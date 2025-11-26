  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Trang phục 'happy fit' tôn dáng cho nàng mà không gò bó

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
26/11/2025 13:00 GMT+7

Xu hướng happy fit xuất hiện từ sự dịch chuyển của thời trang toàn cầu về nhu cầu: quần áo không chỉ đẹp, mà phải thoải mái, tôn dáng và chuyển động linh hoạt.

Xu hướng happy fit (sự thoải mái và cảm giác tích cực, hạnh phúc) ưu tiên phom dáng thoải mái nhưng vẫn giữ khả năng tôn dáng, mang lại niềm vui khi mặc và phù hợp với nhịp sống linh hoạt của đô thị. Những trang phục theo xu hướng này không phải oversized hoàn toàn, cũng không phải bodycon - bó sát. 

Đó là sự cân bằng giữa độ rộng, độ rũ và độ ôm, khiến trang phục bao bọc cơ thể theo cách dễ chịu nhất. Những chiếc quần suông mềm, váy A-line cắt xéo, áo sơ mi relaxed-fit, áo knit co giãn nhẹ hay blazer dáng boyfriend được xem là đại diện điển hình. Tất cả đều hướng đến mục tiêu: tạo phom đẹp mà không áp lực lên cơ thể.

Trang phục 'happy fit' - tôn dáng cho nàng mà không gò bó - Ảnh 1.

Ưu điểm của happy fit là đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như phom dáng thoải mái, chất liệu mềm mại, màu sắc và họa tiết tích cực, gần gũi thiên nhiên mang lại cảm giác vui vẻ, bình yên, thư thái và yêu đời

ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Trang phục 'happy fit' - tôn dáng cho nàng mà không gò bó - Ảnh 2.

Thiết kế váy sành điệu, màu sắc tươi sáng, năng động. Kiểu dáng suông của váy thể hiện gu thời trang cá nhân tràn đầy năng lượng, tỏa sáng niềm vui đơn giản, dễ tiếp cận của happy fit

ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Happy fit lên ngôi - ngôn ngữ tự do tôn dáng trên sàn diễn

Trên các sàn diễn 2025 - 2026, phong cách happy fit xuất hiện dày đặc. Ở New York và Copenhagen, các nhà mốt theo đuổi chủ nghĩa tối giản mang tinh thần wellness (sức khỏe), sử dụng các kiểu chất liệu như linen pha, cotton hữu cơ, viscose mềm, len giặt mỏng (washed wool) để duy trì độ rũ tự nhiên.

Silhouette - phom dáng được tinh chỉnh vừa vặn ở vai và eo, mở rộng nhẹ ở thân hoặc ống quần nhằm tạo độ "thở" cho trang phục. Tại Seoul và Tokyo, xu hướng này được cập nhật qua layering: váy slip thả lỏng kết hợp áo cardigan mỏng, trench coat nhẹ khoác ngoài set knit tone sur tone (bộ đồ đan cùng tông màu) một ngôn ngữ thị giác mềm mại, tự do và mang tính chăm sóc bản thân.

Trang phục 'happy fit' - tôn dáng cho nàng mà không gò bó - Ảnh 3.
Trang phục 'happy fit' - tôn dáng cho nàng mà không gò bó - Ảnh 4.

Những bản phối của Missoni tự do, thoải mái - được thiết kế để người mặc cảm thấy hạnh phúc, tự do và đẹp một cách tự nhiên

ẢNH: MISSONI

Trang phục 'happy fit' - tôn dáng cho nàng mà không gò bó - Ảnh 5.

Váy xòe rộng rãi tạo cảm giác thoải mái, kết hợp sắc đỏ tươi mang năng lượng vui vẻ, lạc quan theo tinh thần dopamine dressing. Tổng thể trang phục truyền tải sự tự do, tươi mới và phù hợp tinh thần happy fit

ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Thời trang hiện đại đề cao sự tự do và thoải mái

Các thương hiệu, nhà thiết kế khai thác happy fit như một lời đáp cho nhu cầu sống khỏe, đẹp, linh hoạt của người mặc. Những chiếc váy midi dáng bias, áo cổ lọ mỏng ôm nhẹ, quần ống đứng chất liệu co giãn, áo khoác lửng mềm vai… đều được điều chỉnh để tôn phần thon gọn tự nhiên, hạn chế sự gò bó.

Một số thương hiệu còn phát triển dòng office comfort (sự thoải mái của văn phòng) với suit nhẹ, không độn vai, bảng màu earth tone hoặc pastel dịu, giúp người mặc vừa chỉn chu khi đi làm, vừa thoải mái khi di chuyển cả ngày.

Trang phục 'happy fit' - tôn dáng cho nàng mà không gò bó - Ảnh 6.
Trang phục 'happy fit' - tôn dáng cho nàng mà không gò bó - Ảnh 7.

Thoải mái tối đa từ phom dáng rộng rãi đến màu sắc, họa tiết nhẹ nhàng, những bản phối này trở thành lựa chọn lý tưởng cho người tìm kiếm sự tự do, dễ chịu và niềm vui giản đơn trong trang phục hằng ngày

ẢNH: MISSONI, LUISA SPAGNOLI

Điểm chung của happy fit là tất cả cho phép người mặc vận động dễ dàng mà vẫn đạt sự hài hòa về tỷ lệ

ẢNH: CHANEL, VERSACE

Trang phục 'happy fit' - tôn dáng cho nàng mà không gò bó - Ảnh 10.
Trang phục 'happy fit' - tôn dáng cho nàng mà không gò bó - Ảnh 11.

Dáng váy xòe, nhẹ nhàng mang lại sự thoải mái khi di chuyển. Màu sắc và họa tiết tích cực, tươi sáng, rực rỡ mang lại cảm giác vui vẻ và năng lượng tươi mới 

ẢNH: FUNDAY N

happy fit xu hướng thời trang trang phục thoải mái tôn dáng

Bài viết khác

Một thoáng Anh quốc cùng những bản phối thanh lịch

Một thoáng Anh quốc cùng những bản phối thanh lịch

Chân váy nhung đẹp từ công sở đến tiệc tối

Chân váy nhung đẹp từ công sở đến tiệc tối

Tái định nghĩa sự thanh lịch với những bộ suit cách điệu

Tái định nghĩa sự thanh lịch với những bộ suit cách điệu

Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng

Chọn gam màu chữa lành - 'chiêu' mới để giảm căng thẳng

Mùa mới gọi tên gam màu trung tính, đơn giản mà vẫn sang hết nấc

Mùa mới gọi tên gam màu trung tính, đơn giản mà vẫn sang hết nấc

Denim và tông màu đất đại diện cho phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp

Denim và tông màu đất đại diện cho phong thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp

Cardigan len lông cừu ấm áp, bản phối nhẹ nhàng nhưng cuốn hút ngày đông

Cardigan len lông cừu ấm áp, bản phối nhẹ nhàng nhưng cuốn hút ngày đông

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top