầy cuốn hút

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Tối giản nhưng đầy cuốn hút với lối phục sức 'trên ôm dưới xòe' - Ảnh 5.

Áo cổ yếm trắng có chi tiết ren tinh tế phối cùng chân váy dài màu đen đầy rạng rỡ. Sự tương phản giữa hai gam màu cơ bản giúp tổng thể trở nên nổi bật mà vẫn giữ được tinh thần tối giản

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Tối giản nhưng đầy cuốn hút với lối phục sức 'trên ôm dưới xòe' - Ảnh 6.

Lựa chọn chiếc túi xách màu trắng đi kèm sẽ làm bộ đồ thêm phần ăn ý, vừa có thể đựng các vật dụng cần thiết vừa tăng vẻ thanh lịch

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Không chỉ dừng lại ở những thiết kế trơn màu, họa tiết hoa nhí và chấm bi cũng là lựa chọn đáng chú ý. Tuy nhiên, để duy trì sự hài hòa, người mặc nên ưu tiên nguyên tắc cân bằng: áo trơn phối chân váy họa tiết hoặc ngược lại. Cách kết hợp này giúp trang phục có điểm nhấn nhưng không tạo cảm giác rối mắt.

Tối giản nhưng đầy cuốn hút với lối phục sức 'trên ôm dưới xòe' - Ảnh 7.

Ngoài ra, những món phụ kiện tóc như nơ, sandal hay túi xách cũng có thể được sử dụng để tạo dấu ấn riêng. Điều quan trọng là giữ sự tiết chế, đặc biệt khi trang phục đã có sẵn những chi tiết bèo nhún, xếp tầng hoặc họa tiết nổi bật

ẢNH: @FOURMOOD.VN

Tối giản nhưng đầy cuốn hút với lối phục sức 'trên ôm dưới xòe' - Ảnh 8.

Sự xuất hiện của túi xách tối màu trở thành điểm nhấn độc bản trên trang phục sắc hồng pastel cùng họa tiết ngọt ngào

ẢNH: @FOURMOOD.VN

 

trên ôm dưới xòe tỷ lệ cơ thể vòng eo áo dài tay cổ yếm

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