Thời trang 24/7

Trang phục denim là tuyên ngôn của sự phóng khoáng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
03/11/2025 18:00 GMT+7

Dù thế giới thời trang luôn xoay vần, hiếm có chất liệu nào tồn tại bền bỉ và giữ sức hút mạnh mẽ như denim. Với sự linh hoạt và khả năng biến hóa không giới hạn, trang phục denim đã trở thành 'tuyên ngôn' thời trang của những tâm hồn yêu sự phóng khoáng, luôn muốn thể hiện cá tính riêng.

Quần jeans dáng suông rộng là món đồ mà bất kỳ tín đồ thời trang nào cũng phải sở hữu. Mang đậm hơi thở Y2K, chiếc quần denim xanh bạc nhẹ, phom rộng thụng và dài chạm đất tạo cảm giác tự do. Phần cạp trễ gợi nhớ xu hướng đầu thập niên 2000, đang trở lại mạnh mẽ trên các sàn diễn. Khi phối cùng áo tank top sắc đen tạo tổng thể vừa gợi cảm vừa thanh lịch, tạo nên bản giao hưởng thú vị.

Trang phục denim là tuyên ngôn của sự phóng khoáng- Ảnh 1.

Quần jeans dáng suông rộng là một trong những chiếc quần không thể thiếu trong tủ đồ, khiến các tín đồ thời trang mê mệt

ẢNH: @JENNIERUBYJANE

Quần shorts denim lại là biểu tượng của tinh thần tự do pha chút tinh nghịch, khi kết hợp với áo polo kẻ sọc tay phồng nhẹ, chiết eo tinh tế, set đồ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. 

Trang phục denim là tuyên ngôn của sự phóng khoáng- Ảnh 2.

Đây là kiểu phối đồ denim đời thường điển hình mà nhiều fashionista yêu thích: vừa thoải mái, vừa chỉn chu, dễ ứng dụng trong mọi hoàn cảnh

ẢNH: @BY.CAMCAMVN

Trang phục denim là tuyên ngôn của sự phóng khoáng- Ảnh 3.

Sự kết hợp với quần shorts denim và trang phục kẻ sọc mang lại sự trẻ trung, năng động

ẢNH: @BY.CAMCAMVN

Phối đồ denim on denim luôn là lựa chọn táo bạo nhưng đầy sức hút. Bí quyết nằm ở cách phối sắc độ giữa các mảnh denim để tạo chiều sâu cho tổng thể. Một set denim xanh chàm đậm gồm áo cropped jacket và quần ống rộng cạp thấp, kết hợp cùng áo hai dây trắng mang lại hiệu ứng thị giác hài hòa và thời trang. Khi nhấn nhá thêm túi da đỏ rượu và giày ballet đỏ, bạn sẽ có ngay một bản phối vừa mạnh mẽ, vừa duyên dáng.

Trang phục denim là tuyên ngôn của sự phóng khoáng- Ảnh 4.

Denim on denim chưa bao giờ lỗi mốt, chỉ cần biết cách phối và nhấn nhá sắc độ sẽ mang lại sự thu hút

ẢNH: @BY.CAMCAMVN

Trang phục denim là tuyên ngôn của sự phóng khoáng- Ảnh 5.

Denim on denim là cách phối thu hút cho những cô nàng yêu sự cá tính

ẢNH: @GODMOTHER

Không chỉ gắn liền với vẻ bụi bặm, denim còn có thể hóa thân đầy nữ tính qua những thiết kế váy điệu đà. Váy denim dáng ngắn ôm nhẹ phần thân trên và xòe nhẹ phần chân váy, giúp tôn dáng nhưng vẫn năng động. Chi tiết cổ sơ mi và hàng cúc dọc thân gợi nhớ tinh thần retro, trong khi cách phối cùng mũ baker boy màu be và tất cao màu xám xanh nhạt lại mang đến vẻ vintage đầy cuốn hút.

Trang phục denim là tuyên ngôn của sự phóng khoáng- Ảnh 6.

Váy denim là một lựa chọn cực kỳ tinh tế cho những ai yêu thích phong cách cá tính xen lẫn nữ tính

ẢNH: @BY.CAMCAMVN

Thời trang có thể thay đổi, nhưng trang phục denim là câu chuyện không có hồi kết. Đây không chỉ là một xu hướng mà nó còn là biểu tượng của sự trường tồn trong thế giới thời trang, nếu bạn đang tìm kiếm một phong cách phóng khoáng lại tinh tế thì denim chính là câu trả lời.

