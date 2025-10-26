Tôn dáng thon thả, tự tin mọi lúc mọi nơi với quần baggy

Giữa muôn vàn xu hướng thời trang biến đổi không ngừng, quần baggy vẫn luôn giữ vững vị thế như một “người bạn đồng hành” hoàn hảo của phái đẹp. Với phom dáng rộng vừa phải, tôn lên nét thon gọn mà vẫn mang lại sự thoải mái, quần baggy giúp người mặc tự tin tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Không chỉ là trang phục, quần baggy còn là tuyên ngôn của phong cách sống tự do và đầy cá tính.

Quần baggy đen thanh lịch

Sự kết hợp giữa sắc đen kinh điển và phom dáng baggy phóng khoáng tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa thời thượng. Nàng có thể chọn một chiếc quần baggy đen cạp cao dáng đứng, phối cùng áo trễ vai cách điệu tone sur tone tạo vẻ ngoài thanh lịch.

Nhấn nhá bằng đôi giày cao gót hở mũi và túi xách da cầm tay, nàng đã sở hữu một bản phối tinh giản mà cuốn hút, phù hợp cả chốn công sở lẫn những bữa ăn tối nhẹ nhàng cùng bạn bè ẢNH: @ELISE_FASHION

Nàng có thể lựa chọn chiếc quần baggy đen được cách điệu bằng cạp hai cúc tôn dáng cùng những đường xếp ly tinh gọn. Phối cùng áo kiểu màu tím pastel với những đường viền bèo tinh tế. Điểm xuyết cùng giày cao gót mũi nhọn là nàng đã sở hữu diện mạo chuyên nghiệp ẢNH: CLAYMORE

Quần baggy chiết đai

Vẻ đẹp kiều diễm pha nét thanh tao khi diện quần baggy tông nâu, thiết kế chiết đai khéo léo che đi phần cúc quần. Phối cùng áo thun cổ lọ là nàng đã hoàn thiện diện mạo chuyên nghiệp.

Nhấn nhá cùng khuyên tai bản lớn, túi xách cầm tay và giày cao gót là nàng đã tự tin tỏa sáng nơi đông người ẢNH: LEMIA

Quần baggy chiết đai tông sáng với thiết kế cạp cao tôn dáng, phối cùng áo sơ mi họa tiết được sơ vin khéo léo tạo phong cách thanh lịch công sở. Hoàn thiện bản phối với đôi giày cao gót mũi nhọn và túi xách dáng hộp cầm tay ẢNH: LAMIA

Quần baggy phối áo sơ mi

Những cô nàng yêu vẻ đẹp chuyên nghiệp sẽ không thể bỏ lỡ sự kết hợp giữa quần baggy và áo sơ mi. Nàng có thể chọn quần baggy tông sáng phối áo sơ mi lụa họa văn nổi bật.

Hoa văn ấn tượng khi đi cùng quần baggy trơn màu càng thu hút thị giác, giúp người mặc dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn ẢNH: @HERADG.FASHION

Quần baggy tông nâu nhạt kết hợp cùng áo sơ mi trắng dài tay tối giản. Sự hòa quyện giữa hai gam màu nhẹ nhàng mang đến vẻ sang trọng, phối cùng giày cao gót mũi nhọn, khuyên tai dáng dài và túi xách cầm tay trắng tone sur tone, tổng thể trang phục càng tôn lên nét nữ tính ẢNH: ELLISA

Quần baggy tông trắng thanh nhã

Sắc trắng tinh khôi trong chiếc quần baggy sẽ hoàn toàn có thể chinh phục những cô nàng khó tính nhất. Các nàng có thể phối baggy trắng với áo tay bồng họa tiết nổi bật để tạo điểm nhấn cho trang phục.

Áo tay bồng mang sắc xanh dịu mắt, họa tiết hoa lá nhẹ nhàng của mùa thu khi phối cùng quần baggy trắng tạo nên bộ đôi thanh nhã, phù hợp cho những buổi tiệc nhẹ nhàng ẢNH: @HERADG.FASHION

Tôn lên phong cách hiện đại khi lựa chọn quần baggy trắng phối cùng áo sơ mi đen huyền bí. Điểm nhấn là phần chiết đai tinh tế của quần baggy giúp tôn lên vóc dáng thon gọn của người mặc. Nhấn nhá cùng đôi giày cao gót mũi nhọn cùng tông quần là đã sở hữu tổng thể cuốn hút ẢNH: IVY MODA

Với khả năng tôn dáng khéo léo và dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách khác nhau, quần baggy chính là “trợ thủ” giúp phái đẹp tự tin thể hiện cá tính và gu thời trang mọi nơi mọi lúc.