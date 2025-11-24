Từ giảng đường đến dạo phố, phong cách học đường đang khuấy đảo giới trẻ

Phong cách học đường đang trở thành xu hướng khuấy đảo giới trẻ nhờ sự hòa quyện giữa nét trẻ trung và tinh thần cá tính đầy hiện đại. Những món đồ quen thuộc như áo sơ mi trắng, chân váy xếp ly, cardigan hay cà vạt được biến tấu linh hoạt, tạo nên phong cách vừa thanh lịch vừa phóng khoáng. Với khả năng ứng dụng cao và dễ phối đồ, phong cách học đường không chỉ tạo dấu ấn trong môi trường học tập mà còn trở thành lựa chọn yêu thích cho những buổi dạo phố.

Không trang phục nào gợi nhớ tinh thần học đường mạnh mẽ như chân váy xếp ly. Khi bước ra khỏi khuôn viên trường lớp, món đồ này được làm mới bằng những cách phối đầy sáng tạo nhưng vẫn giữ trọn vẻ chỉn chu và nữ tính đặc trưng.

Một bản phối kinh điển của phong cách học đường chính là váy xếp ly đi cùng gile len. Tông nâu ấm được kết hợp cùng áo thun trắng, mang lại cảm giác trẻ trung nhưng vẫn rất nền nã, phù hợp cho những buổi dạo phố nhẹ nhàng hay những cuộc hẹn cà phê cuối tuần ẢNH: @ROSES_ARE_ROSIE

Một lựa chọn đậm tinh thần học đường hơn nữa là váy ca rô phối cùng sơ mi trắng cổ điển. Sơ mi trắng mang đến sự chỉn chu và thanh lịch, trong khi họa tiết ca rô giúp tổng thể nổi bật mà không quá phô trương. Điểm nhấn chính là chiếc cà vạt mảnh buông nhẹ, chi tiết nhỏ nhưng tạo hiệu ứng thị giác sắc nét, khiến tổng thể trở nên thú vị và đậm chất preppy.

Hơi thở cổ điển của phong cách Anh quốc hiện rõ trong từng đường xếp ly và áo sơ mi trắng ẢNH: @ROSES_ARE_ROSIE

Với những ai muốn nâng cấp phong cách, phối layer với váy xếp ly sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua. Khi chân váy xếp ly kết hợp cùng gile và sơ mi trắng, rồi khoác thêm blazer dáng suông bên ngoài, tổng thể lập tức trở nên đứng dáng và sang trọng hơn. Đây là bản phối giàu chiều sâu: từng lớp trang phục xếp chồng tinh tế, sắc xám và đen hòa quyện đầy khí chất. Nàng có thể thay sneakers bằng giày oxford hoặc bốt da để thêm phần mạnh mẽ và tri thức.

Từng lớp áo xếp chồng tinh tế, sắc đen - xám hòa quyện tạo nên một vẻ khí chất và tri thức ẢNH: @GIGISCHMITZ_

Không chỉ là món đồ giữ ấm, áo len còn là cách thể hiện tinh tế nhất của sự nữ tính trong phong cách học đường. Chiếc áo len tông xanh navy trầm tạo cảm giác sang nhẹ, đồng thời làm nổi bật chi tiết cổ áo màu kem thanh lịch. Thiết kế cổ sơ mi phối len là điểm nhấn thú vị: vừa gợi nhớ đồng phục nữ sinh, vừa mang nét tinh tế của học đường. Phần cổ chữ V rộng được viền ba đường kẻ trắng, chất len dày dặn tạo phom áo oversized. Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly tối màu, chiếc áo len trở thành tâm điểm, phóng khoáng nhưng không kém phần trí thức.

Áo len xanh navy và chân váy xếp ly gọn gàng kết hợp với kính giả cận tạo nên vẻ ngoài vừa nữ tính vừa học đường ẢNH: LAI MENG FIVE CATS

Lựa chọn khác mang lại hiệu ứng tương tự nhưng có chiều sâu màu sắc hơn là bộ đôi áo len xanh đậm phối cùng sơ mi hồng pastel, một sự tương phản đầy thú vị. Lớp sơ mi bên trong với gam hồng dịu nhẹ tạo nên nền tảng mềm mại, trong khi áo len xanh đậm dệt mịn mang lại điểm nhấn sắc sảo và sang trọng. Chân váy xếp ly ca rô hoàn thiện set đồ bằng việc hòa quyện bảng màu vừa tinh tế vừa nổi bật. Đây là bản phối mang dáng dấp của các nữ sinh châu Âu chỉn chu và rất dễ ứng dụng cho đi học hoặc dạo phố.

Sự kết hợp thú vị giữa sơ mi hồng và áo len xanh đậm trở nên chỉn chu hơn nhờ chiếc váy ca rô hài hòa màu sắc ẢNH: @HYERI_0609

Để hướng đến phong cách học đường trưởng thành và chững chạc hơn, blazer đen dáng dài luôn là lựa chọn không thể bỏ qua. Khi layer blazer cùng sơ mi trắng cổ điển và chân váy xếp ly đen, tổng thể mang nét trang nhã nhưng có thêm chút cá tính hiện đại. Việc phối tất đen giúp đôi chân trông gọn và dài hơn, đồng thời tạo sự cân bằng giữa phần trên nghiêm túc và phần dưới trẻ trung.

Blazer đen dáng dài layer cùng sơ mi trắng và váy xếp ly tạo nên vẻ ngoài chỉn chu ẢNH: @TRENDSFORSTREETSTYLE

Một biến tấu mới lạ của phong cách học đường là blazer crop top ca rô đi cùng cà vạt bản to và quần tây. Sự pha trộn giữa phom dáng menswear và chi tiết học đường cổ điển tạo nên vẻ ngoài khác biệt và cá tính.

Chiếc áo blazer khoe khéo vòng eo và giúp tỷ lệ cơ thể đẹp hơn, trong khi cà vạt bản to mang lại điểm nhấn thị giác mạnh mẽ, thể hiện sự cá tính và phá cách ẢNH: @OHMAHSHOCK

Trong thế giới thời trang học đường, đôi khi chính những chi tiết nhỏ nhất lại tạo nên sức hút lớn. Phụ kiện tóc là “gia vị” khiến tổng thể hoàn thiện và đậm chất preppy hơn bao giờ hết. Một chiếc cài tóc bản to màu vàng nhạt kết hợp cùng áo polo trắng và gile tạo nên diện mạo trong trẻo nhưng không hề sến.

Chiếc cài tóc với sắc màu tươi sáng ôm nhẹ mái, giúp gương mặt sáng hơn và gợi nhớ hình ảnh những nữ sinh châu Âu thanh lịch như ánh nắng đầu ngày ẢNH: @FOR_EVERYOUNG10

Một bản phối khác tưởng chừng bình thường nhưng trở nên sống động là bộ ba gồm áo gile phối cùng sơ mi dài tay thắt cà vạt. Hai chiếc kẹp tóc nhỏ được đặt đối xứng hai bên mái trở thành điểm nhấn đắt giá, giúp tổng thể trẻ trung và mềm mại hơn.

Sự tinh tế trong chi tiết nhỏ này chứng minh rằng chỉ cần một chấm phá nhẹ nhàng cũng đủ khiến tổng thể trở nên đáng nhớ và tràn đầy sức sống ẢNH: @HWI_PRO_

Khi ranh giới giữa cổ điển và hiện đại ngày càng mờ dần, phong cách học đường trở thành biểu tượng cho sự dung hòa hoàn hảo - nơi vẻ thanh lịch gặp gỡ nhịp sống thành thị năng động.