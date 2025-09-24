Từ giảng đường đến văn phòng, phong cách preppy luôn giúp nàng mặc đẹp

Preppy style còn được xem là phong cách không tuổi bởi khả năng dung hòa giữa sự trẻ trung và nét cổ điển. Những gam màu trung tính, họa tiết kẻ ca rô hay đường cắt may tinh gọn giúp người mặc luôn toát lên vẻ trí thức, sang trọng mà không hề gò bó.

Áo khoác dáng ngắn với chi tiết cổ Peter Pan nữ tính cùng phom ngắn gọn gàng mang lại diện mạo trẻ trung. Sánh đôi cùng chân váy mini xẻ giữa tinh tế, bản phối đưa nàng khám phá nét cuốn hút nằm trong những gì thật giản dị ẢNH: JM

Blazer dáng suông vừa vặn, viền trắng tinh khôi tạo điểm nhấn trẻ trung, kết hợp cùng chân váy xếp ly, sơ mi kẻ sọc và cà vạt càng tôn lên nét thanh lịch. Một bản phối preppy cổ điển được làm mới bằng tinh thần đương đại - gọn gàng, trẻ trung mà tri thức ẢNH: JM

Tối giản nhưng không đơn điệu, cổ điển mà vẫn thấp thoáng nét hiện đại trong từng chi tiết phối màu đầy ấn tượng. Một sự lựa chọn lý tưởng cho những sớm mai hò hẹn dịu dàng hay những buổi trà chiều an yên ẢNH: TIT.ELEGANT

Bộ trang phục thể hiện rõ tinh thần preppy với sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại. Áo dài tay phối cổ sơ mi mang lại nét lịch duyệt, trong khi chân váy xếp ly tạo sự trẻ trung. Điểm nhấn từ tất cao cổ và túi xách giúp tổng thể thêm phần cá tính

ẢNH: JM

Mang đậm tinh thần thanh lịch và tối giản hiện đại. Thiết kế vest dáng dài kết hợp với chân váy maxi xuyên thấu tạo hiệu ứng vừa kín đáo, vừa gợi cảm. Tông trắng tinh khôi làm nổi bật sự sang trọng, thời thượng ẢNH: JM

Gam màu trắng đen kinh điển giúp bản phối dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, gặp gỡ đối tác đến những buổi tiệc nhẹ. Thiết kế váy sát nách kết hợp cùng áo tay phồng tạo hiệu ứng đối lập hài hòa, vừa trẻ trung, vừa sang trọng ẢNH: JM

Áo sơ mi trắng dài tay, cổ bẻ nhọn phối chi tiết khăn thủy thủ thêu logo tạo nên nét phóng khoáng. Chân váy chữ A cạp cao với đường chần chỉ tinh tế, gam trắng kết hợp xanh navy gợi nét trang nhã nhưng vẫn đậm hơi thở năng động ẢNH: JM

Áo sơ mi dáng polo với đường kẻ sọc mảnh cùng cổ xanh navy tạo điểm nhấn học đường, kết hợp cùng chân váy midi xếp ly màu beige giúp tổng thể vừa trang nhã vừa dễ ứng dụng. Đây là set đồ lý tưởng cho nhiều hoàn cảnh ẢNH: TIT.ELEGANT

Phong cách preppy là lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn một hình ảnh thanh lịch, dễ ứng dụng nhưng vẫn đủ ấn tượng để khẳng định cá tính.