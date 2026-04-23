Tôn dáng cùng áo bèo nhún cho vẻ ngoài đáng yêu

Nếu yêu thích vẻ đẹp dịu dàng mang hơi hướng cổ điển châu Âu, áo bèo nhún sắc trắng tay bồng chính là lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ mùa hè.



Áo nhún ngực sắc trắng tinh khôi kết hợp cùng tay bồng nhẹ nhàng tạo nên diện mạo tiểu thư. Chi tiết nhún dây rút ở giữa ngực cho phép nàng tùy chỉnh độ hở theo ý thích, kết hợp với chân váy dài, chiếc áo nhún ngực trắng trở thành tâm điểm của sự chú ý ẢNH: MẨU'S HOUSE

Họa tiết hoa nhí trên nền vải mềm mại kết hợp cùng chi tiết nhún ngực mang lại hơi thở vintage lãng mạn cho những ngày hè rực rỡ.



Áo dáng babydoll với phần cổ áo vuông kết hợp với đường nhún bèo giúp khoe khéo xương quai xanh gợi cảm mà vẫn giữ được nét kín đáo. Sắc hồng kết hợp với họa tiết hoa nhí đơn giản tăng vẻ tươi tắn của người mặc dưới nắng vàng ẢNH: AISYTUM

Gam màu trắng ngà dịu mắt phối cùng dáng áo nhún ngực mang đến cảm giác thanh tân và tràn đầy sức sống thanh xuân.



Áo với phần ngực bèo nhún và phần thân là chất liệu thun co giãn thoải mái, những đường xếp ly nhún tỉ mỉ giúp chiếc áo trông bớt đơn điệu, tạo hiệu ứng thị giác giúp vòng eo trông thon gọn hơn đáng kể. Phối cùng chân váy trắng để hoàn thiện set đồ trắng tinh khôi cho ngày hè ẢNH: @_BXBI_LUNAA_

Áo trễ vai kết hợp cùng nhún ngực là bộ đôi hoàn hảo để tôn vinh vẻ đẹp quyến rũ và bờ vai trần mảnh dẻ của phái đẹp. Những nếp gấp nhún bèo xếp chồng lên nhau tạo độ phồng tự nhiên, giúp các nàng có vòng 1 khiêm tốn thêm phần tự tin. Sắc vàng pastel nhẹ nhàng càng làm tăng thêm sự ngọt ngào ẢNH: @_HAPHUONG_

Chi tiết phối ren tinh xảo ở phần nhún ngực mang đến nét đẹp cổ điển. Sự đan xen giữa vải gân và ren mỏng tạo nên cấu trúc trang phục thú vị, giúp nàng nổi bật mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ ẢNH: CRISPUS CLOSET

Áo hai dây nhún ngực với chất liệu voan tơ tràn đầy sức sống thanh xuân. Những đường xếp ly nhún tỉ mỉ tạo hiệu ứng thị giác giúp vòng eo trông thon gọn hơn đáng kể. Sánh đôi cùng một chiếc túi da tối giản giảm bớt sự nữ tính của trang phục ẢNH: SO MUTH

Chiếc áo trắng tinh khôi kết hợp cùng chi tiết nhún ngực mang lại hơi thở vintage lãng mạn cho những ngày hè rực rỡ. Phần cổ áo vuông kết hợp với đường nhún bèo giúp khoe khéo xương quai xanh gợi cảm mà vẫn giữ được nét kín đáo ẢNH: @_PPPRYN



