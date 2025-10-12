  • An Giang
Thời trang 24/7

Trang phục thanh lịch theo những tông màu tươi sáng và tinh tế

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
12/10/2025 20:00 GMT+7

Những tông màu trầm lắng của các mùa trước, đặc biệt là bảng màu trung tính từ trắng đến nâu nhạt theo xu hướng quiet luxury, đã nhường chỗ cho những sắc thái tươi sáng hơn trong mùa thu 2025, những sắc màu rực rỡ phản ánh phong cách của những cô nàng cá tính, táo bạo.

Màu hồng, với những sắc thái tươi sáng và tinh tế, làm nổi bật những tông màu thịnh hành của mùa thu đông 2025. Dù khó phối đồ đơn sắc hơn, nhưng bản chất linh hoạt và tinh tế của nó khiến màu hồng trở thành tông màu lý tưởng để kết hợp với các màu sắc thịnh hành khác trong mùa thu đông 2025.

Tông màu hồng và xám

Trang phục thanh lịch theo những tông màu tươi sáng và tinh tế- Ảnh 1.

Để có một sự thay thế nhẹ nhàng hơn cho những gam màu nổi bật, xám là lựa chọn hoàn hảo để kết hợp với màu hồng một cách thanh lịch và tinh tế

ẢNH: @HOSKELSA

Elsa Hosk đã làm nổi bật bộ vest hai mảnh màu xám với áo sơ mi satin cho phong cách công sở, và MSGM cũng chọn cách kết hợp tương tự trên sàn diễn.

Trang phục thanh lịch theo những tông màu tươi sáng và tinh tế- Ảnh 2.

MSGM thu đông 2025 với bộ vest ghi xám kết hợp cùng sắc màu hồng

ẢNH: @MSGM

Tông màu hồng phối cùng đỏ

Trang phục thanh lịch theo những tông màu tươi sáng và tinh tế- Ảnh 3.

Elsa Hosk đã chọn diện mạo toàn màu đỏ, điểm xuyết bằng áo cổ lọ màu hồng

ẢNH: @HOSKELSA

Trang phục thanh lịch theo những tông màu tươi sáng và tinh tế- Ảnh 4.

Trên sàn diễn mùa thu 2025, nhà mốt Gucci đã táo bạo diện một bộ trang phục vinyl màu hồng nhạt với hiệu ứng phản chiếu, kết hợp với áo len carmine đỏ tươi

ẢNH: @GUCCI

Đã trở thành xu hướng trong những mùa gần đây, màu đỏ tiếp tục khẳng định vị thế trong tủ đồ của phái đẹp. Khi kết hợp với màu hồng, sắc đỏ trở nên dịu nhẹ, mang đến vẻ ngoài táo bạo nhưng vẫn dễ mặc. Xét cho cùng, hồng - đỏ là một trong những cặp đôi kinh điển được Saint Laurent, nhà thiết kế nổi tiếng với gu màu sắc tuyệt vời, khai thác. 

Tông màu hồng và nâu

Trang phục thanh lịch theo những tông màu tươi sáng và tinh tế- Ảnh 5.

Màu chủ đạo của mùa thu năm nay, nâu với các sắc thái của sô cô la, cà phê, caramel... là một tông màu thiết yếu trong tủ đồ, hoàn hảo cho cả quần và áo khoác

ẢNH: @HOSKELSA

Trang phục thanh lịch theo những tông màu tươi sáng và tinh tế- Ảnh 6.

Tông màu nâu của nhà mốt Prada thu đông 2025

ẢNH: @PRADA

Trong khi Prada làm nổi bật chiếc váy ngắn màu thuốc lá của mình với chiếc áo màu hồng phấn, thì người mẫu Thụy Điển, Elsa Hosk lại phá cách với bộ trang phục áo khoác và quần đơn sắc bằng chiếc áo sơ mi màu hồng kẹo.

Tông màu hồng và vàng

Trang phục thanh lịch theo những tông màu tươi sáng và tinh tế- Ảnh 7.

Elsa Hosk diện một bộ đồ đôi không cùng tông màu, áo len vàng hoàng yến và áo cardigan hồng nhạt

ẢNH: @HOSKELSA

Trang phục thanh lịch theo những tông màu tươi sáng và tinh tế- Ảnh 8.

Còn trên sàn diễn mùa thu đông 2025, thương hiệu Coach đã khéo léo phá cách với chiếc váy hồng phấn viền ren vàng

ẢNH: @COACH

Thoạt nhìn, sự kết hợp này có vẻ táo bạo, nhưng thực ra lại hoàn hảo khi kết hợp với nhau, tạo nên những thiết kế rực rỡ, đầy màu sắc mang hơi hướng sang trọng của thập niên 1960. 


