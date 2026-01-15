  • An Giang
Thời trang 24/7

Trang phục vải tuyn bồng bềnh, tạo vẻ kiêu sa cho người mặc

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/01/2026 10:00 GMT+7

Với một chút biến tấu đầy ngẫu hứng, trang phục vải tuyn dễ dàng giúp phái đẹp khẳng định phong thái kiêu kỳ mà vẫn vô cùng thời thượng.

Những chiếc đầm hay chân váy tuyn từ lâu đã trở thành biểu tượng của vẻ đẹp mong manh nhưng đầy cuốn hút trong thế giới thời trang.

Đầm tuyn sang trọng

- Ảnh 1.

Nếu phải chọn một thiết kế đại diện trọn vẹn cho tinh thần kiêu sa của váy tuyn, những chiếc đầm tuyn sang trọng chắc chắn là lựa chọn hàng đầu

ẢNH: @BELOVEDVN_OFFICIAL

Chiếc đầm tuyn hai dây dáng suông dài sắc be kết hợp phần thân váy rũ nhẹ giúp tổng thể trở nên thanh thoát. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn và khuyên tai ánh kim nhỏ nhắn, diện mạo được hoàn thiện theo phong cách sang trọng đầy kín đáo.

Chân váy tuyn dáng dài

- Ảnh 2.

Chân váy dài chất liệu tuyn mỏng nhẹ giúp phái đẹp thể hiện phong thái nhẹ nhàng đầy cuốn hút

ẢNH: @ELISE_FASHION

Chân váy tuyn dáng dài sắc nâu với điểm nhấn là đai lưng bản lớn, phối cùng áo phông đen họa tiết tinh giản được sơ vin gọn gàng giúp vóc dáng thêm thanh mảnh. Đôi bốt cổ thấp cách điệu, tạo điểm giao nhau giữa sự nữ tính của chân váy và cá tính của giày bốt đen.

- Ảnh 3.

Với những môi trường thanh lịch hơn, thay vì sơ vin chân váy tuyn cùng áo thun thì áo vest dáng ngắn là sự lựa chọn phù hợp

ẢNH: @MINTBOUTIQUE.VN

Bản phối với áo khoác màu đen tối giản cùng chân váy tuyn dáng dài sắc nâu be dịu nhẹ mang đến cảm giác mềm mại và trang nhã. Những món phụ kiện ánh kim như khuyên tai hay vòng tay mảnh giúp tổng thể thêm phần kiêu sa.

Chân váy tuyn phối áo sơ mi

- Ảnh 4.

Khi váy tuyn kết hợp cùng áo sơ mi, bản phối tạo nên sự giao thoa thú vị giữa nét mềm mại và tinh thần chỉn chu

ẢNH: @KIMMAYFASHION

Chân váy tuyn sắc đen được đính đá kim sa tinh tế mang đến hiệu ứng lấp lánh vừa đủ, phối cùng áo sơ mi voan trong suốt, bên trong là áo hai dây tone sur tone. Giày cao gót mũi nhọn cùng túi xách da cầm tay giúp hoàn thiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin xuất hiện trong các buổi họp quan trọng.

- Ảnh 5.

Chân váy tuyn đen dáng dài với những lớp xếp tầng bồng nhẹ mang lại cảm giác chuyển động mềm mại. Kết hợp cùng áo sơ mi dáng peplum đen trắng thanh lịch, phom dáng cơ thể được tôn lên rõ rệt

ẢNH: @CENES.VN

Váy tuyn sắc be dịu dàng

- Ảnh 6.

Gam be nhẹ nhàng kết hợp cùng chân váy tuyn mang đến tổng thể mềm mại nhưng vẫn giữ trọn nét thanh lịch

ẢNH: @CERISES.NN

Thiết kế chân váy tuyn dáng dài sắc be với các lớp layer xếp tầng tinh tế khéo léo tôn lên khí chất thanh tao của phái đẹp. Khi phối cùng áo cardigan họa tiết hoa tulip, trang phục được tăng chiều sâu thị giác và làm nổi bật xương quai xanh thanh mảnh.

- Ảnh 7.

Nét đẹp quý phái được tôn vinh khi nàng xuất hiện trong chiếc váy tuyn sắc be với phom xòe bồng bềnh đầy kiêu sa

ẢNH: @LEXXI.STUDIO

Thiết kế váy hai dây kết hợp chi tiết chiết eo khéo léo vừa tôn lên bờ vai trần gợi cảm. Khoác nhẹ bên ngoài là chiếc áo lông vũ tông be, giúp tổng thể thêm phần sang trọng cho những buổi dạ tiệc.

 

