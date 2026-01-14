Từ công sở đến tiệc tối, diện cà vạt nữ chuẩn sành điệu

Không còn là phụ kiện gắn liền với thời trang nam giới, cà vạt nữ đang dần khẳng định vị thế như một điểm nhấn thời thượng trong tủ đồ của phái đẹp hiện đại.

Cà vạt nữ phối chân váy chữ A

Sự kết hợp giữa cà vạt nữ và chân váy chữ A mở ra một tuyên ngôn phong cách đầy táo bạo ẢNH: DZUNG BIEZ

Chiếc cà vạt đen dáng mảnh được thắt gọn gàng trên nền sơ mi trắng tối giản, tạo nên điểm nhấn sắc nét cho phần thân trên. Bạn có thể thể khoác ngoài là blazer đen dáng rộng, phom vai rõ ràng. Điểm kết nối hoàn hảo nằm ở chiếc chân váy chữ A đen dáng ngắn, giúp tổng thể trở nên nổi bật nhưng không phô trương.

Cà vạt nữ phối sơ mi

Trong thế giới thời trang cao cấp, sơ mi trắng luôn là biểu tượng của sự thanh lịch, và khi kết hợp cùng cà vạt nữ, món đồ này lập tức được thổi vào một làn gió mới ẢNH: @KIMDUYEN.NGUYENHUYNH

Xuất hiện với cà vạt đen thắt gọn trên nền sơ mi trắng dài tay, điểm nhấn nằm ở phụ kiện găng tay da đen và chân váy xẻ tà tone sur tone, giúp diện mạo trở nên cuốn hút.

Cà vạt đen bản lớn phối cùng sơ mi sắc vàng pastel sẽ đem lại diện mạo trang nhã ẢNH: @D_A_M_I

Khéo léo sơ vin cùng chân váy dáng ngắn, điểm nhấn là họa tiết hoa in chìm kết hợp hàng cúc đen thẳng tắp, tạo chiều sâu và sự nổi bật cho tổng thể.

Cà vạt nữ phối túi xách thời trang

Nếu cà vạt là điểm nhấn cho phần thân trên, thì túi xách thời trang chính là mảnh ghép hoàn thiện phong thái thời thượng ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Áo sơ mi trắng cổ đức phối cà vạt đen điểm xuyết sắc đỏ - trắng, áo cardigan trắng khoác hờ trong khi chân váy xếp ly ngắn màu đen giúp tôn trọn đôi chân thanh mảnh. Túi xách da đeo vai tông đen kết hợp cùng giày loafer mang đến hình ảnh năng động nhưng vẫn giữ trọn nét chỉn chu.

Tôn lên thần thái thanh tao với set trang phục hồng - đen ấn tượng, cà vạt đen được thắt khéo léo trên nền sơ mi trắng xếp ly tinh tế ẢNH: @KIEUOANH_N

Khoác ngoài là blazer dáng rộng sắc hồng điểm đen bên trong, tạo hiệu ứng bay nhẹ và tăng chiều sâu cho tổng thể. Khi kết hợp cùng chân váy ngắn tone sur tone và túi xách da màu đen, phái đẹp tự tin sải bước giữa không gian du lịch trời Âu.

Cà vạt nữ phối áo cổ sen dịu dàng

Mang hơi thở cổ điển, áo cổ sen khi kết hợp cùng cà vạt nữ tạo nên bản phối vừa dịu dàng vừa có chiều sâu thẩm mỹ ẢNH: NK FASHION

Cà vạt hồng họa tiết ca rô đan xen được phối cùng sơ mi cổ sen tông hồng phấn. Khi được sơ vin gọn gàng với chân váy midi đỏ nổi bật, kết hợp túi xách cầm tay và kính mắt thời trang, gợi lên hình ảnh “nàng thơ” công sở hiện đại, cuốn hút mà không hề đơn điệu.

Áo peplum cổ sen xanh navy phối cùng cà vạt dáng ngắn họa tiết kẻ mang đến vẻ đẹp trang nhã và chuyên nghiệp ẢNH: LAMER FASHION

Quần tây ống suông tone sur tone giúp cân bằng tỷ lệ cơ thể, túi xách cầm tay dáng hộp màu đen trở thành điểm nhấn tinh tế, hoàn thiện diện mạo phù hợp cho môi trường công sở hay những buổi họp quan trọng.