Theo dõi báo trên
Thời trang 24/7

Tủ đồ chuẩn mực của các nữ doanh nhân thành đạt có những gì?

Nguyễn Quang Hải
24/03/2026 14:00 GMT+7

Thời trang đối với nữ doanh nhân không đơn thuần là diện mạo bên ngoài, mà còn là cách thể hiện tư duy, vị thế và phong cách. Mỗi thiết kế đều phản ánh sự tinh tế cũng như bản lĩnh cho người phụ nữ thành đạt.

Thanh lịch nhưng không cứng nhắc, nổi bật nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực - đó là điểm chung của những thiết kế được giới nữ doanh nhân yêu thích. Từ phom dáng, chất liệu cao cấp đến bảng màu trang nhã, tất cả đều hướng đến sự chỉn chu và đẳng cấp.

Tủ đồ chuẩn mực của các nữ doanh nhân thành đạt có những gì? - Ảnh 1.

Áo sơ mi được thiết kế trên nền tơ mỏng nhẹ, điểm xuyết họa tiết hoa dệt chìm ẩn hiện. Nàng có thể phối cùng chân váy lụa xòe xếp ly mềm mướt, chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân. Sự hòa quyện của màu sắc và thiết kế mở ra hình ảnh người phụ nữ thanh lịch

ẢNH: SIXDO

Tủ đồ chuẩn mực của các nữ doanh nhân thành đạt có những gì? - Ảnh 2.

Chất liệu tơ sống organza nhẹ, mát và giữ được độ phồng đầy tao nhã. Trên nền xanh ô liu, set áo blouse và chân váy xòe giao hòa giữa cấu trúc và bay bổng. Không chỉ tôn da mà còn dễ ứng dụng, linh hoạt từ những buổi tiệc đến nhịp sống phố thị

ẢNH: SIXDO

Tủ đồ chuẩn mực của các nữ doanh nhân thành đạt có những gì? - Ảnh 3.

Kết hợp sự nữ tính và mạnh mẽ trong cùng một bản phối gồm áo peplum vải taffeta và chân váy tulle mềm mại, thiết kế mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại vừa thanh lịch vừa bản lĩnh

ẢNH: NEM FASHION

Tủ đồ chuẩn mực của các nữ doanh nhân thành đạt có những gì? - Ảnh 4.

Lấy cảm hứng từ sắc đỏ rực rỡ, biểu tượng của may mắn và khí chất quyền lực, mẫu váy phóng khoáng với thiết kế sarong xếp nếp nơ to bản tôn eo giúp giữ phom dáng cùng gam màu nịnh da, tôn lên thần thái cuốn hút cho người mặc

ẢNH: SIXDO

Tủ đồ chuẩn mực của các nữ doanh nhân thành đạt có những gì? - Ảnh 5.

Trong buổi họp, các nữ doanh nhân thường có xu hướng chọn những thiết kế thanh lịch nhưng vẫn đủ nổi bật để khẳng định vị thế của mình. Thay vì chi tiết quá cầu kỳ hay phom dáng phô trương, họ ưu tiên những đường cắt may tinh gọn, tôn dáng và thể hiện sự chỉn chu trong từng chi tiết

ẢNH: SIXDO

Tủ đồ chuẩn mực của các nữ doanh nhân thành đạt có những gì? - Ảnh 6.

Gam đen huyền bí chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ của hội quý cô. Dáng đầm bút chì gây ấn tượng với tà rủ bên hông đầy ngẫu hứng, mang đến chuyển động uyển chuyển và thần thái sang chảnh

ẢNH: SIXDO

Tủ đồ chuẩn mực của các nữ doanh nhân thành đạt có những gì? - Ảnh 7.

Thiết kế đầm suông tay áo choàng cape mở ra một chuyển động đầy thú vị, nơi từng lớp vải khẽ buông như đôi cánh, tự do mà kiêu hãnh. Phom dáng loose-fit giải phóng hình thể, trong khi chi tiết thắt lưng đồng chất liệu định hình đường cong

ẢNH: SIXDO

Tủ đồ chuẩn mực của các nữ doanh nhân thành đạt có những gì? - Ảnh 8.

Chất liệu cũng là một yếu tố được các nữ doanh nhân coi trọng, bởi đó không chỉ là thẩm mỹ mà còn phản ánh gu chọn lựa và sự đầu tư. Một thiết kế đẹp có thể thu hút ánh nhìn, nhưng chính chất liệu cao cấp mới là điều tạo nên cảm giác sang trọng bền vững

ẢNH: NEM FASHION

Không chạy theo xu hướng nhất thời, các nữ doanh nhân thành đạt thường ưu tiên những thiết kế có giá trị lâu dài và chất liệu cao cấp - nơi sự tinh giản, chất lượng và tính ứng dụng được đặt lên hàng đầu.

doanh nhân Thanh lịch Chất liệu sắc đỏ sang trọng

