Trang phục cut out là nét chấm phá táo bạo cho tủ đồ mùa hè

Áo cut out vai là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích sự tinh tế pha chút phá cách. Phần vai được cắt xẻ khéo léo không chỉ giúp khoe khéo xương quai xanh mảnh mai mà còn tạo cảm giác thoáng mát, rất hợp với tiết trời oi ả của mùa hè. Thiết kế này thường xuất hiện trên áo sơ mi, áo thun hay thậm chí là váy liền, mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa cuốn hút. Điểm cộng lớn là bạn có thể dễ dàng phối cùng chân váy hay một chiếc váy ôm body cut out cũng có thể tạo nên phong cách đa dạng, từ dạo phố năng động đến dự tiệc nhẹ nhàng.

ẢNH: @PANNYPSY

Nếu bạn tự tin với vòng eo thon gọn, váy cut out eo chính là "vũ khí bí mật" để tỏa sáng trong mùa hè này. Phần cắt xẻ ở hai bên hông hoặc chính giữa eo không chỉ giúp hack dáng mà còn tạo hiệu ứng thị giác độc đáo, khiến tổng thể trang phục trở nên cuốn hút hơn. Những chiếc crop top cut out eo phối cùng quần cạp cao hay một chiếc váy midi cut out phần eo đang là công thức được nhiều fashionista ưa chuộng. Đừng ngại thử sức với các gam màu nổi bật như đỏ, vàng hay xanh neon để tăng thêm phần cá tính cho set đồ của mình.

ẢNH: MYAN STORE

ẢNH: @PATSY.SY

Không gì quyến rũ hơn một tấm lưng trần được phô diễn khéo léo qua chiếc váy có chi tiết cut out ở phía sau. Phần cắt xẻ ở lưng có thể là hình tròn, tam giác hoặc đường chéo bất đối xứng, mang đến sự bí ẩn và cuốn hút từ góc nhìn phía sau. Đây là chiếc váy dành cho những buổi hẹn hò lãng mạn hay dạo biển, khi bạn muốn vừa thoải mái vừa để lại ấn tượng khó phai. Các nàng có thể lựa chọn váy body hoặc váy đuôi cá có thiết kế xẻ lưng đầy táo bạo để trở thành tâm điểm cho mọi bữa tiệc ngày hè.

ẢNH: DZUNG BIEZ

ẢNH: DZUNG BIEZ

Dành cho những ai không ngại thử thách giới hạn của sự gợi cảm, áo cut out ngực là tuyên ngôn mạnh mẽ về phong cách. Với phần cắt xẻ ngay dưới ngực hoặc giữa khe ngực, thiết kế này vừa táo bạo vừa nghệ thuật, giúp bạn trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, để tránh phản cảm, hãy chọn những chiếc áo có độ ôm vừa phải và phối cùng phụ kiện tối giản như vòng cổ mảnh hay khuyên tai nhỏ. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các buổi tiệc đêm hay sự kiện ngoài trời, nơi bạn muốn khẳng định dấu ấn cá nhân.

ẢNH: CHAMY GABY

Điều làm nên sức hút của thiết kế cut out không chỉ nằm ở thiết kế độc đáo mà còn ở khả năng biến hóa linh hoạt. Dù bạn là cô nàng dịu dàng hay cá tính mạnh mẽ, thiết kế này đều có thể chiều lòng mọi phong cách. Đây không chỉ là một xu hướng nhất thời mà còn là lời khẳng định rằng thời trang mùa hè có thể vừa đơn giản, vừa táo bạo mà vẫn đầy tinh tế.

ẢNH: JM

Trang phục cut out không chỉ là dấu ấn thời trang, mà còn là cách để bạn kể câu chuyện phong cách của riêng mình. Hãy thử ngay và cảm nhận sự khác biệt - bởi thời trang không chỉ là mặc đẹp, mà còn là dám khác biệt!