Trang phục đính đá chiếm trọn sự thu hút trong đêm tiệc

Trang phục đính đá là chi tiết trang trí, kỹ thuật đính đá mang đến hiệu ứng phản chiếu ánh sáng mềm mại, giúp trang phục trở nên sống động và giàu chiều sâu hơn dưới ánh đèn sự kiện.
Trang phục đính đá hình giọt nước gây thu hút với khả năng bắt sáng tinh tế. Kiểu đính kết mô phỏng hình giọt nước trên nền chất liệu lụa mỏng nhẹ giúp chiếc áo trở nên sống động. Phần cổ áo được thiết kế gọn gàng, cân đối với tay áo phồng nhẹ, kết hợp cùng chân váy ngắn xếp lớp thanh thoát
ẢNH: @THEMAVENOFFICIAL
Đối với những buổi tiệc tối mang tinh thần hiện đại, áo hai dây đính đá ánh bạc là gợi ý hoàn hảo để tạo điểm nhấn. Áo hai dây ôm sát cơ thể với các chi tiết ánh bạc đính kết tinh xảo giúp tăng khả năng phản sáng. Kiểu dáng đơn giản nhưng sắc nét cho phép người mặc linh hoạt phối cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau mà vẫn giữ được thần thái cuốn hút
ẢNH: @BUANALINTHIP
Chiếc đầm dáng ôm tông nâu ánh kim gây ấn tượng với phần thân trên được đính kết dày đặc các chi tiết hình giọt nước lấp lánh, tạo hiệu ứng như những tia sáng phản chiếu đầy tinh tế. Những chi tiết này vốn mang hơi hướng trang sức haute couture, nhưng đã được tiết chế khéo léo để giữ sự thanh lịch khi kết hợp cùng phom váy ôm sát cơ thể
ẢNH: @IGOTYUANDME
Váy dạ hội đính họa tiết giọt nước với thiết kế lệch vai giúp làm nổi bật phần vai và cổ. Chân váy thêu nổi tạo thêm điểm nhấn, chỉ cần kết hợp trang sức đơn giản và kiểu tóc gọn là đủ phù hợp cho tiệc tối
ẢNH: @LAMOONLMAO
Áo corset đính chi tiết ánh bạc với chất liệu xuyên thấu gợi cảm, khoác ngoài là áo blazer phom rộng được đính đá lấp lánh, kết hợp cùng quần shorts da cá tính. Những phụ kiện tối giản như hoa tai nhỏ hoặc túi cầm tay giúp bộ trang phục trở nên sang trọng hơn mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ
ẢNH: @MIN.NICHA
Trong những không gian tiệc tối yêu cầu sự tinh tế cao, áo xuyên thấu đính đá tạo nên sự khác biệt. Thiết kế áo với phần vai có cấu trúc rõ ràng kết hợp chi tiết giọt nước nổi, chất liệu mỏng nhẹ và kỹ thuật đính kết tinh xảo mang lại hiệu ứng bắt sáng
ẢNH: @NGUYEN.TUONGSAN
Trong bảng màu thời trang dự tiệc, sắc đen luôn giữ vị trí đặc biệt nhờ khả năng tôn lên hiệu ứng ánh sáng của các chi tiết đính đá. Đầm đen ôm dáng kết hợp chất liệu xuyên nhẹ và chi tiết đính kết tinh xảo mang lại diện mạo quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch
ẢNH: @PHI.PHUONGANH
Giấy phép XB
số 110/GP - BTTTT
cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Theo dõi trang trên