Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu áo sơ mi lụa trắng

Áo sơ mi lụa trắng và những gam màu sáng như cream, beige, hồng pastel... khiến gương mặt bừng sáng tươi tắn. Các mẫu áo lụa này dễ dàng phối cùng chân váy dài hoặc quần ống rộng để đi làm hằng ngày, đi chơi cuối tuần.
Tủ đồ cơ bản của mọi quý cô đều khó có thể vắng mặt thiết kế áo sơ mi lụa trắng. Vào mùa hè, các mẫu áo sơ mi dáng vừa vặn trên chất vải lụa mềm mát vừa mang đến diện mạo chỉn chu vừa giúp nàng cảm thấy thoáng mát, nhẹ nhàng.
Thảnh thơi phối đồ cùng sơ mi lụa trắng
Áo sơ mi lụa màu trắng hiện diện thường xuyên trong các bản phối công sở, trong mọi hoạt động từ đời thường đến sự kiện, thảm đỏ hay lễ hội văn hóa. Tuy nhiên sức sống của thiết kế này vẫn bền bỉ và luôn được bồi đắp thêm theo năm tháng nhờ vào sự sáng tạo làm mới của cả nhà mốt và người mặc.
Không chỉ có một gam màu trắng sữa quen thuộc, vải lụa màu cream, beige mang đến sắc thái mới cho dáng áo công sở thân quen. Các chi tiết điểm nhấn cũng được đổi mới liên tục để mang đến lựa chọn thú vị - từ dáng áo cổ bẻ đến cổ tròn viền bèo, từ dáng cổ rút dây thắt nơ đến những chi tiết mềm rũ để người mặc tự do sáng tạo.
Sơ mi lụa và các thiết kế áo lụa cách điệu có thể phối cùng chân váy lụa, quần âu công sở, quần denim ống rộng, chân váy chữ A... cho nhiều mục đích như đi học, đi làm, đi chơi, dự tiệc, dạo phố...
Quý cô chạm đến vẻ đẹp thanh lịch cổ điển qua gợi ý của màu cream và nâu be từ cặp đôi sơ mi lụa và quần công sở. Dáng áo cổ điển thu hút trọn ánh nhìn từ chi tiết cổ tay chít tạo dáng phồng và hàng cúc áo bọc vải dày đặc