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Thời trang 24/7

Từ quần shorts trắng đến denim, dấu ấn cá tính cho ngày nắng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
25/06/2026 08:00 GMT+7

Quần shorts trắng thanh lịch, quần shorts denim đa năng là cặp đôi thời trang không chỉ mang lại cảm giác mát mẻ tuyệt đối mà còn là tuyên ngôn cho gu thẩm mỹ tinh tế của bạn.

Tạo dấu ấn cá tính từ bản phối quần shorts trắng và denim

Từ quần shorts trắng đến denim, dấu ấn cá tính cho ngày nắng- Ảnh 1.

Quần shorts trắng là item hữu dụng nhất tủ đồ mùa hè. Vừa là kiểu quần thoáng mát, lịch thiệp nàng diện khi đi chơi, dạo phố, hẹn hò cà phê, quần shorts màu trắng còn không thể vắng mặt trong các bức ảnh "sống ảo" khi nàng vi vu trong các chuyến du lịch hè

ẢNH: HERA DG

Quần shorts trắng là biểu tượng của sự tinh tế, trong trẻo, là món đồ thời trang mang lại sự thoáng mát và đa năng không thể thiếu trong mùa nắng. Khi phối chiếc quần này cùng sơ mi oversized dáng rộng từ các chất vải thô thoáng mát có thể thả cúc sâu tạo nét phóng khoáng và quyến rũ. Quần shorts màu trắng cũng có thể phối với áo yếm cổ bèo nhiều tầng in họa tiết, phối cùng áo polo, sơ mi tay ngắn mùa hè.

Từ quần shorts trắng đến denim, dấu ấn cá tính cho ngày nắng- Ảnh 2.

Chọn đúng chiếc quần shorts, nàng không chỉ được tôn dáng, tôn đôi chân dài mà còn tạo nên điểm nhấn cá tính cho phong cách. Quần shorts cạp cao phối áo hai dây viền ren đồng bộ, bổ sung thêm sơ mi kẻ xanh, thắt lưng và dép bệt màu nâu đất để tạo chiều sâu thị giác

ẢNH: @JXNJUVV

Quần shorts denim đại diện cho năng lượng tuổi trẻ, sự nổi loạn ngầm, phóng khoáng và tràn đầy sức sống. Để ghi dấu ấn cá tính theo phong cách đường phố, hãy phối quần denim rách gấu và áo baby tee ôm sát/ áo corset hoặc áo polo kèm giày sneakers và tất cao cổ. Ngoài ra, bạn có thể phối quần denim cùng áo thun oversized và mũ lưỡi trai để tạo bản phối năng động, cá tính.

Từ quần shorts trắng đến denim, dấu ấn cá tính cho ngày nắng- Ảnh 3.

Vừa thoải mái dễ chịu vừa cá tính và đầy phong cách khi dạo phố, vi vu trong những chuyến dã ngoại mùa hè cùng cặp đôi quần shorts denim và áo polo. Nữ fashionista khéo léo kết hợp cặp đôi giày bốt và túi xách đồng điệu để ghi điểm sành điệu và thời thượng

ẢNH: @MOLLY CHIANG

Đừng ngại thử những chiếc quần denim cạp cao hoặc rách gấu nhẹ để tạo nét "bất cần" nhưng vẫn rất thời thượng. Quần shorts trắng cho những buổi cà phê thanh lịch, quần shorts denim cho những chuyến dịch chuyển tự do - cả hai món đồ này là những mảnh ghép thú vị để nàng tự do viết nên câu chuyện thời trang mang dấu ấn riêng của chính mình.

Từ quần shorts trắng đến denim, dấu ấn cá tính cho ngày nắng- Ảnh 4.

Quần shorts màu be có sự tương đồng với quần shorts trắng. Gam màu be cũng dễ mặc và ít phải giữ gìn hơn gam màu trắng nguyên bản. Nàng hãy phối quần shorts be cùng áo kẻ sọc ngang, thêm thắt lưng và một đôi giày cổ điển như Mary Jane hay giày thể thao trắng để hoàn thiện phong cách casual

ẢNH: LAMER

Từ quần shorts trắng đến denim, dấu ấn cá tính cho ngày nắng- Ảnh 5.
Từ quần shorts trắng đến denim, dấu ấn cá tính cho ngày nắng- Ảnh 6.

Một chiếc quần trắng có thể tạo nên vô số bản phối thoáng mát, nhẹ nhàng nhưng khác biệt về phong cách. Áo polo, sơ mi tay ngắn, mongtoghi, áo babydoll... phối cùng quần shorts trắng có thể ứng dụng cả cho phong cách công sở và dạo phố

ẢNH: LAMER

Từ quần shorts trắng đến denim, dấu ấn cá tính cho ngày nắng- Ảnh 7.
Từ quần shorts trắng đến denim, dấu ấn cá tính cho ngày nắng- Ảnh 8.

Quần shorts vải thô gam màu pastel, quần shorts viền ren mặc đồng bộ với áo sơ mi oversized mang đến làn gió mới cho các bản phối ngày hè. Trang phục phóng khoáng, mát nhẹ nhưng vẫn đủ lịch sự và mang dấu ấn riêng của người mặc qua cách kết hợp thêm giày, túi, trang sức hay phụ kiện thời trang

ẢNH: HERA DG

Để tạo nên dấu ấn cho phong cách ngày nắng, không gì dễ dàng hơn một chiếc quần shorts trắng, beige hay mang tông màu xanh pastel, xanh denim... Đừng ngại ngần thử nghiệm để tìm ra "chân ái" thời trang của riêng mình.

quần shorts trắng quần shorts denim quần shorts quần shorts ngắn quần shorts vải thô

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