Trang phục khoét xẻ, tuyên ngôn của sự gợi cảm cá tính

Khác với sự phô diễn quá mức, trang phục khoét xẻ hiện đại chú trọng vào kỹ thuật thiết kế tinh tế, giúp tạo nên sự cân bằng giữa gợi cảm và thanh lịch. Nhờ vậy, chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các buổi tiệc, sự kiện hay những lần cần xuất hiện đặc biệt.

Chiếc áo voan đỏ rượu với bèo nhún mềm mại và phom cổ yếm thanh thoát, tôn lên nét nữ tính kín đáo mà cuốn hút. Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly đen cổ điển, tổng thể trở nên hài hòa, yểu điệu mà sang chảnh cực kỳ ẢNH: ESER DE LÉNA

Mẫu thiết kế mang vẻ đẹp sang trọng và gợi cảm từ chất liệu lụa tông màu đỏ nổi bật. Phần lưng váy được xẻ sâu tôn lên tấm lưng ngọc ngà quyến rũ. Với thiết kế lệch vai kết hợp cùng kỹ thuật draping xếp ly xẻ tà cao giúp khoe trọn đôi chân thon dài ẢNH: LASAPRI

Gây ấn tượng với chi tiết khoét xẻ tinh tế ở phần eo và ngực, được xử lý khéo léo bằng nút thắt nơ mềm mại phía trước. Chất liệu voan rủ bay bổng kết hợp tay áo loe dài buộc dây nhẹ nhàng tạo hiệu ứng lãng mạn, nữ tính ẢNH: ESER DE LÉNA

Sử dụng tông màu trắng ngọc trai làm điểm chạm hoàn hảo. Kết hợp cùng đường xẻ tà cao giúp khoe trọn đôi chân dài miên man, tạo nên điểm nhấn nữ tính và nét quyến rũ vượt thời gian ẢNH: LASAPRI

Thiết kế cổ yếm, khoét xẻ phần vai kết hợp tầng bèo xếp lớp bất đối xứng và dọc thân váy giúp tổng thể thêm phần mềm mại, uyển chuyển. Chất liệu voan mỏng manh, trong trẻo càng tôn lên vẻ nữ tính, đồng thời gợi sự tinh tế và sang trọng ẢNH: ESER DE LÉNA

Mang phong cách bất đối xứng đầy cuốn hút, được nhấn nhá bởi chi tiết khoét xẻ táo bạo nhưng vẫn giữ sự sang trọng. Thiết kế lệch vai ôm sát cơ thể giúp tôn trọn đường cong, đồng thời phần drap vải quấn nhẹ nhàng ở hông gợi cảm giác mềm mại ẢNH: LASAPRI

Dáng đầm nửa kín nửa hở chứa đựng sự cuốn hút từ chất liệu thun mềm co giãn. Bên trong, lót lớp lụa mỏng màu nude vừa gợi cảm nhưng vẫn kín đáo ôm trọn đường cong. Chi tiết lệch vai đi kèm hoa hồng đen được đính đá tỉ mỉ đủ khiến nàng trở thành tâm điểm ẢNH: LASAPRI

Phần cổ halter cách điệu kết hợp chi tiết cut out trước ngực khắc họa rõ nét gợi cảm mà không kém phần tinh tế. Phom dáng ôm sát khéo léo khoe trọn đường cong, trong khi phần tà váy dài thướt tha mang lại cảm giác uyển chuyển ẢNH: LASAPRI

Trang phục khoét xẻ là minh chứng rõ nét cho sự táo bạo trong thiết kế thời trang đương đại. Những khoảng hở được tính toán khéo léo không chỉ phô diễn nét đẹp hình thể mà còn gợi lên tinh thần phóng khoáng, hiện đại.