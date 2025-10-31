Trang sức bản lớn giúp nàng nổi bật trong bản phối mùa thu đông

Những lớp vải dày, áo khoác oversized, trang phục layer hay trench coat trung tính đang chiếm lĩnh sàn diễn. Hơn cả phong cách hay xu hướng, chúng chính là lớp "nền" hoàn hảo cho việc làm nổi bật các kiểu trang sức bản lớn, và là tuyên ngôn mang đậm cá tính của các nam nữ tín đồ trong mùa lạnh.



Người đẹp Ghee-Ann Rademan (Top 9 Miss South Africa 2025) khoe thần thái trong bộ trang sức cỡ lớn thời thượng và sành điệu ẢNH: MISS SOUTH AFRICA

Xu hướng “maximal minimalism” - nơi từng món phụ kiện cỡ lớn được thiết kế tinh tế khẳng định gu thẩm mỹ của người mặc: tự tin, bản lĩnh và không ngại nổi bật ẢNH: GIVENCHY

Trang sức bản lớn và tinh thần 'maximalism' phóng khoáng

Tại các tuần lễ thời trang Paris, Milan và Seoul vừa qua, xu hướng trang sức bản lớn xuất hiện với mật độ dày đặc trên cả sàn catwalk lẫn phong cách đường phố. Balmain mang đến những vòng cổ kim loại khối lớn lấy cảm hứng từ điêu khắc hiện đại; Loewe khai thác sự tương phản giữa bề mặt sáng bóng và chất liệu thô mộc; trong khi Schiaparelli tiếp tục khẳng định dấu ấn siêu thực với khuyên tai bất đối xứng, vòng tay hình học và nhẫn kim loại cỡ lớn. Xu hướng này cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của tinh thần "maximalism" - phóng khoáng, nghệ thuật và có chủ đích.

Sự kết hợp của các chất liệu như kim loại mạ vàng, resin trong suốt hay pha lê tái chế tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa đương đại - biểu tượng mới của “power dressing” ẢNH: STELLA MC CARTNEY

Những chiếc vòng cổ chunky, khuyên tai oversized hay vòng tay kim loại bản lớn đang chiếm trọn spotlight trên các sàn diễn, mang đến cảm giác quyền lực và hiện đại ẢNH: BALENCIAGA

Điểm thú vị là, trong mùa lạnh, khi trang phục thường có gam trầm hoặc phom dáng rộng, trang sức bản lớn lại phát huy tối đa khả năng "thắp sáng" tổng thể. Một vòng cổ kim loại ánh bạc trên nền áo len cổ lọ đen mang lại vẻ sang trọng hiện đại; trong khi đôi khuyên tai tròn bản to đi cùng tóc búi thấp và áo khoác dạ lại gợi nét cổ điển xen lẫn thời thượng. Các stylist quốc tế nhận định, trang sức bản lớn chính là "điểm nhấn cân bằng thị giác", giúp bản phối mùa đông bớt nặng nề mà vẫn giữ độ sang trọng và tinh tế.

Trang sức bản lớn trở lại mạnh mẽ trong mùa thu đông như một tuyên ngôn cá tính giúp tôn lên cấu trúc trang phục và tạo điểm nhấn thị giác đầy ấn tượng ẢNH: GIVENCHY

Khi chất liệu phân định đẳng cấp

Về chất liệu, kim loại ánh vàng và bạc cổ điển vẫn chiếm ưu thế, nhưng mùa này chứng kiến sự bứt phá của chất liệu acrylic, resin và ceramic - mang tinh thần trẻ trung, phá cách. Các nhà mốt như Jil Sander hay Bottega Veneta còn kết hợp ngọc trai kích thước lớn cùng chi tiết da hoặc lụa, tạo nên phong cách "industrial romantic" - vừa mạnh mẽ vừa mềm mại.

Một trong những xu hướng đáng chú ý khác là layering jewelry - phối chồng nhiều lớp trang sức bản lớn với độ dài khác nhau để tạo hiệu ứng lập thể. Xu hướng này đặc biệt phù hợp với áo cổ cao, áo mũ, váy len midi hoặc suit phom rộng, giúp tạo chiều sâu cho phong cách mà không làm mất đi tính tinh tế.

Khi phối cùng áo len cổ lọ, blazer dáng rộng hay trench coat..., trang sức bản lớn không chỉ làm bừng sáng gương mặt mà còn hoàn thiện tổng thể trang phục với nét sang trọng tự nhiên ẢNH: BALMAIN