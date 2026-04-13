Tôn vòng eo thon gọn nhờ bộ đôi áo baby tee và quần ống rộng

Tông màu be nhã nhặn của chiếc áo baby tee mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jeans xanh ống rộng. Chất liệu thun mịn màng của áo giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái suốt ngày dài mà vẫn giữ được phom dáng chuẩn đẹp. Phối áo baby tee màu be cùng quần jeans xanh và thắt lưng da là cách tuyệt vời để tạo điểm nhấn cho vòng eo thon gọn