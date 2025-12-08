Từ làng ra phố, áo bà ba 'tái xuất' trẻ trung, thời thượng

Từ không gian làng quê đến nhịp sống đô thị, áo bà ba đang trở lại đầy mới mẻ. Giới trẻ khoác lên mình những phiên bản bà ba hiện đại, biến chiếc áo "thôn quê" thành phong cách sống tươi trẻ và giàu cá tính.
Những bộ sưu tập áo bà ba mang đến một góc nhìn tươi mới về di sản Việt trong nhịp sống đô thị hiện đại.
Áo bà ba bước vào thời trang đương đại
Bộ trang phục này phù hợp cho môi trường công sở lẫn các dịp gặp gỡ trang trọng.
Những họa tiết gảy đàn, nhịp phách, rung động âm thanh được vẽ tay tinh xảo trên nếp áo, tạo nên một bản hòa ca thị giác, nơi mỗi chiếc áo trở thành mảnh ghép văn hóa sống.
Nhà thiết kế Mi Trang (Bong Bà ba) chia sẻ với kiểu thiết kế phù hợp với hiện tại sẽ được nhìn thấy áo bà ba xuất hiện trên phố, trên tàu Metro hay trong những buổi cà phê cuối tuần nhiều hơn. Khi chiếc áo được mặc mỗi ngày nó không chỉ được nhắc lại mà được sống lại, theo nhịp của những người trẻ. Người mặc tự mình khám phá và “chạm” vào câu chuyện văn hóa Việt được kể bằng ngôn ngữ thời trang. Những họa tiết gảy đàn, nhịp phách, rung động âm thanh được vẽ tay tinh xảo trên nếp áo, tạo nên một bản hòa ca thị giác, nơi mỗi chiếc áo trở thành mảnh ghép văn hóa sống động.