Từ giảng đường đến văn phòng, phong cách preppy luôn giúp nàng mặc đẹp

Mang hơi thở tự do và tinh thần tri thức của quý cô hiện đại, phong cách preppy vừa mềm mại bản lĩnh, vừa tinh tế tối giản. Đây là sự đan xen có chủ đích giữa phong cách học đường và nét thanh lịch đương đại.
Preppy style còn được xem là phong cách không tuổi bởi khả năng dung hòa giữa sự trẻ trung và nét cổ điển. Những gam màu trung tính, họa tiết kẻ ca rô hay đường cắt may tinh gọn giúp người mặc luôn toát lên vẻ trí thức, sang trọng mà không hề gò bó.
Phong cách preppy là lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn một hình ảnh thanh lịch, dễ ứng dụng nhưng vẫn đủ ấn tượng để khẳng định cá tính.