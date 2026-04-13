  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Tôn vòng eo thon gọn nhờ bộ đôi áo baby tee và quần ống rộng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
13/04/2026 10:00 GMT+7

Áo baby tee phối cùng quần ống rộng chính là công thức thời trang không bao giờ lỗi mốt cho những cô nàng hiện đại đề cao sự thoải mái và tính thẩm mỹ.

Áo baby tee với đặc trưng là phom dáng nhỏ nhắn, ôm sát cơ thể phối cùng quần ống rộng đang là xu hướng thống trị phong cách thời trang đường phố của giới trẻ. 

Tôn vòng eo thon gọn nhờ bộ đôi áo baby tee và quần ống rộng- Ảnh 1.

Chiếc áo baby tee trắng với hình in nổi bật ở mặt trước mang lại vẻ ngoài trẻ trung, kết hợp cùng quần jeans ống rộng màu xanh xám nhạt tôn dáng. Chất liệu thun co giãn của áo phối cùng vải denim đứng phom giúp người mặc luôn cảm thấy tự tin trong mọi chuyển động

ẢNH: @_THUYKIEU.2802

Tôn vòng eo thon gọn nhờ bộ đôi áo baby tee và quần ống rộng- Ảnh 2.

Áo baby tee trắng điểm xuyết họa tiết hoa màu xanh mang đến nét dịu dàng, chiếc quần kaki ống rộng màu xanh rêu với thiết kế rút gấu độc đáo. Phom dáng áo ôm gọn gàng làm nổi bật đường cong cơ thể. Áo baby tee in hoa phối cùng quần xanh rêu rút gấu và túi ánh kim tạo nên một bản phối dạo phố nổi bật

ẢNH: @_THUYKIEU.2802

Tôn vòng eo thon gọn nhờ bộ đôi áo baby tee và quần ống rộng- Ảnh 3.

Sắc đen huyền bí của chiếc áo baby tee trơn giúp vóc dáng trông mảnh mai hơn, thiết kế tối giản này cực kỳ dễ phối hợp, đặc biệt là khi đi cùng quần jeans cạp cao để tạo hiệu ứng đôi chân dài miên man. Phối cùng quần jeans cạp cao và túi tote sọc đỏ thoải mái khi dạo phố

ẢNH: @_SYIFARFYNS

Tôn vòng eo thon gọn nhờ bộ đôi áo baby tee và quần ống rộng- Ảnh 4.

Tông màu be nhã nhặn của chiếc áo baby tee mang lại cảm giác nhẹ nhàng, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jeans xanh ống rộng. Chất liệu thun mịn màng của áo giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái suốt ngày dài mà vẫn giữ được phom dáng chuẩn đẹp. Phối áo baby tee màu be cùng quần jeans xanh và thắt lưng da là cách tuyệt vời để tạo điểm nhấn cho vòng eo thon gọn

ẢNH: @_RHMIZAITNNISAA

Tôn vòng eo thon gọn nhờ bộ đôi áo baby tee và quần ống rộng- Ảnh 5.

Chiếc áo baby tee trắng trơn đơn giản trở nên ngọt ngào khi kết hợp cùng quần ống rộng cạp cao mang sắc hồng rực rỡ. Phối thêm chiếc mũ lưỡi trai để hoàn thiện diện mạo thoải mái nhưng vẫn nổi bật

ẢNH: @_ANDIINP

Tôn vòng eo thon gọn nhờ bộ đôi áo baby tee và quần ống rộng- Ảnh 6.

Áo baby tee đen in chữ tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ. Phom áo ôm sát lấy cơ thể phối cùng quần jeans ống rộng thể hiện cá tính riêng biệt. Tăng vẻ khác biệt cho trang phục khi thêm một đôi giày bốt da cao cổ đẳng cấp

ẢNH: @_NATHYMMK

Tôn vòng eo thon gọn nhờ bộ đôi áo baby tee và quần ống rộng- Ảnh 7.

Chiếc áo dáng ôm màu trắng ngà mang lại nét đẹp cổ điển, chất liệu vải dù của chiếc quần ống rộng không chỉ giúp bộ trang phục có độ phồng cá tính mà còn cực kỳ bền bỉ và thoải mái khi vận động. Sự kết hợp giữa phom dáng ôm phía trên và sự hầm hố của túi hộp phía dưới tạo nên một cấu trúc trang phục lôi cuốn

ẢNH: CARDINA

Tôn vòng eo thon gọn nhờ bộ đôi áo baby tee và quần ống rộng- Ảnh 8.

Áo baby tee với họa tiết bàn chân cún và chữ in dễ thương, sánh đôi cùng chiếc quần ống rộng túi hộp màu đen không chỉ mang lại vẻ ngoài khỏe khoắn mà còn tiện lợi. Sắc đen trắng của trang phục tạo sự đối lập, dễ dàng thu hút ánh nhìn người đối diện

ẢNH: @_IAMEARNNAAA

 

áo baby tee quần ống rộng phối đồ với áo baby tee quần jeans ống rộng Áo thun

Váy loang màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng thời trang resort 2026

Váy loang màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng thời trang resort 2026

Túi da quai xích, lựa chọn thông minh của nàng sành điệu

Áo sơ mi trắng, 'chìa khóa' biến hóa đa phong cách cho nàng hiện đại

Làm chủ trang phục màu nâu cho ngày hè

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng

Chân váy trắng giúp nàng tỏa sáng ngày hè rực rỡ

Xanh dương pastel, gam xanh trong trẻo tôn nét dịu dàng ngày nắng

Bản phối độc đáo ngày hè với những chiếc nón lá

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top