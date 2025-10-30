Trang phục không phom dáng lại gây sốt trong mùa mới

Những trang phục có phom dáng oversized, suông dài hay bất đối xứng đang chiếm lĩnh sàn diễn từ Paris đến Seoul, khẳng định xu hướng "mặc để sống đúng với chính mình" đang trở thành giá trị cốt lõi mới của thời trang hiện đại.



Phom dáng phóng khoáng (relaxed silhouette) không đồng nghĩa với sự buông thả. Đây là kỹ thuật thiết kế đòi hỏi độ chính xác cao trong việc tính toán tỷ lệ, nhằm tạo nên sự thoải mái mà vẫn giữ được đường nét thanh thoát và tính thời trang ẢNH: BALENCIAGA

Trang phục không phom dáng tôn vinh cảm xúc thời trang và phong cách

Các nhà mốt lớn như Balenciaga, Loewe hay Jil Sander tiếp tục khẳng định đẳng cấp qua những thiết kế tối giản nhưng đắt giá ở chất liệu và kỹ thuật cắt may. Vải wool, cashmere, cotton organic hay da mềm được xử lý tinh tế, mang lại cảm giác bay bổng, nhẹ nhõm thay vì cấu trúc gò bó. Phom áo choàng rộng, quần ống suông, váy maxi hay blazer dáng rũ được phối linh hoạt với các layer tạo nên vẻ thanh lịch tự nhiên - vừa thoải mái, vừa thể hiện tư duy thẩm mỹ cao.

Chất liệu giữ vai trò quyết định. Các loại vải như wool mềm, cotton hữu cơ, linen thô hay cashmere mỏng... được ưa chuộng vì khả năng tạo độ rơi tự nhiên và giữ phom dáng bền vững, dễ tạo lớp xếp mà không cần cấu trúc cứng ẢNH: BALENCIAGA

Điểm đặc biệt của xu hướng phóng khoáng năm nay nằm ở cách dung hòa giữa comfort (thoải mái) và structure (cấu trúc). Không phải sự buông lơi ngẫu hứng, phom dáng tự do được thiết kế có chủ đích để tôn lên thần thái người mặc. Cấu trúc vai, tỷ lệ chiều dài, rộng được tính toán tỉ mỉ để dù rộng rãi, trang phục vẫn giữ được đường nét hiện đại, tinh gọn. Chính sự cân bằng ấy khiến phong cách này chinh phục giới mộ điệu toàn cầu từ sàn diễn haute couture đến phong cách đường phố.

Một số thiết kế tự do và phóng khoáng của Eiko Ai (xuân hè 2026) ẢNH: EIKO AI

Tự do nhưng vẫn sang trọng làm nên phong cách thời thượng

Không chỉ dừng lại ở kiểu dáng, chất liệu cũng góp phần quan trọng định hình tinh thần "phóng khoáng có kiểm soát". Những lớp vải đan mỏng, len dệt thủ công, denim mềm hay lụa thô tự nhiên mang đến độ rơi tự nhiên, phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng theo từng chuyển động. Khi được kết hợp cùng gam màu trung tính như beige, xám khói, navy hay xanh ô liu - bản phối càng toát lên vẻ sang trọng trầm lặng, đúng tinh thần quiet luxury của thời đại mới.

Các lớp xếp, xéo vải, bất đối xứng... được khai thác triệt để tạo ra những kiểu trang phục không phom dáng kinh điển mà thời thượng ẢNH: EIKO AI

Các stylist cho rằng "phom dáng phóng khoáng" không chỉ là một trào lưu mà là tuyên ngôn về phong cách sống. Trong thế giới hậu tối giản, con người tìm đến sự tự do - không chỉ trong lựa chọn thời trang mà còn trong cách biểu đạt bản thân. Một chiếc áo sơ mi oversized, chiếc quần ống rộng hay váy maxi thướt tha không còn đơn thuần là món đồ, mà là cách người mặc thể hiện bản lĩnh và phong cách thời trang cá nhân.

Tự do, phóng khoáng nhưng không xuề xòa - đó là chuẩn mực mới của thời trang đương đại. Khi sự thoải mái được nâng tầm thành thẩm mỹ, thời trang không còn là chiếc áo khoác lên cơ thể, mà là không gian để con người được thở, được là chính mình.

Layering tự nhiên là yếu tố quan trọng của phong cách phóng khoáng hiện đại. Việc kết hợp nhiều lớp vải giúp tạo hiệu ứng chuyển động và chiều sâu cho tổng thể, đặc biệt phù hợp với mùa thu đông ẢNH: BALENCIAGA