Trang phục 'happy fit' tôn dáng cho nàng mà không gò bó

Xu hướng happy fit (sự thoải mái và cảm giác tích cực, hạnh phúc) ưu tiên phom dáng thoải mái nhưng vẫn giữ khả năng tôn dáng, mang lại niềm vui khi mặc và phù hợp với nhịp sống linh hoạt của đô thị. Những trang phục theo xu hướng này không phải oversized hoàn toàn, cũng không phải bodycon - bó sát.

Đó là sự cân bằng giữa độ rộng, độ rũ và độ ôm, khiến trang phục bao bọc cơ thể theo cách dễ chịu nhất. Những chiếc quần suông mềm, váy A-line cắt xéo, áo sơ mi relaxed-fit, áo knit co giãn nhẹ hay blazer dáng boyfriend được xem là đại diện điển hình. Tất cả đều hướng đến mục tiêu: tạo phom đẹp mà không áp lực lên cơ thể.



Ưu điểm của happy fit là đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như phom dáng thoải mái, chất liệu mềm mại, màu sắc và họa tiết tích cực, gần gũi thiên nhiên mang lại cảm giác vui vẻ, bình yên, thư thái và yêu đời ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Thiết kế váy sành điệu, màu sắc tươi sáng, năng động. Kiểu dáng suông của váy thể hiện gu thời trang cá nhân tràn đầy năng lượng, tỏa sáng niềm vui đơn giản, dễ tiếp cận của happy fit

ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Happy fit lên ngôi - ngôn ngữ tự do tôn dáng trên sàn diễn

Trên các sàn diễn 2025 - 2026, phong cách happy fit xuất hiện dày đặc. Ở New York và Copenhagen, các nhà mốt theo đuổi chủ nghĩa tối giản mang tinh thần wellness (sức khỏe), sử dụng các kiểu chất liệu như linen pha, cotton hữu cơ, viscose mềm, len giặt mỏng (washed wool) để duy trì độ rũ tự nhiên.

Silhouette - phom dáng được tinh chỉnh vừa vặn ở vai và eo, mở rộng nhẹ ở thân hoặc ống quần nhằm tạo độ "thở" cho trang phục. Tại Seoul và Tokyo, xu hướng này được cập nhật qua layering: váy slip thả lỏng kết hợp áo cardigan mỏng, trench coat nhẹ khoác ngoài set knit tone sur tone (bộ đồ đan cùng tông màu) một ngôn ngữ thị giác mềm mại, tự do và mang tính chăm sóc bản thân.

Những bản phối của Missoni tự do, thoải mái - được thiết kế để người mặc cảm thấy hạnh phúc, tự do và đẹp một cách tự nhiên ẢNH: MISSONI

Váy xòe rộng rãi tạo cảm giác thoải mái, kết hợp sắc đỏ tươi mang năng lượng vui vẻ, lạc quan theo tinh thần dopamine dressing. Tổng thể trang phục truyền tải sự tự do, tươi mới và phù hợp tinh thần happy fit ẢNH: OSCAR DE LA RENTA

Thời trang hiện đại đề cao sự tự do và thoải mái

Các thương hiệu, nhà thiết kế khai thác happy fit như một lời đáp cho nhu cầu sống khỏe, đẹp, linh hoạt của người mặc. Những chiếc váy midi dáng bias, áo cổ lọ mỏng ôm nhẹ, quần ống đứng chất liệu co giãn, áo khoác lửng mềm vai… đều được điều chỉnh để tôn phần thon gọn tự nhiên, hạn chế sự gò bó.

Một số thương hiệu còn phát triển dòng office comfort (sự thoải mái của văn phòng) với suit nhẹ, không độn vai, bảng màu earth tone hoặc pastel dịu, giúp người mặc vừa chỉn chu khi đi làm, vừa thoải mái khi di chuyển cả ngày.

Thoải mái tối đa từ phom dáng rộng rãi đến màu sắc, họa tiết nhẹ nhàng, những bản phối này trở thành lựa chọn lý tưởng cho người tìm kiếm sự tự do, dễ chịu và niềm vui giản đơn trong trang phục hằng ngày ẢNH: MISSONI, LUISA SPAGNOLI

Điểm chung của happy fit là tất cả cho phép người mặc vận động dễ dàng mà vẫn đạt sự hài hòa về tỷ lệ ẢNH: CHANEL, VERSACE

