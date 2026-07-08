Tôn dáng sành điệu với áo thun ôm chuẩn xu hướng

Sự trở lại mạnh mẽ của
áo thun ôm không chỉ phản ánh xu hướng yêu thích những thiết kế tối giản mà còn khẳng định rằng một món đồ kinh điển, nếu được đầu tư về phom dáng và cách phối, vẫn luôn có sức sống bền bỉ qua nhiều mùa thời trang.
Chỉ với một chiếc áo thun ôm màu đen phối cùng
chân váy bút chì, người mặc đã có ngay diện mạo thanh lịch mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Sự cân bằng giữa phom áo gọn gàng và đường cắt xẻ tinh tế của chân váy giúp bộ trang phục phù hợp từ môi trường công sở đến những buổi gặp gỡ sau giờ làm
Áo sơ mi với phần cổ bẻ và gấu tay phối trắng thanh lịch trên nền áo thun ôm màu đen.
Chân váy chữ A cạp cao màu xám với chi tiết đai nhỏ ở eo, kết hợp túi cầm tay và xăng đan quai mảnh, tạo vẻ ngoài nữ tính nhưng vẫn hiện đại
Áo thun ôm màu đen cổ cao, tay ngắn kết hợp cùng chân váy midi dáng xòe màu xám chỉn chu. Vòng cổ ngọc trai và giày loafer phối tất trắng góp phần hoàn thiện phong cách preppy trẻ trung
Áo thun ôm và quần jeans ống rộng là công thức được nhiều tín đồ thời trang yêu thích nhờ sự cân bằng giữa nét gọn gàng và phóng khoáng. Phần thân trên ôm vừa vặn giúp định hình vóc dáng, trong khi quần jeans dáng rộng tạo hiệu ứng chân dài và tăng vẻ trẻ trung cho những buổi dạo phố
Thiết kế tối giản giúp áo thun trắng chất liệu thun tăm dễ dàng kết hợp với quần jeans cạp cao, phù hợp cho nhiều hoạt động thường ngày. Bản phối hướng đến vẻ ngoài gọn gàng mà vẫn giữ được nét năng động đặc trưng
Gam màu sáng góp phần tạo cảm giác tươi tắn cho thiết kế áo thun ôm. Khi đi cùng quần ống rộng cá tính, bộ trang phục trở nên hài hòa giữa nét nữ tính và tinh thần năng động, thích hợp cho những buổi cà phê hay dạo phố cuối tuần
Áo thun trắng cổ tròn, tay ngắn mang đến vẻ gọn gàng cho phần thân trên, phối cùng quần tây ống rộng và thắt lưng bản vừa giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, trong khi túi xách họa tiết đen - trắng tạo điểm nhấn sang trọng
Phom áo ôm màu trắng với họa tiết chữ trước ngực giúp tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho phần thân trên. Chân váy ngắn đồng màu, túi đeo vai họa tiết monogram cùng kính mắt cài trên tóc thời thượng