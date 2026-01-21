Trang phục thắt đai phối quần tất định hình vóc dáng thon gọn

Công thức phối đồ áo thắt đai cùng quần tất đang được nhiều tín đồ thời trang lựa chọn nhờ khả năng tôn vóc dáng khéo léo mà không cần đến những thiết kế cầu kỳ.
Thiết kế áo trench coat dáng lửng với chất liệu dày dặn tạo nên phom áo vững vàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phần gấu xòe nhẹ được xử lý khéo léo, phần chiết đai buộc dài rủ xuống vừa định hình vòng eo, quần tất đen mỏng gợi cảm cân bằng hài hòa với nét mạnh mẽ của áo blazer
ẢNH: @_JOSEMOON_
Áo khoác trench coat thắt đai khi được đặt trong bảng màu nhạt mang đến một diện mạo dịu dàng. Thiết kế áo với phần vai phủ rộng tạo độ rủ tự nhiên, dây chiết đai buộc ngang eo trở thành yếu tố then chốt trong việc kiểm soát tỷ lệ cơ thể, giúp phần thân trên gọn gàng hơn. Quần tất đen mỏng khiến sắc hồng nhạt của áo blazer trở nên nổi bật, tạo nên sự đối thoại nhẹ nhàng giữa màu sắc và cấu trúc
ẢNH: @DIEU_NHIII
Áo khoác da dáng dài thắt đai gam be sáng với cổ cao và hàng cúc kim loại gợi cảm giác kín kẽ, trong khi gấu áo xòe nhẹ giúp phom dáng không trở nên nặng nề. Chiếc đai bản vừa buộc thấp, quần tất mỏng trung hòa sắc sáng phía trên, kết hợp cùng bốt cao cổ màu trắng hoàn thiện diện mạo đầy thu hút
ẢNH: @CLOSETBYYOU_
Thiết kế áo blazer gam màu nâu dáng dài với cổ vest mở vừa đủ và tay áo phồng nhẹ tạo độ rủ mềm nhưng vẫn giữ sự chỉn chu. Phần đai bản vừa cùng khóa kim loại trở thành tâm điểm thị giác, siết gọn vòng eo và định hình phom áo xòe. Quần tất đen mỏng giữ nền trung tính, làm nổi bật đôi bốt cao cổ da bóng, mang lại cảm giác thanh lịch pha chút quyền lực
ẢNH: @GOUTDEJUN.IG
Chiếc áo blazer gam be nhạt với cổ cao gọn gàng và vai dựng vừa phải tạo cảm giác chỉn chu, trong khi đai buộc mềm giúp vòng eo được nhấn nhẹ mà không làm phom áo cứng nhắc. Quần shorts kết hợp cùng quần tất, túi xách dây mảnh và giày mũi tròn đính chi tiết kim loại nhỏ mang lại sự cân bằng giữa nét cổ điển và hiện đại
ẢNH: @JARINJARINN
Áo blazer thắt đai và quần tất đen cũng có thể được đặt trong một bản phối gọn gàng, phù hợp cho môi trường công sở. Thiết kế áo trắng ngà với hàng cúc lệch và ve áo sắc nét gợi tinh thần tailoring hiện đại, trong khi gấu xòe nhẹ giữ cho tổng thể không bị khô cứng. Chiếc đai khóa vuông nhấn gọn vòng eo, quần tất đen mỏng nối liền với quần shorts tối màu tôn lên đôi chân thon gọn
ẢNH: @LYN.DORISSS
Chiếc áo peplum sắc đen ôm gọn phần thân trên, nhấn eo bằng đường cắt chính xác, trong khi gấu xòe nhẹ mở ra độ mềm cần thiết. Chân váy ngắn đóng vai trò lớp trung gian, để quần tất họa tiết ca rô trở thành điểm nhấn tinh tế. Túi cầm tay dáng nhỏ và giày bệt bít mũi khép lại tổng thể kín đáo nhưng giàu chiều sâu thẩm mỹ
ẢNH: @VEOSBYKHANH
Giấy phép XB
số 110/GP - BTTTT
cấp ngày 24/3/2020
Tổng biên tập
Nguyễn Ngọc Toàn
© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản
Theo dõi trang trên