Thời trang 24/7

Tôn lên vòng eo thon gọn chỉ với một chiếc thắt lưng

22/11/2025 16:00 GMT+7

Thắt lưng vốn là món đồ tưởng chừng đơn giản, lại có khả năng định hình phom dáng, tôn vòng eo thon gọn và giúp tổng thể trang phục trở nên tinh tế hơn ngay lập tức. Đây chính là bí quyết phối đồ hiệu quả mà bất kỳ cô gái nào cũng nên tận dụng để nâng tầm phong cách mỗi ngày.

Thắt lưng da đen bản nhỏ là “người bạn” trung thành của bất kỳ phong cách nào, nó đủ tinh tế để không lấn át trang phục. Một cách phối đơn giản nhưng có hiệu quả thẩm mỹ cao là kết hợp quần jeans lửng cùng áo sweater, bộ đôi này thích hợp cho những ngày se lạnh. Khi thêm thắt lưng mảnh, tổng thể vốn mang năng lượng trẻ trung, đường phố bỗng trở nên đứng dáng và có điểm nhấn ở vùng eo. Màu đen của thắt lưng tạo đường cắt thị giác sắc nét, khiến phần thân trên sáng màu trở nên nổi bật hơn, đồng thời giúp đôi chân trông thon gọn hơn.

Chỉ với một chiếc thắt lưng, tôn lên vòng eo thon gọn - Ảnh 1.

Chiếc thắt lưng da nhỏ khéo léo định hình vòng eo, khiến tổng thể thêm chỉn chu mà vẫn năng động

ẢNH: @DIEU_NHIII

Không chỉ dừng lại ở phong cách casual, nàng hoàn toàn có thể đưa thắt lưng này vào bản phối thanh lịch với blazer oversized tối màu. Khi kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn và một chiếc túi sáng màu, bản phối lập tức mang vibe thanh lịch hiện đại. 

Chỉ với một chiếc thắt lưng, tôn lên vòng eo thon gọn - Ảnh 2.

Thắt lưng da đen là điểm dừng thị giác và tạo hiệu ứng tôn dáng khá tốt cho người mặc

ẢNH: @KATARINABLUU

Còn với những ngày chẳng biết mặc gì xuống phố, chỉ với một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần shorts denim và một chiếc thắt lưng da có khóa kim loại, trang phục sẽ như được phủ thêm một lớp phóng khoáng, vừa dạo phố thoải mái vừa thể hiện gu ăn mặc rất riêng của nàng.

Chỉ với một chiếc thắt lưng, tôn lên vòng eo thon gọn - Ảnh 3.

Cách phối casual với áo sơ mi trắng, quần shorts denim giúp thắt lưng đen trở thành chi tiết cân bằng hoàn hảo, thể hiện được tinh thần “đơn giản nhưng vẫn có gu”

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Với những nàng yêu thích sự hài hòa nhưng vẫn muốn tinh tế, phối thắt lưng đồng màu với trang phục là lựa chọn lý tưởng. Cách phối này tạo cảm giác liền mạch, giữ sự trang nhã mà không cần phụ kiện cầu kỳ. Một gợi ý là set váy denim chữ A ôm sát, thắt lưng jean cùng chất liệu phối cùng áo quây nâu. Bản phối này trẻ trung nhưng vẫn có nét cổ điển rất “retro”. Bốt cao cổ tông trầm giúp kéo dài đôi chân, trong khi kính giả cận tạo điểm nhấn trí thức, mang đến vẻ thanh lịch nhưng không kém phần cá tính.

Chỉ với một chiếc thắt lưng, tôn lên vòng eo thon gọn - Ảnh 4.

Thắt lưng jean cùng tông váy denim và áo quây mang lại tổng thể hài hòa

ẢNH: @BUILANHUONG116

Ngoài chất liệu, bạn cũng có thể phối theo bộ ba tone sur tone là thắt lưng cùng áo và quần shorts theo cùng họa tiết hoặc màu sắc giống nhau. Mang đến sự đồng bộ hoàn hảo nhưng vẫn có thể linh hoạt thêm các món phụ kiện tạo điểm phá cách. Nhấn nhá bằng một chiếc túi mini khác màu để tạo điểm nhấn thị giác, giúp tổng thể không bị trôi vào sự nhàm chán.

Chỉ với một chiếc thắt lưng, tôn lên vòng eo thon gọn - Ảnh 5.

Sự đồng điệu giữa thắt lưng, áo sơ mi và quần shorts được phá cách khéo léo bằng chiếc túi mini khác màu

ẢNH: @PHAMTHANHHANG_

Đừng nghĩ rằng chỉ những chiếc thắt lưng bản nhỏ mới có thể thể hiện được cá tính riêng, vì những chiếc thắt lưng bản to cũng có thể làm được việc đó nếu bạn sáng tạo một chút trong những cách phối thông thường. 

Chỉ với một chiếc thắt lưng, tôn lên vòng eo thon gọn - Ảnh 6.

Áo blazer dáng dài màu nâu đất phóng khoáng phối thắt lưng đen bản lớn với khóa kim loại mạ vàng, tạo ra vòng eo sắc nét và hiệu ứng đôi chân dài miên man. Kết hợp cùng bốt da bóng cao đến gối khiến tổng thể thêm phần táo bạo, gợi cảm nhưng vẫn giữ được tinh thần thời trang cao cấp

ẢNH: AA JEANS

Thắt lưng bản lớn lại phát huy vai trò như một điểm chốt nhấn nhá, giúp tiết chế sự mềm mại của trang phục và tạo đường cong rõ ràng cho tổng thể. Chiếc áo sơ mi oversized buông rũ được “kéo về trật tự” bằng thắt lưng đen bản lớn, giúp phần eo được thon gọn và làm nổi bật tỷ lệ cơ thể. 

Chỉ với một chiếc thắt lưng, tôn lên vòng eo thon gọn - Ảnh 7.

Khi kết hợp cùng quần đen ống loe và đôi giày cao gót màu cam nổi bật, thắt lưng không chỉ giữ vai trò tạo phom mà còn là giúp tạo cảm giác thời thượng nhưng không quá phô trương

ẢNH: VELISA

Không chỉ dành cho phong cách thường ngày, thắt lưng mảnh còn là chi tiết hoàn hảo để “chốt hạ” những bản phối sang trọng. 

Chỉ với một chiếc thắt lưng, tôn lên vòng eo thon gọn - Ảnh 8.

Với váy dạ trắng ôm dáng nhẹ, chiếc thắt lưng da đen nhỏ giúp nhấn eo và làm nổi bật sự tương phản của chất liệu. Khi kết hợp thêm với quần tất lưới và trang sức ánh bạc, tổng thể sẽ vừa gợi cảm vừa tinh tế

ẢNH: @CHAUBUI_

Điều làm nên sức hút của một chiếc thắt lưng không chỉ nằm ở vẻ đẹp tinh tế, mà ở cách nó giúp người phụ nữ làm chủ từng đường nét trên chính cơ thể mình. Dù phong cách nào thì một chiếc thắt lưng vẫn luôn là món phụ kiện giúp nàng tôn vòng eo thon gọn và tỏa sáng theo cách rất riêng.

