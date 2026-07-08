Tôn dáng sành điệu với áo thun ôm chuẩn xu hướng

Chỉ với một chiếc áo thun ôm màu đen phối cùng chân váy bút chì, người mặc đã có ngay diện mạo thanh lịch mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Sự cân bằng giữa phom áo gọn gàng và đường cắt xẻ tinh tế của chân váy giúp bộ trang phục phù hợp từ môi trường công sở đến những buổi gặp gỡ sau giờ làm