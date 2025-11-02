  • An Giang
Thời trang 24/7

Trẻ hóa phong cách với áo cổ thủy thủ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
02/11/2025 14:00 GMT+7

Áo cổ thủy thủ từ lâu đã không chỉ là biểu tượng của đồng phục học đường mà còn là nguồn cảm hứng bất tận trong thời trang. Chiếc áo này luôn biết cách 'hô biến' người mặc trở nên trẻ trung bất chấp tuổi tác.

Dù bạn ở độ tuổi nào, chỉ cần khéo léo lựa chọn thì chiếc áo cổ thủy thủ chắc chắn sẽ khiến bạn luôn rạng rỡ và đầy cuốn hút.

Thu không còn lạnh với áo cổ thủy thủ ấm áp 

Trẻ hóa phong cách với áo cổ thủy thủ - Ảnh 1.

Khi tiết trời trở lạnh, nàng hoàn toàn có thể làm mới tủ đồ thu đông của mình bằng một chiếc áo khoác cổ thủy thủ vừa ấm áp vừa thời thượng

ẢNH: CALIE

Sự kết hợp giữa gam màu trắng kem tinh tế và viền đen nổi bật mang đến phong cách hải quân cổ điển. Áo có hàng cúc và viền tay đồng điệu, phối cùng chân váy xếp ly ngắn màu đen, tạo hiệu ứng trẻ trung.

Áo thủy thủ cách điệu cho nàng xuống phố 

Trẻ hóa phong cách với áo cổ thủy thủ - Ảnh 2.

Xuống phố ngày se lạnh, nàng vẫn có thể giữ được nét thanh lịch nhờ một chiếc blouse cổ thủy thủ cách điệu

ẢNH: VIVI KA

Thiết kế chất liệu tweed sang trọng mang đến cảm giác ấm áp, chi tiết cổ áo bản to với viền zigzag đen tinh tế giúp tôn bật gương mặt và phần cổ thon gọn. Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly ngắn màu xám than và túi xách đỏ nổi bật, tổng thể trang phục trở nên vừa cổ điển, vừa hiện đại hoàn hảo cho những buổi dạo phố.

Áo sơ mi thủy thủ cơ bản cho nàng công sở 

Trẻ hóa phong cách với áo cổ thủy thủ - Ảnh 3.

Không chỉ dành cho phong cách học đường hay dạo phố, áo cổ thủy thủ còn dễ dàng bước vào tủ đồ công sở của nàng hiện đại

ẢNH: ELISE

Với chiếc sơ mi dài tay màu đen cơ bản, cổ áo viền trắng tinh tế trở thành điểm nhấn thanh lịch. Hàng cúc kim loại nhỏ và túi ngực viền trắng tạo cảm giác tinh xảo, phối cùng chân váy dài dáng xếp ly xòe màu đen, nàng sẽ có ngay bản phối hoàn hảo cho ngày làm việc.

Trẻ hóa phong cách với áo cổ thủy thủ - Ảnh 4.

Chiếc áo sơ mi màu be nhạt cổ thủy thủ được cách điệu với điểm nhấn nơ dài buộc gọn quanh cổ

ẢNH: ELISE

Kết hợp cùng chân váy bút chì trên gối màu đen, tôn lên đôi chân thon gọn. Điểm nhấn hoàn hảo là chiếc túi xách đeo vai cùng tông màu ấm áp vàng nâu, và đôi giày cao gót đen, hoàn thiện phong cách công sở trẻ trung.

Trẻ hóa phong cách với áo cổ thủy thủ - Ảnh 5.

Chọn cho mình chiếc áo blouse tay bồng ngắn màu vàng nổi bật, với phần cổ thủy thủ tam giác lớn, được trang trí bằng hoa trắng thêu nổi tinh tế

ẢNH: LAMIA DESIGN

Kết hợp hài hòa với quần tây ống đứng, cạp cao màu đen, tạo nên sự tương phản màu sắc thanh lịch và tôn dáng. Cuối cùng, hoàn thiện bộ trang phục công sở hiện đại bằng đôi giày cao gót đen mũi nhọn và chiếc túi xách nhỏ màu kem nhạt.

Áo thủy thủ - biểu tượng phong cách học đường 

Trẻ hóa phong cách với áo cổ thủy thủ - Ảnh 6.

Cảm hứng học đường luôn là “mảnh đất màu mỡ” cho các nhà thiết kế, và chiếc áo cổ thủy thủ chính là biểu tượng bất tử của phong cách này

ẢNH: GERME

Nàng diện áo ngắn tay viền xanh navy, điểm xuyết dây nơ ở cổ thanh lịch, phối cùng chân váy suông dài trắng viền xanh navy, tạo nên tổng thể đồng điệu và dịu dàng như nữ sinh Nhật Bản.

Trẻ hóa phong cách với áo cổ thủy thủ - Ảnh 7.

Với nàng yêu phong cách trẻ trung, áo thủy thủ sọc dọc mảnh màu trắng chính là lựa chọn đáng thử

ẢNH: CALIE

Phần cổ viền đen đậm nổi bật giúp bộ trang phục thêm sắc nét, tôn bật vẻ cá tính. Thiết kế cúc đôi màu tối kết hợp cùng chân váy xòe ngắn màu đen có dây thắt nơ ở eo, mang đến nét hài hòa giữa thanh lịch và năng động. Đôi búp bê mũi nhọn trắng đen giúp tổng thể thêm tinh tế và phảng phất hơi thở học đường hiện đại.

Biến tấu chiếc áo thủy thủ trên nền vải ren hoa dập nổi 

Trẻ hóa phong cách với áo cổ thủy thủ - Ảnh 8.

Nếu đang tìm kiếm một lựa chọn nữ tính cho những buổi hẹn cuối tuần, chiếc áo ren cổ thủy thủ cách điệu chắc chắn sẽ khiến bạn say đắm

ẢNH: MINT BOUTIQUE

Thiết kế vải ren trắng hoa văn tinh xảo, cổ bo tròn duyên dáng và tay dài tạo nên vẻ đẹp mong manh, kết hợp với chân váy lụa ngắn màu hồng phấn đính đóa hồng lớn, cùng phụ kiện tóc màu trắng như hóa thân thành quý cô bước ra từ khung cảnh mộng mơ, vừa ngọt ngào vừa thanh tao.

 

