Từ phòng tập đến thời trang đời thường, quần legging phối đồ không lỗi mốt

Từng được sinh ra để phục vụ cho việc tập luyện, quần legging giờ đây đã trở thành biểu tượng của phong cách sống tự do và đầy tự tin. Bắt nguồn từ phong trào yoga và gym wear những năm 2010, khi nhu cầu mặc đẹp đi cùng sự thoải mái ngày càng được đề cao, legging nhanh chóng chiếm lĩnh tủ đồ của mọi cô gái hiện đại. Khi phong trào tập yoga và fitness bùng nổ, hình ảnh những cô gái diện legging ôm sát phối cùng bra thể thao dáng crop top đã trở nên quen thuộc và trở thành biểu tượng của vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động.



Mục đích ban đầu của những chiếc legging sinh ra là dành cho phòng tập ẢNH: REBN OFFICIAL

Khi xu hướng athleisure lan tỏa mạnh mẽ, legging không còn bó hẹp trong phòng gym nữa mà đã bước thẳng ra đường phố. Hình ảnh cô gái diện legging ngắn và bra thể thao, thêm sneakers năng động cùng những chiếc túi xách, đã trở thành biểu tượng của phong cách hiện đại nhưng vẫn phải điệu đà.



Giờ đây, quần legging không chỉ là những chiếc quần tập thông thường, mà đã trở thành biểu tượng của sự thoải mái và ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố ẢNH: THE CLOSET OF NINI

Một trong những công thức phối đồ dễ áp dụng nhất chính là áo phông trắng oversized kết hợp legging lửng ôm sát. Sự tương phản giữa phom áo rộng rãi và dáng quần ôm tạo nên tỷ lệ cân đối, vừa thoải mái vừa tôn dáng. Khi thêm đôi sneakers cổ điển, tổng thể lập tức mang hơi hướng trẻ trung và phóng khoáng.



Đơn giản và thoải mái cho các hoạt động thường ngày với áo phông và quần legging ẢNH: @IMKHANGAN

Khi tiết trời trở lạnh, áo sweater dáng rộng chính là một sự phối hợp hoàn hảo của legging. Sự tương phản giữa phần trên phồng nhẹ và phần dưới ôm gọn tạo cảm giác cân đối, tôn dáng hơn cho các bạn nữ. Nàng có thể chọn sweater tông trung tính như xám tro, be hoặc nâu nhạt, kết hợp quần legging ngắn đen và một chiếc túi đeo vai là đã có ngay một bộ trang phục phong cách tối giản nhưng đầy cuốn hút.



Quần shorts legging ôm dáng cùng áo sweater dáng rộng mang đến cảm giác năng động nhưng vẫn rất nữ tính ẢNH: @VANNIEPHM

Một chiếc áo len cổ cao khi phối cùng legging tạo nên bản phối vừa ấm áp vừa mềm mại. Với legging dệt gân hoặc legging cotton, bạn có thể kết hợp cùng áo len với tông màu trung tính sẽ giúp set đồ trông đơn giản nhưng vẫn rất có gu. Hoặc bạn có thể thay thế áo len bằng một chiếc áo sơ mi khoác ngoài vẫn có thể mang lại hiệu ứng tương tự. Nếu bạn muốn trông khỏe khoắn và thể thao hơn, có thể phối kèm một chiếc mũ lưỡi trai đơn giản.



Tông màu trung tính mang lại cảm giác trầm ấm, giúp tổng thể trở nên nhã nhặn nhưng không đơn điệu ẢNH: CENTER POINT

Chi Pu toát lên vẻ năng động chuẩn phong cách đường phố với sự đối lập giữa hai gam màu trắng - xám ẢNH: @CHIPUPU

Khi trời trở lạnh, quần legging là món đồ yêu thích cho các cô nàng không muốn diện đồ quá cầu kỳ nhưng vẫn phải đủ ấm. Một gợi ý phối đồ trong thời tiết se lạnh là kết hợp cùng áo khoác lông mềm, vì áo chiếc áo khoác này đã có tác dụng giữ vững nhiệt độ cho cơ thể nên chỉ cần một chiếc áo thun dài tay trơn bên trong để tạo cảm giác gọn gàng. Đi cùng bốt cao cổ ôm chân và mũ gatsby cổ điển, bản phối toát lên phong thái sang trọng tựa như một quý cô thành thị giữa mùa đông.



Sự kết hợp giữa quần legging ôm sát, áo khoác lông mềm mịn và bốt cao cổ mang đến vẻ ngoài sang trọng, đậm chất tiểu thư ẢNH: @_PHLINHUONG_02

Một trong những bản phối được giới mộ điệu yêu thích nhất hiện nay chính là kết hợp legging và áo khoác blazer dáng dài. Đặc biệt một chiếc blazer thắt dây lưng sẽ giúp nàng tôn lên đường cong của cơ thể, trong khi legging đen hoặc xám mang đến sự thanh lịch nhưng không gò bó. Lớp bên trong nàng có thể phối cùng áo phông trơn hoặc áo len cổ lọ mỏng, kèm thêm bốt cao cổ và túi da vuông nhỏ, bạn sẽ có set đồ vừa sang trọng vừa lịch sự.



Phần thắt eo giúp tôn vòng 2, tạo đường cong mềm mại, trong khi dáng quần ôm gọn làm nổi bật đôi chân thon dài của nàng siêu mẫu ẢNH: @KENDALLJENNER

Quần legging đã chứng minh được rằng thời trang không nhất thiết phải cầu kỳ để trở nên cuốn hút. Sự kết hợp giữa tính ứng dụng, sự thoải mái và khả năng tôn dáng khiến món đồ này trở thành biểu tượng cho phong cách sống hiện đại, năng động nhưng vẫn chỉn chu.

