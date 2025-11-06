  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Từ công sở thanh lịch đến dạo phố phóng khoáng với áo cardigan dáng dài

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
06/11/2025 14:00 GMT+7

Khi tiết trời se lạnh gõ cửa, áo cardigan dài luôn là lựa chọn hàng đầu để cân bằng giữa sự thoải mái và vẻ ngoài thời thượng dù là ở môi trường công sở thanh lịch hay xuống phố phóng khoáng.

Cardigan dáng dài đã vượt ra khỏi định nghĩa của một chiếc áo khoác len đơn thuần để trở thành biểu tượng của sự thanh lịch tiện dụng. 

Mùa đông không lạnh với áo cardigan dài qua gối 

Từ công sở thanh lịch đến dạo phố phóng khoáng với áo cardigan dáng dài- Ảnh 1.

Khi cái lạnh bắt đầu len lỏi trong không khí, chiếc cardigan dài qua gối trở thành người bạn đồng hành lý tưởng của phái đẹp

ẢNH: SAKURA FASHION

Khoác chiếc áo cardigan dài bằng len dệt kim dày dặn, màu nâu sẫm ấm áp với thiết kế cổ áo lớn và cài cúc to bản, tạo vẻ ngoài mộc mạc. Bên trong, nàng mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng kem, kết hợp cùng quần be nhạt, tạo nên sự hài hòa màu sắc dịu mắt. Cuối cùng, phối thêm chiếc mũ beret cùng tông màu nâu đất và xách chiếc túi da nhỏ màu nâu là hoàn thiện phong cách mùa thu cổ điển và lãng mạn.

Từ công sở thanh lịch đến dạo phố phóng khoáng với áo cardigan dáng dài- Ảnh 2.

Không chỉ dành cho những ngày dạo phố, cardigan dáng lửng hoặc dài vừa phải cũng là “vũ khí thời trang” giúp nàng công sở khẳng định phong thái chuyên nghiệp mà vẫn giữ nét mềm mại

ẢNH: SAKURA FASHION

Nàng khoác chiếc áo cardigan dài màu ghi sáng với chất liệu dệt kim dày dặn, thiết kế không cúc cài, mang lại vẻ ngoài thanh lịch. Bên trong diện chiếc áo thun trắng cùng quần dài màu đen tạo nên sự đối lập màu sắc thu hút.

Áo cardigan dáng lửng cho nàng công sở 

Từ công sở thanh lịch đến dạo phố phóng khoáng với áo cardigan dáng dài- Ảnh 3.

Với các cô nàng công sở chuyên nghiệp, có thể lựa chọn khoác ngoài chiếc cardigan dài dáng lửng với chất liệu dệt kim mỏng, phối cùng chiếc đầm màu đen diện bên trong tạo sự tương phản tinh tế

ẢNH: PANTIO

Từ công sở thanh lịch đến dạo phố phóng khoáng với áo cardigan dáng dài- Ảnh 4.

Đổi sang lựa chọn dịu dàng hơn với chiếc cardigan dài dáng lửng, màu be nhạt ngả hồng, thiết kế không cài cúc và có ve áo nhẹ nhàng, mang phong thái cô nàng công sở

ẢNH: PANTIO

Bên trong, nàng diện trang phục tông trắng tinh khôi gồm áo len gân và chân váy ngắn chữ A cài cúc. Thêm vào đó, bộ trang phục được khéo léo phối cùng đôi bốt da lộn cùng tông và chiếc túi xách da màu nâu bò, hoàn thiện phong cách mùa thu trang nhã, dịu dàng.

Đổi mới với áo cardigan họa tiết

Từ công sở thanh lịch đến dạo phố phóng khoáng với áo cardigan dáng dài- Ảnh 5.

"Cô Em Trendy" Khánh Linh chọn cho mình chiếc áo cardigan dài dáng suông rộng rãi, nổi bật với họa tiết kẻ ô vuông đen trắng độc đáo, có viền lông dày dặn màu đen cá tính nhưng không kém phần ấm áp

ẢNH: @KLINHND

Cô nàng diện bên trong một chiếc váy liền thân tông đen với họa tiết hình học, vạt áo xếp chồng tạo cổ chữ V quyến rũ. Cuối cùng, với tất da mỏng cùng chiếc túi xách đeo chéo nhỏ đã giúp cô nàng hoàn thiện một bộ trang phục cá tính nhưng vẫn sang trọng cho buổi dạ tiệc.

Từ công sở thanh lịch đến dạo phố phóng khoáng với áo cardigan dáng dài- Ảnh 6.

Châu Bùi khoác chiếc cardigan dài quá gối, màu xanh rêu đậm pha sọc xanh navy và trắng, mang hơi hướng năng động

ẢNH: @CHAUBUI_

Bên trong, cô nàng mặc một chiếc áo quây có chi tiết nơ to bản ở ngực, tạo sự tương phản thú vị giữa nét nữ tính và sự khỏe khoắn của áo khoác. Nữ fashionista tinh ý kết hợp cùng quần jeans ống rộng cạp cao thoải mái và chiếc mũ bucket cùng tông tối màu, hoàn thiện vẻ ngoài thoải mái và mang đậm chất đường phố.

Mặc cardigan ngay cả khi ở nhà: thoải mái và ấm áp 

Từ công sở thanh lịch đến dạo phố phóng khoáng với áo cardigan dáng dài- Ảnh 7.

Hòa Minzy mặc áo cardigan len dệt kim dáng lửng màu trắng kem, nổi bật với họa tiết vặn thừng cổ điển và cúc đen tương phản, mang lại cảm giác ấm áp

ẢNH: @HOAMINZY_ROSE

Áo được kết hợp cùng chiếc áo thun trắng bên trong và chân váy midi xếp ly màu nâu đồng sáng bóng, tạo sự tương phản thú vị về chất liệu và màu sắc.


cardigan màu nâu áo cardigan Dệt kim màu thu đông

Bài viết khác

5 chiếc váy dáng dài sang trọng, diện đi làm đi tiệc đều đẹp

5 chiếc váy dáng dài sang trọng, diện đi làm đi tiệc đều đẹp

Công sở vào thu cùng bản phối áo khoác, váy dài và quần ống rộng

Công sở vào thu cùng bản phối áo khoác, váy dài và quần ống rộng

Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng khoe nhan sắc với thời trang len dệt kim mùa lạnh

Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng khoe nhan sắc với thời trang len dệt kim mùa lạnh

Chỉ với tông trắng, nàng vẫn đủ nổi bật giữa đám đông

Chỉ với tông trắng, nàng vẫn đủ nổi bật giữa đám đông

7 chiếc áo khoác dáng dài sang xịn nàng đừng bỏ lỡ trong mùa lạnh

7 chiếc áo khoác dáng dài sang xịn nàng đừng bỏ lỡ trong mùa lạnh

Áo dệt kim, áo cardigan 'lên ngôi' trong ngày thu se lạnh

Áo dệt kim, áo cardigan 'lên ngôi' trong ngày thu se lạnh

Áo sơ mi lụa - tự nhiên mà sang, nhẹ nhưng vẫn nổi bật

Áo sơ mi lụa - tự nhiên mà sang, nhẹ nhưng vẫn nổi bật

Nâng tầm phong cách, ‘thách thức’ mùa se lạnh với mũ len

Nâng tầm phong cách, ‘thách thức’ mùa se lạnh với mũ len

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top