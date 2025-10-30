  • An Giang
Thời trang 24/7

Tôn dáng hoàn hảo và che khuyết điểm với những chiếc quần suông

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
30/10/2025 08:00 GMT+7

Quần suông luôn là lựa chọn lý tưởng cho phái đẹp muốn vừa thoải mái vừa thanh lịch. Với thiết kế rộng rãi, kiểu quần này giúp che đi những khuyết điểm và tạo hiệu ứng cân đối.

Với quần suông, bạn không chỉ sở hữu phong cách thoải mái mà còn khéo léo tôn lên vóc dáng.

Quần suông phối áo sơ mi thanh lịch chuẩn công sở 

Tôn dáng hoàn hảo và che khuyết điểm với những chiếc quần suông - Ảnh 1.

Dành cho những ngày làm việc chuyên nghiệp, quần suông lưng cao là lựa chọn chân ái cho các quý cô công sở

ẢNH: @CHARMILLES

Quần với họa tiết kẻ dọc tinh tế làm nổi bật đường nét cơ thể, thiết kế ống rộng giúp che khuyết điểm đôi chân. Khi kết hợp cùng áo sơ mi trắng cổ đứng và phụ kiện tối giản, tổng thể mang đến khí chất tự tin chuẩn quý cô văn phòng.

Tôn dáng hoàn hảo và che khuyết điểm với những chiếc quần suông - Ảnh 2.

Không cần quá nhiều chi tiết, chỉ với chiếc quần suông đen lưng cao cũng đủ khiến nàng hóa tâm điểm nơi công sở

ẢNH: IVY MODA

Quần ống suông sắc đen huyền bí, phom dáng rộng rãi, tạo hiệu ứng đôi chân dài miên man cùng điểm nhấn cúc vàng ở eo làm bật nét sang trọng tinh tế. Kết hợp cùng áo sơ mi tay lửng màu ghi nhã nhặn và giày cao gót mũi nhọn toát lên nét quyền lực.

Tôn dáng hoàn hảo và che khuyết điểm với những chiếc quần suông - Ảnh 3.

Thu hút mọi ánh nhìn khi bước xuống phố với dáng quần suông màu ô liu nhẹ nhàng mà sang trọng

ẢNH: LAMIA

Phom quần lưng cao tôn dáng, chi tiết ly trước tinh tế giúp đôi chân như dài hơn và vóc dáng thêm thanh thoát. Mặc cùng áo sơ mi trắng bèo viền điệu đà hoàn hảo cho những ngày dạo chơi cùng bạn bè.

Quần suông kết hợp áo trễ vai tôn nét gợi cảm tinh tế 

Tôn dáng hoàn hảo và che khuyết điểm với những chiếc quần suông - Ảnh 4.

Chiếc quần suông trắng dài chấm gót được cắt may chuẩn mực, phom ống rộng và chất vải dày mịn giữ phom đứng dáng, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn cho người diện

ẢNH: @CEVONNI

Muốn tôn lên khí chất nhưng vẫn giữ được sự tối giản tinh tế thì có thể kết hợp với áo trễ vai đen ôm sát và phụ kiện tối giản, tạo nên vẻ ngoài đầy khí chất.

Tôn dáng hoàn hảo và che khuyết điểm với những chiếc quần suông - Ảnh 5.

Bản phối tone sur tone hài hòa với quần suông màu kem phối cùng áo trễ vai đồng tông

ẢNH: @SPEARL

Phần áo trễ vai được làm từ chất liệu voan lụa mỏng nhẹ, thiết kế trễ vai giúp khoe khéo bờ vai thanh mảnh cùng xương quai xanh gợi cảm. Điểm nổi bật của bộ trang phục chính là chiếc quần ống suông dáng dài, giúp tôn dáng và tạo cảm giác đôi chân dài hơn.

Vẻ trẻ trung từ bản phối quần suông và áo kiểu trơn màu 

Tôn dáng hoàn hảo và che khuyết điểm với những chiếc quần suông - Ảnh 6.

Áo trắng lệch vai, thiết kế độc đáo với những đường xếp ly nhẹ ở phần vai và ngực giúp tôn lên bờ vai thon và xương quai xanh quyến rũ

ẢNH: @BBSTORE'S

Chất liệu vải thun co giãn nhẹ, ôm vừa vặn phần thân trên. Phối cùng quần ống suông cạp cao màu be xám, phần ly xếp phía trước khiến tổng thể quần trông gọn gàng và có chiều sâu hơn, đồng thời tăng độ sang trọng.

Tôn dáng hoàn hảo và che khuyết điểm với những chiếc quần suông - Ảnh 7.

Chiếc quần suông trắng nổi bật với dáng ống rộng thẳng, từng đường ly được ủi phẳng phiu giúp tôn dáng và tạo nét chỉn chu

ẢNH: @CEVONNI

Phần cạp cao kết hợp thắt lưng mảnh tinh tế giúp vòng eo trông gọn gàng hơn. Tô điểm cùng áo thun kiểu cổ đổ ánh nâu nhẹ, giúp nàng trở nên trẻ trung hơn.

Dáng đẹp hoàn hảo nhờ quần suông cùng áo peplum 

Tôn dáng hoàn hảo và che khuyết điểm với những chiếc quần suông - Ảnh 8.

Tôn lên vẻ thời thượng với quần suông màu ghi dáng ống rộng thả nhẹ theo từng bước đi, cạp quần cao ôm nhẹ phần eo giúp tôn dáng, tạo cảm giác đôi chân dài miên man

ẢNH: @CHARMILLES

Dung hòa với áo peplum trắng thanh lịch và giày cao gót mũi nhọn, bộ trang phục trở nên quý phái và cuốn hút khó rời mắt.

 

quần suông Áo thun áo trễ vai Áo sơ mi ống rộng

