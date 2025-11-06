Từ công sở thanh lịch đến dạo phố phóng khoáng với áo cardigan dáng dài

Cardigan dáng dài đã vượt ra khỏi định nghĩa của một chiếc áo khoác len đơn thuần để trở thành biểu tượng của sự thanh lịch tiện dụng.

Mùa đông không lạnh với áo cardigan dài qua gối

Khi cái lạnh bắt đầu len lỏi trong không khí, chiếc cardigan dài qua gối trở thành người bạn đồng hành lý tưởng của phái đẹp ẢNH: SAKURA FASHION

Khoác chiếc áo cardigan dài bằng len dệt kim dày dặn, màu nâu sẫm ấm áp với thiết kế cổ áo lớn và cài cúc to bản, tạo vẻ ngoài mộc mạc. Bên trong, nàng mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng kem, kết hợp cùng quần be nhạt, tạo nên sự hài hòa màu sắc dịu mắt. Cuối cùng, phối thêm chiếc mũ beret cùng tông màu nâu đất và xách chiếc túi da nhỏ màu nâu là hoàn thiện phong cách mùa thu cổ điển và lãng mạn.

Không chỉ dành cho những ngày dạo phố, cardigan dáng lửng hoặc dài vừa phải cũng là “vũ khí thời trang” giúp nàng công sở khẳng định phong thái chuyên nghiệp mà vẫn giữ nét mềm mại ẢNH: SAKURA FASHION

Nàng khoác chiếc áo cardigan dài màu ghi sáng với chất liệu dệt kim dày dặn, thiết kế không cúc cài, mang lại vẻ ngoài thanh lịch. Bên trong diện chiếc áo thun trắng cùng quần dài màu đen tạo nên sự đối lập màu sắc thu hút.

Áo cardigan dáng lửng cho nàng công sở

Với các cô nàng công sở chuyên nghiệp, có thể lựa chọn khoác ngoài chiếc cardigan dài dáng lửng với chất liệu dệt kim mỏng, phối cùng chiếc đầm màu đen diện bên trong tạo sự tương phản tinh tế ẢNH: PANTIO

Đổi sang lựa chọn dịu dàng hơn với chiếc cardigan dài dáng lửng, màu be nhạt ngả hồng, thiết kế không cài cúc và có ve áo nhẹ nhàng, mang phong thái cô nàng công sở ẢNH: PANTIO

Bên trong, nàng diện trang phục tông trắng tinh khôi gồm áo len gân và chân váy ngắn chữ A cài cúc. Thêm vào đó, bộ trang phục được khéo léo phối cùng đôi bốt da lộn cùng tông và chiếc túi xách da màu nâu bò, hoàn thiện phong cách mùa thu trang nhã, dịu dàng.

Đổi mới với áo cardigan họa tiết

"Cô Em Trendy" Khánh Linh chọn cho mình chiếc áo cardigan dài dáng suông rộng rãi, nổi bật với họa tiết kẻ ô vuông đen trắng độc đáo, có viền lông dày dặn màu đen cá tính nhưng không kém phần ấm áp ẢNH: @KLINHND

Cô nàng diện bên trong một chiếc váy liền thân tông đen với họa tiết hình học, vạt áo xếp chồng tạo cổ chữ V quyến rũ. Cuối cùng, với tất da mỏng cùng chiếc túi xách đeo chéo nhỏ đã giúp cô nàng hoàn thiện một bộ trang phục cá tính nhưng vẫn sang trọng cho buổi dạ tiệc.

Châu Bùi khoác chiếc cardigan dài quá gối, màu xanh rêu đậm pha sọc xanh navy và trắng, mang hơi hướng năng động ẢNH: @CHAUBUI_

Bên trong, cô nàng mặc một chiếc áo quây có chi tiết nơ to bản ở ngực, tạo sự tương phản thú vị giữa nét nữ tính và sự khỏe khoắn của áo khoác. Nữ fashionista tinh ý kết hợp cùng quần jeans ống rộng cạp cao thoải mái và chiếc mũ bucket cùng tông tối màu, hoàn thiện vẻ ngoài thoải mái và mang đậm chất đường phố.

Mặc cardigan ngay cả khi ở nhà: thoải mái và ấm áp

Hòa Minzy mặc áo cardigan len dệt kim dáng lửng màu trắng kem, nổi bật với họa tiết vặn thừng cổ điển và cúc đen tương phản, mang lại cảm giác ấm áp ẢNH: @HOAMINZY_ROSE

Áo được kết hợp cùng chiếc áo thun trắng bên trong và chân váy midi xếp ly màu nâu đồng sáng bóng, tạo sự tương phản thú vị về chất liệu và màu sắc.



