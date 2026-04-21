Thời trang 24/7

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
21/04/2026 08:00 GMT+7

Áo sơ mi lụa trắng và những gam màu sáng như cream, beige, hồng pastel... khiến gương mặt bừng sáng tươi tắn. Các mẫu áo lụa này dễ dàng phối cùng chân váy dài hoặc quần ống rộng để đi làm hằng ngày, đi chơi cuối tuần.

Tủ đồ cơ bản của mọi quý cô đều khó có thể vắng mặt thiết kế áo sơ mi lụa trắng. Vào mùa hè, các mẫu áo sơ mi dáng vừa vặn trên chất vải lụa mềm mát vừa mang đến diện mạo chỉn chu vừa giúp nàng cảm thấy thoáng mát, nhẹ nhàng.

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng - Ảnh 1.

Hình ảnh quen thuộc từ cặp đôi áo sơ mi và chân váy dài trở nên sinh động và mới mẻ hơn nhờ sự tinh tế của màu sắc, các chi tiết cách điệu nhẹ nhàng và chất vải lụa mềm mại

ẢNH: SIXDO

Thảnh thơi phối đồ cùng sơ mi lụa trắng

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng - Ảnh 2.

Chi tiết hoa thủ công cài trên áo tạo điểm nhấn cho mẫu áo sơ mi cổ điển. Bảng màu pastel dịu dàng hoàn hảo cho những ngày nắng oi ả, khi màu sắc trang phục có thể làm dịu cảm giác nóng bức đến từ nhiệt độ ngoài trời

ẢNH: SIXDO

Áo sơ mi lụa màu trắng hiện diện thường xuyên trong các bản phối công sở, trong mọi hoạt động từ đời thường đến sự kiện, thảm đỏ hay lễ hội văn hóa. Tuy nhiên sức sống của thiết kế này vẫn bền bỉ và luôn được bồi đắp thêm theo năm tháng nhờ vào sự sáng tạo làm mới của cả nhà mốt và người mặc.

Không chỉ có một gam màu trắng sữa quen thuộc, vải lụa màu cream, beige mang đến sắc thái mới cho dáng áo công sở thân quen. Các chi tiết điểm nhấn cũng được đổi mới liên tục để mang đến lựa chọn thú vị - từ dáng áo cổ bẻ đến cổ tròn viền bèo, từ dáng cổ rút dây thắt nơ đến những chi tiết mềm rũ để người mặc tự do sáng tạo.

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng - Ảnh 3.

Sắc hồng nhạt đủ sức làm gương mặt và làn da trở nên tươi sáng và giàu sức sống hơn. Sơ mi lụa phối cùng chân váy bút chì luôn tạo ra các bản phối nữ tính, chuyên nghiệp mà vẫn giàu tính thẩm mỹ

ẢNH: SIXDO

Sơ mi lụa và các thiết kế áo lụa cách điệu có thể phối cùng chân váy lụa, quần âu công sở, quần denim ống rộng, chân váy chữ A... cho nhiều mục đích như đi học, đi làm, đi chơi, dự tiệc, dạo phố...

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng - Ảnh 4.

Chỉ một chi tiết cách điệu cũng đủ để giúp người mặc biến hóa hình ảnh. Thiết kế áo tay con phối quần ống loe màu đen tạo ra hình ảnh giao hòa giữa cổ điển và hiện đại

ẢNH: MYAN

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng - Ảnh 5.

Thoáng mát, mềm mại nhưng lại sang trọng và quý phái chính là những đặc tính của áo lụa dành cho nàng công sở. Ngoài các gam màu nhạt, nàng cũng có thể thử nghiệm phong cách mới qua những gam màu đậm - đỏ đô, xanh ô liu, xanh dương...

ẢNH: SIXDO

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng - Ảnh 6.

Sắc hồng pastel là ý tưởng cho mọi quý cô muốn làm mới hình ảnh thường ngày. Bản phối đồng bộ qua sự kết hợp ăn ý của chân váy lụa, áo lụa đính hoa sử dụng các đường gấp nếp tự nhiên để giấu nhược điểm cơ thể

ẢNH: SIXDO

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng - Ảnh 7.

Tận hưởng sự thảnh thơi cùng set đồ lụa màu trắng thanh lịch. Áo cổ yếm cách điệu khoe vai trần phối quần ống rộng và giày cao gót tôn phong cách phóng khoáng và sự tự do

ẢNH: RUBIES

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng - Ảnh 9.

Áo không tay vừa có thể diện bên trong áo khoác blazer vừa có thể mặc riêng lẻ cùng quần cạp cao hay chân váy dáng dài phối giày và túi cổ điển

ẢNH: MYAN

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng - Ảnh 10.
Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng - Ảnh 11.

Quý cô chạm đến vẻ đẹp thanh lịch cổ điển qua gợi ý của màu cream và nâu be từ cặp đôi sơ mi lụa và quần công sở. Dáng áo cổ điển thu hút trọn ánh nhìn từ chi tiết cổ tay chít tạo dáng phồng và hàng cúc áo bọc vải dày đặc

ẢNH: MYAN

sơ mi lụa áo sơ mi lụa trắng sơ mi lụa trắng áo lụa Áo sơ mi áo cách điệu Lụa

Làm mới tủ đồ cùng trang phục màu pastel nhẹ nhàng và hiện đại

Làm mới tủ đồ cùng trang phục màu pastel nhẹ nhàng và hiện đại

Chỉ một sợi dây chuyền mảnh giúp nàng nâng tầm trang phục

Chỉ một sợi dây chuyền mảnh giúp nàng nâng tầm trang phục

Những kiểu chân váy lưới thời thượng khuấy động xu hướng mùa này

Những kiểu chân váy lưới thời thượng khuấy động xu hướng mùa này

Nàng tự tin hơn khi chọn áo sơ mi kẻ sọc cho trang phục thường ngày

Nàng tự tin hơn khi chọn áo sơ mi kẻ sọc cho trang phục thường ngày

Áo cổ đức chuyên nghiệp cho quý cô công sở

Áo cổ đức chuyên nghiệp cho quý cô công sở

Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn

Váy dài đi biển giúp nàng nổi bật và thu hút hơn

Cách phối áo phông xuống phố giúp nàng năng động, cuốn hút

Cách phối áo phông xuống phố giúp nàng năng động, cuốn hút

Sức hút nhẹ nhàng nhưng sang trọng từ váy ren

Sức hút nhẹ nhàng nhưng sang trọng từ váy ren

