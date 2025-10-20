Từ cổ điển đến hiện đại, áo gile là món đồ thời trang tinh tế, đa dụng

Áo gile vốn là món đồ quen thuộc trong tủ đồ cổ điển, nay lại trở thành điểm nhấn của thời trang hiện đại. Với khả năng biến hóa linh hoạt, gile có thể mang đến nhiều phong cách khác nhau.
Điều quan trọng nằm ở cách bạn biến tấu áo gile với phụ kiện đi kèm. Mỗi sự lựa chọn đều mang đến một phong cách khác nhau. Không có công thức cố định, đôi khi, chính những gì bạn ngẫu hứng chọn mặc hôm nay lại trở thành điểm nhấn bất ngờ.
Nhỏ bé nhưng tinh tế, áo gile chứng minh sức hút bền bỉ khi liên tục xuất hiện trong phong cách công sở, phong cách đường phố lẫn thời trang dự tiệc.