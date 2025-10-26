Tôn dáng thon thả, tự tin mọi lúc mọi nơi với quần baggy

Không chỉ là biểu tượng của sự thoải mái, quần baggy còn là ‘trợ thủ’ giúp nàng tôn dáng và thể hiện phong thái thời trang đẳng cấp ở mọi nơi.
Giữa muôn vàn xu hướng thời trang biến đổi không ngừng, quần baggy vẫn luôn giữ vững vị thế như một “người bạn đồng hành” hoàn hảo của phái đẹp. Với phom dáng rộng vừa phải, tôn lên nét thon gọn mà vẫn mang lại sự thoải mái, quần baggy giúp người mặc tự tin tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Không chỉ là trang phục, quần baggy còn là tuyên ngôn của phong cách sống tự do và đầy cá tính.
Quần baggy đen thanh lịch
Sự kết hợp giữa sắc đen kinh điển và phom dáng baggy phóng khoáng tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa thời thượng. Nàng có thể chọn một chiếc quần baggy đen cạp cao dáng đứng, phối cùng áo trễ vai cách điệu tone sur tone tạo vẻ ngoài thanh lịch.
Quần baggy chiết đai
Vẻ đẹp kiều diễm pha nét thanh tao khi diện quần baggy tông nâu, thiết kế chiết đai khéo léo che đi phần cúc quần. Phối cùng áo thun cổ lọ là nàng đã hoàn thiện diện mạo chuyên nghiệp.
Quần baggy phối áo sơ mi
Những cô nàng yêu vẻ đẹp chuyên nghiệp sẽ không thể bỏ lỡ sự kết hợp giữa quần baggy và áo sơ mi. Nàng có thể chọn quần baggy tông sáng phối áo sơ mi lụa họa văn nổi bật.
Quần baggy tông trắng thanh nhã
Sắc trắng tinh khôi trong chiếc quần baggy sẽ hoàn toàn có thể chinh phục những cô nàng khó tính nhất. Các nàng có thể phối baggy trắng với áo tay bồng họa tiết nổi bật để tạo điểm nhấn cho trang phục.
Với khả năng tôn dáng khéo léo và dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách khác nhau, quần baggy chính là “trợ thủ” giúp phái đẹp tự tin thể hiện cá tính và gu thời trang mọi nơi mọi lúc.