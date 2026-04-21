Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng

Tủ đồ cơ bản của mọi quý cô đều khó có thể vắng mặt thiết kế áo sơ mi lụa trắng. Vào mùa hè, các mẫu áo sơ mi dáng vừa vặn trên chất vải lụa mềm mát vừa mang đến diện mạo chỉn chu vừa giúp nàng cảm thấy thoáng mát, nhẹ nhàng.

Hình ảnh quen thuộc từ cặp đôi áo sơ mi và chân váy dài trở nên sinh động và mới mẻ hơn nhờ sự tinh tế của màu sắc, các chi tiết cách điệu nhẹ nhàng và chất vải lụa mềm mại ẢNH: SIXDO

Thảnh thơi phối đồ cùng sơ mi lụa trắng

Chi tiết hoa thủ công cài trên áo tạo điểm nhấn cho mẫu áo sơ mi cổ điển. Bảng màu pastel dịu dàng hoàn hảo cho những ngày nắng oi ả, khi màu sắc trang phục có thể làm dịu cảm giác nóng bức đến từ nhiệt độ ngoài trời ẢNH: SIXDO

Áo sơ mi lụa màu trắng hiện diện thường xuyên trong các bản phối công sở, trong mọi hoạt động từ đời thường đến sự kiện, thảm đỏ hay lễ hội văn hóa. Tuy nhiên sức sống của thiết kế này vẫn bền bỉ và luôn được bồi đắp thêm theo năm tháng nhờ vào sự sáng tạo làm mới của cả nhà mốt và người mặc.

Không chỉ có một gam màu trắng sữa quen thuộc, vải lụa màu cream, beige mang đến sắc thái mới cho dáng áo công sở thân quen. Các chi tiết điểm nhấn cũng được đổi mới liên tục để mang đến lựa chọn thú vị - từ dáng áo cổ bẻ đến cổ tròn viền bèo, từ dáng cổ rút dây thắt nơ đến những chi tiết mềm rũ để người mặc tự do sáng tạo.

Sắc hồng nhạt đủ sức làm gương mặt và làn da trở nên tươi sáng và giàu sức sống hơn. Sơ mi lụa phối cùng chân váy bút chì luôn tạo ra các bản phối nữ tính, chuyên nghiệp mà vẫn giàu tính thẩm mỹ ẢNH: SIXDO

Sơ mi lụa và các thiết kế áo lụa cách điệu có thể phối cùng chân váy lụa, quần âu công sở, quần denim ống rộng, chân váy chữ A... cho nhiều mục đích như đi học, đi làm, đi chơi, dự tiệc, dạo phố...

Chỉ một chi tiết cách điệu cũng đủ để giúp người mặc biến hóa hình ảnh. Thiết kế áo tay con phối quần ống loe màu đen tạo ra hình ảnh giao hòa giữa cổ điển và hiện đại ẢNH: MYAN

Thoáng mát, mềm mại nhưng lại sang trọng và quý phái chính là những đặc tính của áo lụa dành cho nàng công sở. Ngoài các gam màu nhạt, nàng cũng có thể thử nghiệm phong cách mới qua những gam màu đậm - đỏ đô, xanh ô liu, xanh dương... ẢNH: SIXDO

Sắc hồng pastel là ý tưởng cho mọi quý cô muốn làm mới hình ảnh thường ngày. Bản phối đồng bộ qua sự kết hợp ăn ý của chân váy lụa, áo lụa đính hoa sử dụng các đường gấp nếp tự nhiên để giấu nhược điểm cơ thể ẢNH: SIXDO

Tận hưởng sự thảnh thơi cùng set đồ lụa màu trắng thanh lịch. Áo cổ yếm cách điệu khoe vai trần phối quần ống rộng và giày cao gót tôn phong cách phóng khoáng và sự tự do ẢNH: RUBIES

Áo không tay vừa có thể diện bên trong áo khoác blazer vừa có thể mặc riêng lẻ cùng quần cạp cao hay chân váy dáng dài phối giày và túi cổ điển ẢNH: MYAN