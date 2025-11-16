Trang phục cổ chữ V ‘cân’ trọn mọi phong cách từ công sở đến dạo phố

Từ những ngày dạo phố nhàn nhã đến những buổi tiệc sang trọng, trang phục cổ chữ V luôn biết cách khiến người mặc trở nên nổi bật theo cách riêng. Đường cắt mềm mại ở phần cổ không chỉ giúp tạo hiệu ứng thanh thoát mà còn thể hiện tinh thần tự tin, phóng khoáng của người phụ nữ hiện đại. Dù xuất hiện trong những thiết kế dệt kim, chiffon hay lụa mềm, chi tiết cổ chữ V vẫn luôn giữ vững vị thế là biểu tượng của sự tinh giản mà cuốn hút.

Chiếc áo ngắn tay cổ chữ V được bo viền gọn gàng, tôn nhẹ phần cổ và vai, tạo điểm nhấn cân bằng giữa mềm mại và khỏe khoắn. Phối cùng chân váy ngắn đồng màu với hàng cúc đen nổi bật, tổng thể gợi nhắc tinh thần retro của thập niên cũ nhưng vẫn rất thời thượng. Nàng hoàn thiện diện mạo bằng túi đeo vai họa tiết monogram và giày bệt đỏ rượu vang, chi tiết nhỏ giúp tổng thể thêm phần sắc sảo, trẻ trung và ứng dụng cao cho những ngày xuống phố.

Bộ trang phục dệt kim phối màu trắng và xanh navy, áo cổ chữ V được bo viền, mang tinh thần thanh nhã nhưng vẫn tràn đầy năng lượng hiện đại ẢNH: @CHIPUPU

Chiếc váy cổ chữ V sâu màu xanh than là hiện thân của tinh thần “đơn giản hóa”. Chất liệu chiffon mỏng nhẹ tạo nên những chuyển động uyển chuyển, mỗi bước đi như được nâng bởi làn gió. Thiết kế xếp ly toàn thân kết hợp với đường thắt eo cao giúp dáng người thêm mảnh mai và thanh thoát. Cổ chữ V sâu nhưng vừa phải, khoe khéo đường cổ và xương quai xanh, quyến rũ mà không phô trương.

Váy chiffon xanh than xếp ly mềm mại, cổ chữ V sâu đầy cuốn hút, gợi cảm hứng tối giản nhưng vẫn quyến rũ tinh tế ẢNH: FRONT ROW

Bộ trang phục gồm áo cổ chữ V không tay và quần suông cùng tông xám là minh chứng cho phong cách công sở hiện đại. Thiết kế cổ chữ V tinh gọn kết hợp phom áo suông nhẹ giúp tôn dáng mà vẫn mang lại cảm giác thoải mái. Chất liệu vải dày vừa phải, rủ tự nhiên, kết hợp cùng quần ống rộng tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và giữ được vẻ chuyên nghiệp.

Áo cổ chữ V không tay và quần suông xám mang tinh thần “power dressing”, biểu tượng của người phụ nữ thành thị tự tin, hiện đại ẢNH: H&M

Chiếc áo cổ chữ V dáng quấn chéo màu đen là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự tinh tế trong từng đường cắt. Viền cổ chỉ trắng mảnh mai tạo điểm nhấn nổi bật, tôn lên cấu trúc cổ và phần vai một cách tự nhiên. Thiết kế thắt eo bên hông giúp định hình đường cong cơ thể mà không làm mất đi sự thoải mái khi vận động. Khi kết hợp cùng quần ống suông trắng, bộ trang phục tạo nên sự đối lập màu sắc đầy nghệ thuật, vừa thanh lịch vừa hiện đại.

Chiếc áo quấn chéo cổ chữ V viền trắng phối quần suông trắng, sự kết hợp tối giản nhưng đầy cá tính, phù hợp cho cả công sở lẫn tiệc tối ẢNH: K&K FASHION

Trang phục với áo cổ chữ V ôm sát màu đen tôn dáng, tạo cảm giác gợi cảm một cách tinh tế. Cổ áo chữ V sâu vừa phải giúp phần xương quai xanh được tôn nhẹ, kết hợp tay áo dài tạo sự cân bằng hoàn hảo giữa quyến rũ và thanh lịch. Khi đi cùng chân váy kaki xanh ô liu có túi hộp, tổng thể trang phục trở nên cá tính và năng động hơn.

Áo cổ chữ V ôm sát phối chân váy kaki túi hộp và bốt cổ ngắn thể hiện vẻ đẹp phóng khoáng, năng động của phong cách utility hiện đại ẢNH: K&K FASHION

Chiếc áo cổ chữ V trắng với phần cổ xếp nếp nhẹ mang tinh thần thanh thoát, phù hợp cho phong cách công sở hiện đại. Chất liệu vải mỏng nhẹ, độ rủ tự nhiên giúp áo giữ phom đẹp và tôn dáng. Khi phối cùng quần tây đen dáng suông dài, tỷ lệ cơ thể được kéo dài tối đa, mang đến vẻ cân đối và chuyên nghiệp.

Sự kết hợp kinh điển giữa trắng và đen, áo cổ V xếp nếp nhẹ phối quần tây thanh lịch, chuyên nghiệp và chuẩn mực thời trang công sở ẢNH: PANTIO

Chiếc váy cổ chữ V trắng với thiết kế tay phồng và lớp bèo nhẹ là biểu tượng của sự nữ tính được làm mới. Cổ chữ V mở nhẹ tạo điểm nhấn nơi cổ và xương đòn, tôn nét thanh thoát mà không cần phô trương. Khi phối cùng giày Mary Jane đỏ rượu vang và túi xách đồng màu mang đậm nét ngọt ngào mà vẫn tinh tế, lý tưởng cho những buổi cà phê cuối tuần.

Váy trắng cổ chữ V nhẹ, tay phồng và bèo tầng, nét ngọt ngào lãng mạn pha chút vintage, hoàn hảo cho những buổi dạo phố cuối tuần ẢNH: THE C.I.U

Chiếc đầm dài cổ chữ V sâu tông nâu sô cô la là lựa chọn dành cho những ai yêu phong cách cổ điển sang trọng. Thiết kế cổ khoét sâu được xử lý tinh xảo, vừa phô diễn vẻ gợi cảm, vừa giữ được sự thanh lịch. Phối cùng áo khoác lông crop top giúp tổng thể thêm phần ấm áp và quý phái.

Đầm lụa cổ chữ V sâu tông nâu sô cô la phối áo khoác lông crop top, vẻ đẹp vintage sang trọng và đầy quyến rũ ẢNH: ZARA

Từ công sở đến dạo phố, từ vẻ nữ tính nhẹ nhàng đến nét quyến rũ cổ điển, cổ chữ V luôn có cách kể câu chuyện riêng cho từng người phụ nữ. Dù được phối đơn giản hay phá cách, chỉ cần một đường V tinh tế nơi cổ áo cũng đủ để làm bừng sáng cả bộ trang phục và đôi khi, là cả phong thái của người mặc.