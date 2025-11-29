Trang phục đục lỗ nhỏ tạo vẻ ngoài độc đáo, khác biệt cho nàng

Trước khi bước vào những gợi ý phối đồ, nàng có thể hình dung rằng họa tiết đục lỗ nhỏ trên nền vải trắng luôn mang lại sự tinh tế nhẹ nhàng. Lựa chọn một chiếc đầm maxi hai dây màu trắng tinh khôi, điểm nhấn nằm ở họa tiết đục lỗ tinh xảo chạy ngang phần ngực và viền chân váy, tạo cảm giác thoáng đãng và vô cùng nữ tính.

Phom dáng đầm xòe dài với phần eo chiết nhẹ giúp tôn vòng 2 mềm mại, trong khi chi tiết bèo nhún ở gấu váy mang lại độ bay bổng dịu dàng mỗi khi di chuyển ẢNH: KENESHO

Khi xuống phố, những thiết kế có đục lỗ nhỏ trải đều trên thân váy luôn giúp nàng trông thời thượng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Chiếc đầm ngắn dáng babydoll màu trắng đục lỗ nhỏ trải toàn bộ thân váy tạo nên hiệu ứng trẻ trung. Cổ trụ cao, tay dài và hàng cúc lớn màu nâu nhạt mang đến nét cổ điển nhẹ nhàng.

Để bộ trang phục thêm phần chỉn chu, nàng kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn trắng đồng điệu và hoa tai dáng dài, giúp cân bằng giữa sự đáng yêu và nét thanh lịch ẢNH: K&K FASHION

Trang phục của nàng là một chiếc đầm lửng màu trắng tinh khôi, nổi bật với họa tiết đục lỗ dày đặc trên toàn bộ thân váy và tay áo ngắn phồng nhẹ, với các hoa văn được tạo thành từ họa tiết gồm các dải hoa và hình học nếp gập.

Chiếc đầm cổ tàu với chi tiết hàng cúc phía trước, được nhấn eo cao với phần chân váy xếp tầng nhẹ nhàng. Nàng kết hợp chiếc đầm này với một chiếc túi xách nhỏ cầm tay màu trắng và một chiếc vòng tay đơn giản ẢNH: K&K FASHION

Chọn cho mình một chiếc đầm midi màu trắng, nổi bật với chi tiết đục lỗ hoa văn lớn và nhỏ đan xen như những hình bông tuyết trên toàn bộ thân váy và tay áo ngắn phồng. Chiếc đầm có dáng dài quá gối, cổ tròn và được nhấn eo bằng một chiếc thắt lưng vải cùng màu với khóa kim loại.

Cuối cùng hoàn thiện vẻ ngoài với một chiếc túi xách cầm tay lớn màu đen tương phản và tự tin dạo phố ẢNH: YV LE & CO

Cũng sắc trắng tinh khôi nhưng đằm thắm hơn là chiếc đầm trắng với chi tiết đục lỗ dày đặc, kết thành các đóa hoa sắp xếp tự do. Thiết kế cổ chữ V tinh tế và bông hoa vải gắn ngực giúp bộ trang phục vừa chuyên nghiệp vừa mềm mại.

Phối cùng hoa tai tròn màu trắng và túi cầm tay nhỏ, nàng lập tức có diện mạo chỉn chu để diện đi làm hay tham dự cuộc họp đều phù hợp ẢNH: FIONA

Cho những buổi dạo chơi chiều, nàng có thể chọn chiếc đầm maxi trắng họa tiết đục lỗ li ti xếp tầng tinh tế. Cổ sơ mi và thắt lưng da mỏng màu đen tạo điểm nhấn rõ ràng cho vòng eo, mang lại tổng thể cân đối và thời thượng.

Giày cao gót mũi nhọn đen và kính râm gọng chữ nhật khiến phong cách trở nên sắc sảo, thanh lịch ẢNH: YV LE & CO

Những chiếc đầm suông kết hợp cùng họa tiết đục lỗ nhỏ luôn đem đến cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng.

Chiếc đầm midi dáng suông màu nâu đất với họa tiết đục lỗ hình tam giác to nhỏ đan xen tạo nên diện mạo phóng khoáng, độc đáo. Thiết kế cổ tròn, tay lỡ rộng và đường cắt răng cưa ở gấu váy giúp tổng thể trở nên mềm mại nhưng vẫn cá tính ẢNH: SWANLAKE

Chiếc đầm midi xanh lá với họa tiết đục lỗ hoa văn phức tạp và tay phồng nhẹ tạo sự nữ tính. Chiếc đầm có dáng suông rộng rãi, cổ tròn và chi tiết bèo nhún nhẹ ở gấu váy tạo độ bay bổng.

Hoàn thiện set đồ nhẹ nhàng, thoải mái này bằng một chiếc túi xách cói và một đôi xăng đan cao gót quai mảnh màu vàng ánh kim ẢNH: SWANLAKE

Họa tiết đục lỗ đã chứng minh sức hút vượt thời gian của mình khi dễ dàng biến hóa từ phong cách cổ điển, lãng mạn sang hiện đại, cá tính mà vẫn giữ trọn nét trang nhã. Đừng ngần ngại đưa họa tiết này vào tủ đồ để nâng tầm vẻ ngoài của mình, tạo nên những điểm nhấn tinh tế trong mọi dịp.