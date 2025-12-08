Từ làng ra phố, áo bà ba 'tái xuất' trẻ trung, thời thượng

Những bộ sưu tập áo bà ba mang đến một góc nhìn tươi mới về di sản Việt trong nhịp sống đô thị hiện đại.

Áo bà ba bước vào thời trang đương đại

Thiết kế áo bà ba hiện đại với chất liệu voan tơ xuyên mỏng và ren đồng tông màu tạo vẻ thanh lịch và nữ tính ẢNH: BONG BÀBA

Bộ trang phục này phù hợp cho môi trường công sở lẫn các dịp gặp gỡ trang trọng.

Áo bà ba với phom dáng được tinh chỉnh hiện đại, kết hợp bảng màu mới và chất liệu thân thiện môi trường, mang lại khả năng ứng dụng cao trong nhiều bối cảnh đời sống thường ngày ẢNH: BONG BÀBA

Bảng màu thanh lịch tươi trẻ, chất liệu bền vững, ngôn ngữ thiết kế nhấn mạnh tính ứng dụng ẢNH: BONG BÀBA

Áo bà ba vì thế trở thành món đồ có thể đi làm, đi cà phê, dạo phố cuối tuần - vừa thân thuộc vừa đầy phong thái

Từ ký ức quen thuộc của tà áo xưa, đến cảm xúc chạm vào những chất liệu bền vững như linen, sợi dứa, cotton - tất cả tạo nên cuộc đối thoại nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ giữa truyền thống và phong cách sống hiện đại ẢNH: BONG BÀBA

Những cách phối đồ trẻ trung, tinh thần thẩm mỹ gen Z cũng góp phần xóa bỏ định kiến rằng áo bà ba chỉ dành cho những dịp lễ hội hay không gian hoài cổ ẢNH: BONG BÀBA

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ âm nhạc truyền thống của ba miền Bắc - Trung - Nam: ca trù, nhã nhạc cung đình, đờn ca tài tử ẢNH: BONG BÀBA

Những họa tiết gảy đàn, nhịp phách, rung động âm thanh được vẽ tay tinh xảo trên nếp áo, tạo nên một bản hòa ca thị giác, nơi mỗi chiếc áo trở thành mảnh ghép văn hóa sống.

Họa tiết âm thanh được vẽ tay tinh tế trên nền chiếc khăn lụa, giúp tổng thể trở thành bức tranh văn hóa sống, vừa mềm mại vừa đầy chất nghệ sĩ ẢNH: BONG BÀBA

Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh (trái) cùng NTK Mi Trang duyên dáng trong bộ đồ bà ba chất liệu voan tơ, ren cao cấp ẢNH: FB BONG BÀBA

Những thiết kế áo bà ba đầu tiên từ chất liệu vải dứa đã được giới thiệu với công chúng tại không gian Pop-up trong trung tâm thương mại Takashimaya Tp.HCM ẢNH: FB BONG BÀBA

ẢNH: BONG BÀBA

Nhà thiết kế Mi Trang (Bong Bà ba) chia sẻ với kiểu thiết kế phù hợp với hiện tại sẽ được nhìn thấy áo bà ba xuất hiện trên phố, trên tàu Metro hay trong những buổi cà phê cuối tuần nhiều hơn. Khi chiếc áo được mặc mỗi ngày nó không chỉ được nhắc lại mà được sống lại, theo nhịp của những người trẻ. Người mặc tự mình khám phá và “chạm” vào câu chuyện văn hóa Việt được kể bằng ngôn ngữ thời trang. Những họa tiết gảy đàn, nhịp phách, rung động âm thanh được vẽ tay tinh xảo trên nếp áo, tạo nên một bản hòa ca thị giác, nơi mỗi chiếc áo trở thành mảnh ghép văn hóa sống động.



