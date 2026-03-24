Thời trang 24/7

Trang phục đính đá chiếm trọn sự thu hút trong đêm tiệc

Tiffany Trần
24/03/2026 20:00 GMT+7

Trang phục đính đá đang trở thành lựa chọn nổi bật trong các buổi tiệc tối nhờ khả năng bắt sáng tinh tế và tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Trang phục đính đá là chi tiết trang trí, kỹ thuật đính đá mang đến hiệu ứng phản chiếu ánh sáng mềm mại, giúp trang phục trở nên sống động và giàu chiều sâu hơn dưới ánh đèn sự kiện.

Trang phục đính đá chiếm trọn sự thu hút trong đêm tiệc- Ảnh 1.

Trang phục đính đá hình giọt nước gây thu hút với khả năng bắt sáng tinh tế. Kiểu đính kết mô phỏng hình giọt nước trên nền chất liệu lụa mỏng nhẹ giúp chiếc áo trở nên sống động. Phần cổ áo được thiết kế gọn gàng, cân đối với tay áo phồng nhẹ, kết hợp cùng chân váy ngắn xếp lớp thanh thoát

ẢNH: @THEMAVENOFFICIAL

Trang phục đính đá chiếm trọn sự thu hút trong đêm tiệc- Ảnh 2.

Đối với những buổi tiệc tối mang tinh thần hiện đại, áo hai dây đính đá ánh bạc là gợi ý hoàn hảo để tạo điểm nhấn. Áo hai dây ôm sát cơ thể với các chi tiết ánh bạc đính kết tinh xảo giúp tăng khả năng phản sáng. Kiểu dáng đơn giản nhưng sắc nét cho phép người mặc linh hoạt phối cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau mà vẫn giữ được thần thái cuốn hút

ẢNH: @BUANALINTHIP

Trang phục đính đá chiếm trọn sự thu hút trong đêm tiệc- Ảnh 3.

Chiếc đầm dáng ôm tông nâu ánh kim gây ấn tượng với phần thân trên được đính kết dày đặc các chi tiết hình giọt nước lấp lánh, tạo hiệu ứng như những tia sáng phản chiếu đầy tinh tế. Những chi tiết này vốn mang hơi hướng trang sức haute couture, nhưng đã được tiết chế khéo léo để giữ sự thanh lịch khi kết hợp cùng phom váy ôm sát cơ thể

ẢNH: @IGOTYUANDME

Trang phục đính đá chiếm trọn sự thu hút trong đêm tiệc- Ảnh 4.

Váy dạ hội đính họa tiết giọt nước với thiết kế lệch vai giúp làm nổi bật phần vai và cổ. Chân váy thêu nổi tạo thêm điểm nhấn, chỉ cần kết hợp trang sức đơn giản và kiểu tóc gọn là đủ phù hợp cho tiệc tối

ẢNH: @LAMOONLMAO

Trang phục đính đá chiếm trọn sự thu hút trong đêm tiệc- Ảnh 5.

Áo corset đính chi tiết ánh bạc với chất liệu xuyên thấu gợi cảm, khoác ngoài là áo blazer phom rộng được đính đá lấp lánh, kết hợp cùng quần shorts da cá tính. Những phụ kiện tối giản như hoa tai nhỏ hoặc túi cầm tay giúp bộ trang phục trở nên sang trọng hơn mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ

ẢNH: @MIN.NICHA

Trang phục đính đá chiếm trọn sự thu hút trong đêm tiệc- Ảnh 6.

Trong những không gian tiệc tối yêu cầu sự tinh tế cao, áo xuyên thấu đính đá tạo nên sự khác biệt. Thiết kế áo với phần vai có cấu trúc rõ ràng kết hợp chi tiết giọt nước nổi, chất liệu mỏng nhẹ và kỹ thuật đính kết tinh xảo mang lại hiệu ứng bắt sáng

ẢNH: @NGUYEN.TUONGSAN

Trang phục đính đá chiếm trọn sự thu hút trong đêm tiệc- Ảnh 7.

Trong bảng màu thời trang dự tiệc, sắc đen luôn giữ vị trí đặc biệt nhờ khả năng tôn lên hiệu ứng ánh sáng của các chi tiết đính đá. Đầm đen ôm dáng kết hợp chất liệu xuyên nhẹ và chi tiết đính kết tinh xảo mang lại diện mạo quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch

ẢNH: @PHI.PHUONGANH

 

đính đá hình giọt nước tiệc tối trang phục đính đá

Phong cách athleisure đem lại sự thoải mái, đầy năng động

Thêm chất riêng cho phong cách xuống phố với áo khoác da

Tủ đồ chuẩn mực của các nữ doanh nhân thành đạt có những gì?

Tỏa sáng trong chuyến đi biển mùa hè cùng váy maxi

Chỉ với một chiếc cài áo, trang phục tầm thường cũng hóa sang trọng

Phong cách năng động từ những chiếc váy denim công sở

Những thiết kế váy mang tinh thần độc bản và khí chất riêng

Quần trắng là 'mảnh ghép' hoàn hảo cho những cô nàng yêu tối giản

