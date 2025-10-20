Từ cổ điển đến hiện đại, áo gile là món đồ thời trang tinh tế, đa dụng

Điều quan trọng nằm ở cách bạn biến tấu áo gile với phụ kiện đi kèm. Mỗi sự lựa chọn đều mang đến một phong cách khác nhau. Không có công thức cố định, đôi khi, chính những gì bạn ngẫu hứng chọn mặc hôm nay lại trở thành điểm nhấn bất ngờ.

Nếu chưa biết kết hợp áo gile thế nào, công thức an toàn nhất chính là phối đồ tone sur tone, giống như fashionista Ting Cao đã làm. Gile tối giản đi cùng quần ống rộng sẽ tạo nên vẻ ngoài thanh thoát, sang trọng nhưng cũng rất thoải mái ẢNH: INSTAGRAM SYBIL.TINGC

Muốn táo bạo hơn? Hãy thử diện gile đơn thuần mà không cần phối áo bên trong. Cách phối này mang đến nét quyến rũ, cuốn hút và đầy khí chất. Một chiếc chân váy ngắn bó sát và giày cao gót được Elsa Tolaj lựa chọn để tôn lên vóc dáng ẢNH: INSTAGRAM ELSATOLAJ

Gile len và áo phông trắng là cặp đôi không bao giờ lỗi mốt. Chất liệu len mềm mại cùng sắc màu tươi sáng mang lại sự trẻ trung, giúp diện mạo thêm phần đáng yêu. Nếu phối thêm những món phụ kiện mạ vàng như cô nàng Francesca Leslie, bạn sẽ càng nổi bật ẢNH: INSTAGRAM FRANCESCALESLIE

Sơ mi chính là bạn đồng hành hoàn hảo để tôn lên nét cổ điển của gile. Tuy nhiên, giới sành điệu không chỉ dừng lại ở sự kết hợp cơ bản. Linda lựa chọn một đôi bốt mũi nhọn dáng dài để phối với chân váy, cà vạt kẻ ca rô và áo gile màu trung tính ẢNH: INSTAGRAM LINDA.SZA

Set đồ tone sur tone gồm áo gile và chân váy kẻ sọc được Elsa Tolaj phối với bốt da phong cách miền Tây nhằm mang lại cảm hứng cowboy, đồng thời phối cùng kính gọng dày để tái hiện American casual ẢNH: INSTAGRAM ELSATOLAI

Những chiếc gile lông thỏ hoặc dệt kim đang chuẩn bị được lôi ra khỏi tủ đồ. Người đẹp TingTing Lai chọn cho mình một thiết kế tối giản phối cùng chân váy kẻ ca rô dáng dài, vừa mang nét cổ điển, vừa giữ được sự thanh lịch ẢNH: INSTAGRAM TINGTING_LAI

Nếu muốn trở nên chỉn chu tuyệt đối, bạn hãy tham khảo bản phối này của Natalie Kim. Bộ suit trắng gồm blazer oversized và gile phối cùng chân váy xếp ly mang lại vẻ ngoài thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung ẢNH: INSTAGRAM NATALIKIM

Nhỏ bé nhưng tinh tế, áo gile chứng minh sức hút bền bỉ khi liên tục xuất hiện trong phong cách công sở, phong cách đường phố lẫn thời trang dự tiệc.