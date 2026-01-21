Trang phục thắt đai phối quần tất định hình vóc dáng thon gọn

Chiếc áo blazer gam be nhạt với cổ cao gọn gàng và vai dựng vừa phải tạo cảm giác chỉn chu, trong khi đai buộc mềm giúp vòng eo được nhấn nhẹ mà không làm phom áo cứng nhắc. Quần shorts kết hợp cùng quần tất, túi xách dây mảnh và giày mũi tròn đính chi tiết kim loại nhỏ mang lại sự cân bằng giữa nét cổ điển và hiện đại