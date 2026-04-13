Tôn vòng eo thon gọn nhờ bộ đôi áo baby tee và quần ống rộng

Áo baby tee phối cùng quần ống rộng chính là công thức thời trang không bao giờ lỗi mốt cho những cô nàng hiện đại đề cao sự thoải mái và tính thẩm mỹ.
Áo baby tee với đặc trưng là phom dáng nhỏ nhắn, ôm sát cơ thể phối cùng quần ống rộng đang là xu hướng thống trị phong cách thời trang đường phố của giới trẻ.
Chiếc áo baby tee trắng với hình in nổi bật ở mặt trước mang lại vẻ ngoài trẻ trung, kết hợp cùng quần jeans ống rộng màu xanh xám nhạt tôn dáng. Chất liệu thun co giãn của áo phối cùng vải denim đứng phom giúp người mặc luôn cảm thấy tự tin trong mọi chuyển động
ẢNH: @_THUYKIEU.2802
Áo baby tee trắng điểm xuyết họa tiết hoa màu xanh mang đến nét dịu dàng, chiếc quần kaki ống rộng màu xanh rêu với thiết kế rút gấu độc đáo. Phom dáng áo ôm gọn gàng làm nổi bật đường cong cơ thể. Áo baby tee in hoa phối cùng quần xanh rêu rút gấu và túi ánh kim tạo nên một bản phối dạo phố nổi bật
Sắc đen huyền bí của chiếc áo baby tee trơn giúp vóc dáng trông mảnh mai hơn, thiết kế tối giản này cực kỳ dễ phối hợp, đặc biệt là khi đi cùng quần jeans cạp cao để tạo hiệu ứng đôi chân dài miên man. Phối cùng quần jeans cạp cao và túi tote sọc đỏ thoải mái khi dạo phố
ẢNH: @_SYIFARFYNS
Tông màu be nhã nhặn của chiếc áo baby tee mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jeans xanh ống rộng. Chất liệu thun mịn màng của áo giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái suốt ngày dài mà vẫn giữ được phom dáng chuẩn đẹp. Phối áo baby tee màu be cùng quần jeans xanh và thắt lưng da là cách tuyệt vời để tạo điểm nhấn cho vòng eo thon gọn
ẢNH: @_RHMIZAITNNISAA
Chiếc áo baby tee trắng trơn đơn giản trở nên ngọt ngào khi kết hợp cùng quần ống rộng cạp cao mang sắc hồng rực rỡ. Phối thêm chiếc mũ lưỡi trai để hoàn thiện diện mạo thoải mái nhưng vẫn nổi bật
ẢNH: @_ANDIINP
Áo baby tee đen in chữ tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ. Phom áo ôm sát lấy cơ thể phối cùng quần jeans ống rộng thể hiện cá tính riêng biệt. Tăng vẻ khác biệt cho trang phục khi thêm một đôi giày bốt da cao cổ đẳng cấp
ẢNH: @_NATHYMMK
Chiếc áo dáng ôm màu trắng ngà mang lại nét đẹp cổ điển, chất liệu vải dù của chiếc quần ống rộng không chỉ giúp bộ trang phục có độ phồng cá tính mà còn cực kỳ bền bỉ và thoải mái khi vận động. Sự kết hợp giữa phom dáng ôm phía trên và sự hầm hố của túi hộp phía dưới tạo nên một cấu trúc trang phục lôi cuốn
ẢNH: CARDINA
Áo baby tee với họa tiết bàn chân cún và chữ in dễ thương, sánh đôi cùng chiếc quần ống rộng túi hộp màu đen không chỉ mang lại vẻ ngoài khỏe khoắn mà còn tiện lợi. Sắc đen trắng của trang phục tạo sự đối lập, dễ dàng thu hút ánh nhìn người đối diện
ẢNH: @_IAMEARNNAAA
Giấy phép XB
số 110/GP - BTTTT
cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Theo dõi trang trên