Trẻ trung với vẻ đẹp tối giản của họa tiết kẻ sọc

Cho dù mùa thời trang có mang đến bất cứ xu hướng mới mẻ nào thì họa tiết kẻ sọc sẽ luôn giúp các tín đồ sở hữu một vẻ ngoài đậm hơi thở "quiet luxury" (sang trọng thầm lặng).

Họa tiết kẻ sọc bất biến trong các xu hướng thời trang

Ở mùa mốt hiện nay, họa tiết kẻ sọc vẫn được giới thiệu mạnh mẽ trong các bộ sưu tập hướng tới tinh thần "quiet luxury". Không cần quá nhiều phụ kiện, cũng không cần phải có thiết kế cầu kỳ, một chiếc áo blazer kẻ sọc dọc kết hợp quần ống suông mang đến hình ảnh thời trang mà đặc biệt lại rất đỗi trẻ trung - giúp các tín đồ hack tuổi hiệu quả, tràn đầy năng lượng và dáng vẻ thanh xuân.

Nét thanh lịch vượt thời gian trên các đường kẻ sọc tinh tế mang đến nét thanh lịch cổ điển nhưng không bao giờ lỗi mốt, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn dạo phố ẢNH: FUNDAYN

Vẻ trẻ trung năng động trên họa tiết kẻ sọc với tỷ lệ cân đối và phối màu hiện đại đem lại hiệu ứng thị giác sinh động, giúp trang phục trở nên trẻ trung, năng động mà vẫn giữ được sự chỉn chu trong phong cách ẢNH: LÊ HOUSE

Trong khi đó những chiếc đầm kẻ lại gợi nhớ về những người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính và tự do… Ở một lựa chọn khác, chiếc áo thun kẻ ngang trắng - xanh navy vẫn đủ sức nhắc về một phong cách preppy kinh điển, phù hợp với những tín đồ chuộng sự thoải mái nhưng không kém phần thanh lịch lại mang đến vẻ trẻ trung đầy thần thái thanh xuân.

Bên cạnh những thiết kế kinh điển, họa tiết kẻ sọc còn được khai thác linh hoạt trên các chất liệu hiện đại như linen, cotton... mang lại cảm giác vừa mềm mại vừa có kết cấu, tạo hiệu ứng thị giác thú vị. Nhà thiết kế cũng thường kết hợp họa tiết kẻ sọc với chi tiết màu tương phản giúp set đồ thêm sống động mà vẫn giữ được sự hài hòa. Nhờ đó, họa tiết sọc không chỉ là biểu tượng của sự tối giản thanh lịch mà còn trở thành công cụ sáng tạo, cho phép tín đồ thời trang tự do thể hiện cá tính mà vẫn duy trì vẻ đẹp cổ điển vượt thời gian.

Nét thanh lịch của stripes kết hợp phom dáng thông minh, tôn vinh vóc dáng và giúp nàng khoe phong cách thời trang hiện đại, cá tính mà vẫn thanh lịch ẢNH: FUNDAYN

Mẹo "hack" tuổi và tỏa sáng với họa tiết kẻ sọc

Đối với người yêu thích họa tiết kẻ sọc, mẹo phối đồ quan trọng nhất nằm ở sự tiết chế. Khi đã chọn một món đồ kẻ sọc làm điểm nhấn, giữ các trang phục còn lại ở gam màu trung tính hoặc đơn sắc chị em sẽ có một set đồ nổi bật mà không hề rối mắt.

Không chỉ mang tính ứng dụng cao, họa tiết kẻ sọc còn được xem như "tuyên ngôn thời trang" của những ai yêu chuộng vẻ đẹp tối giản. Bởi chỉ với vài đường kẻ cơ bản, người mặc đã có thể gửi đi thông điệp về sự tinh tế, kỷ luật và gu thẩm mỹ cổ điển nhưng vẫn hợp thời.

Có thể nói, trong một thế giới nơi xu hướng thay đổi từng ngày, họa tiết kẻ sọc vẫn đứng vững như một biểu tượng vượt thời gian giúp người mặc dễ dàng "hack" tuổi và tỏa sáng. Vẻ đẹp tối giản mà họa tiết này mang lại chính là lời nhắc nhở: đôi khi, sự tinh tế nằm ở những đường nét giản đơn nhất.

Chiếc áo kẻ sọc ngang màu đỏ và trắng là đại diện của họa tiết stripes cổ điển. Kết hợp với chân váy trắng tạo nên một tổng thể trẻ trung, hài hòa và năng động ẢNH: LÊ VÂN ANH FASHION

Họa tiết kẻ sọc đen nổi bật trên nền sáng, vừa hiện đại vừa tinh tế; đường kẻ dọc, ngang giúp cải thiện tỷ lệ cơ thể, tạo cảm giác thon gọn, cao ráo. Kết hợp với váy ngắn hoặc midi giúp nàng khoe vẻ trẻ trung xinh đẹp ẢNH: LÊ VÂN ANH FASHION



