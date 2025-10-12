Trang phục thanh lịch theo những tông màu tươi sáng và tinh tế

Màu hồng, với những sắc thái tươi sáng và tinh tế, làm nổi bật những tông màu thịnh hành của mùa thu đông 2025. Dù khó phối đồ đơn sắc hơn, nhưng bản chất linh hoạt và tinh tế của nó khiến màu hồng trở thành tông màu lý tưởng để kết hợp với các màu sắc thịnh hành khác trong mùa thu đông 2025.
Tông màu hồng và xám
Elsa Hosk đã làm nổi bật bộ vest hai mảnh màu xám với áo sơ mi satin cho phong cách công sở, và MSGM cũng chọn cách kết hợp tương tự trên sàn diễn.
Tông màu hồng phối cùng đỏ
Đã trở thành xu hướng trong những mùa gần đây, màu đỏ tiếp tục khẳng định vị thế trong tủ đồ của phái đẹp. Khi kết hợp với màu hồng, sắc đỏ trở nên dịu nhẹ, mang đến vẻ ngoài táo bạo nhưng vẫn dễ mặc. Xét cho cùng, hồng - đỏ là một trong những cặp đôi kinh điển được Saint Laurent, nhà thiết kế nổi tiếng với gu màu sắc tuyệt vời, khai thác.
Tông màu hồng và nâu
Trong khi Prada làm nổi bật chiếc váy ngắn màu thuốc lá của mình với chiếc áo màu hồng phấn, thì người mẫu Thụy Điển, Elsa Hosk lại phá cách với bộ trang phục áo khoác và quần đơn sắc bằng chiếc áo sơ mi màu hồng kẹo.
Tông màu hồng và vàng
Thoạt nhìn, sự kết hợp này có vẻ táo bạo, nhưng thực ra lại hoàn hảo khi kết hợp với nhau, tạo nên những thiết kế rực rỡ, đầy màu sắc mang hơi hướng sang trọng của thập niên 1960.