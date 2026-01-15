Trang phục vải tuyn bồng bềnh, tạo vẻ kiêu sa cho người mặc

Những chiếc đầm hay chân váy tuyn từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp mong manh nhưng đầy cuốn hút trong thế giới thời trang.
Đầm tuyn sang trọng
Chiếc đầm tuyn hai dây dáng suông dài sắc be kết hợp phần thân váy rũ nhẹ giúp tổng thể trở nên thanh thoát. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn và khuyên tai ánh kim nhỏ nhắn, diện mạo được hoàn thiện theo phong cách sang trọng đầy kín đáo.
Chân váy tuyn dáng dài
Chân váy tuyn dáng dài sắc nâu với điểm nhấn là đai lưng bản lớn, phối cùng áo phông đen họa tiết tinh giản được sơ vin gọn gàng giúp vóc dáng thêm thanh mảnh. Đôi bốt cổ thấp cách điệu, tạo điểm giao nhau giữa sự nữ tính của chân váy và cá tính của giày bốt đen.
Bản phối với áo khoác màu đen tối giản cùng chân váy tuyn dáng dài sắc nâu be dịu nhẹ mang đến cảm giác mềm mại và trang nhã. Những món phụ kiện ánh kim như khuyên tai hay vòng tay mảnh giúp tổng thể thêm phần kiêu sa.
Chân váy tuyn phối áo sơ mi
Chân váy tuyn sắc đen được đính đá kim sa tinh tế mang đến hiệu ứng lấp lánh vừa đủ, phối cùng áo sơ mi voan trong suốt, bên trong là áo hai dây tone sur tone. Giày cao gót mũi nhọn cùng túi xách da cầm tay giúp hoàn thiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin xuất hiện trong các buổi họp quan trọng.
Váy tuyn sắc be dịu dàng
Thiết kế chân váy tuyn dáng dài sắc be với các lớp layer xếp tầng tinh tế khéo léo tôn lên khí chất thanh tao của phái đẹp. Khi phối cùng áo cardigan họa tiết hoa tulip, trang phục được tăng chiều sâu thị giác và làm nổi bật xương quai xanh thanh mảnh.
Thiết kế váy hai dây kết hợp chi tiết chiết eo khéo léo vừa tôn lên bờ vai trần gợi cảm. Khoác nhẹ bên ngoài là chiếc áo lông vũ tông be, giúp tổng thể thêm phần sang trọng cho những buổi dạ tiệc.