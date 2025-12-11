Trang phục kẻ sọc ngang chiếm trọn cảm tình phái đẹp mùa này

Mùa này, trang phục kẻ sọc ngang trở thành lựa chọn yêu thích của phái đẹp nhờ khả năng mang lại vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa thanh lịch. Những đường kẻ tinh tế không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn giúp nàng dễ dàng phối đồ, tôn lên phong cách cá nhân đầy cuốn hút.

Nàng dễ dàng tạo ấn tượng thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung nhờ họa tiết kẻ sọc ngang to bản trên chiếc áo polo tay dài, cổ bẻ và gấu áo bo chun

ẢNH: @VIEW.BENYAPA

Khi kết hợp cùng chân váy chữ A màu be nhạt trơn màu và túi xách xanh rêu mềm mại, nàng cân bằng được sự nổi bật của họa tiết, tạo tổng thể hài hòa, dễ phối và phù hợp nhiều hoàn cảnh. Bộ trang phục là minh chứng cho cách nàng tận dụng họa tiết kẻ sọc ngang để thể hiện phong cách preppy pha lẫn sự trẻ trung, tinh tế và sành điệu, đồng thời khẳng định gu thời trang tinh tế và khả năng phối khéo léo của mình.

Áo polo kẻ sọc ngang mang gam màu pastel nhẹ nhàng với những sọc hồng nhạt và xám nhạt xen kẽ trên nền vải, kết hợp cổ áo và đường viền nút màu trắng, tạo nên vẻ ngoài nữ tính và thanh thoát. Thiết kế phom rộng tay dài mang đến cảm giác thoải mái, năng động, trong khi logo thêu tinh tế ở ngực điểm xuyết sự sang trọng ẢNH: @ORM.KORNNAPHAT

Họa tiết kẻ sọc ngang vừa cổ điển vừa trẻ trung, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác mở rộng, giúp phần thân trên trông đầy đặn hơn. Khi phối áo với quần jeans ống rộng xanh đậm, sơ vin một phần, set đồ cân bằng tỷ lệ cơ thể và mang đến vẻ phóng khoáng, tự nhiên. Phụ kiện túi xách chần bông và giày bệt màu đen tạo sự đồng bộ, vừa thanh lịch vừa trung hòa sắc hồng pastel của áo. Bộ trang phục thể hiện phong cách athleisure pha casual chic, trẻ trung, hiện đại và linh hoạt, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh, đồng thời khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng tận dụng xu hướng kẻ sọc ngang kinh điển của nàng.

Nàng sẽ toát lên vẻ năng động và tinh tế với áo len kẻ sọc ngang sử dụng các gam màu trầm như xanh navy và xanh rêu. Phom rộng mang đến sự thoải mái, cổ polo hoặc cổ chữ V nhỏ cùng tay áo bo nhẹ tạo điểm nhấn tinh tế. Họa tiết kẻ sọc ngang đồng đều vừa cổ điển vừa linh hoạt, đồng thời tạo hiệu ứng mở rộng phần thân trên, thích hợp với vóc dáng mảnh mai của nàng ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng xanh denim, dép màu nâu da lộn và tất trắng, tổng thể trở nên hài hòa, phóng khoáng và trẻ trung. Bộ trang phục thể hiện phong cách casual pha street style với chút retro, tận dụng tối đa xu hướng phom rộng và họa tiết kẻ sọc kinh điển, mang lại vẻ ngoài thoải mái, hiện đại và dễ ứng dụng cho nàng.

Áo len kẻ sọc ngang với gam màu trung tính và sáng như đen, trắng, xám nhạt và vàng nhạt mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động và cá tính, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn trên phố. Họa tiết kẻ sọc đều đặn vừa cổ điển vừa linh hoạt, tạo hiệu ứng mở rộng phần thân trên, phù hợp với vóc dáng mảnh mai hoặc vai nhỏ ẢNH: @PIMTHA

Áo tay dài, phom suông mang lại sự thoải mái và tính ứng dụng cao, khi phối cùng quần jeans ống rộng xanh denim, mũ len beanie đen, túi xách đan trắng ngà và giày sneakers cổ thấp, tổng thể trở nên hài hòa, phóng khoáng và nổi bật. Bộ trang phục toát lên phong cách đường phố hiện đại, trẻ trung và cá tính, đồng thời tận dụng tối đa xu hướng kẻ sọc kinh điển và quần ống rộng, giúp nàng tự tin và sành điệu ở mọi bước chân dạo phố.

Trên nền đỏ gạch của áo len, các đường sọc ngang đen xen kẽ be nhạt mang đến vẻ ngoài ấm áp, khỏe khoắn và năng động, lý tưởng cho những ngày se lạnh ẢNH: @PANLY.V

Bộ trang phục được phối cùng quần cargo ống rộng màu nâu đất, giày đế bệt nâu bóng và túi xách da đen, tạo sự cân bằng giữa nét nổi bật của áo và phong cách tiện dụng, mang lại tổng thể cá tính, hiện đại. Sự kết hợp này phản ánh xu hướng mặc đồ thoải mái, dáng rộng và phong cách tiện ích, vừa tiện dụng vừa thời thượng, đồng thời cân bằng hài hòa giữa nét cổ điển của kẻ sọc và phong cách hiện đại từ phụ kiện.

Nàng công sở đừng bỏ lỡ chiếc áo len dệt kim dài tay kẻ sọc trắng ngà và đen, phối cùng quần ống rộng màu trắng và phụ kiện đơn giản như mũ lưỡi trai. Áo dáng lửng, cổ tròn, với các đường sọc ngang đồng đều mang lại vẻ thanh lịch, chỉn chu ẢNH: @PHUONGANHPH

Sự kết hợp hài hòa giữa áo len sọc và quần trắng mang đến tổng thể trẻ trung, năng động nhưng vẫn tinh tế, hoàn hảo cho nàng công sở yêu thích phong cách casual lịch sự. Họa tiết kẻ sọc cổ điển cùng quần ống rộng đem lại cảm giác thoải mái, phóng khoáng, trong khi phụ kiện mũ lưỡi trai tăng thêm nét thể thao, hiện đại, giúp nàng dễ dàng ứng dụng trang phục cho nhiều hoàn cảnh.

Chiếc váy sát nách kẻ sọc ngang màu trắng và xanh dương kết hợp cùng túi xách vàng chanh nổi bật tạo nên tổng thể vừa thanh lịch, cổ điển vừa trẻ trung, năng động, giúp nàng nổi bật mọi nơi ẢNH: @LOVERRUKK

Váy dáng suông hoặc chữ A nhẹ, dài ngang đùi với phần gấu tua rua hiện đại mang cảm giác phóng khoáng, cá tính, trong khi họa tiết kẻ sọc ngang cổ điển giúp cân đối tỷ lệ cơ thể, đặc biệt phù hợp với vóc dáng mảnh mai. Túi xách vàng chanh đóng vai trò điểm nhấn sinh động, bổ sung nét nữ tính. Set đồ thể hiện phong cách casual chic tinh tế, kết hợp hài hòa giữa họa tiết kinh điển và phụ kiện nổi bật, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng, dễ ứng dụng cho nàng trong nhiều dịp như dạo phố, cuối tuần hay du lịch biển.

ẢNH: @LOVERRUKK

Kẻ sọc ngang vẫn là lựa chọn yêu thích của phái đẹp nhờ vẻ ngoài trẻ trung, năng động và khả năng ứng dụng cao. Dù kết hợp với quần, váy hay phụ kiện nào, họa tiết này này luôn mang đến tổng thể hài hòa, thanh lịch và sành điệu, khẳng định vị thế không thể thiếu trong tủ đồ của nàng mùa này.