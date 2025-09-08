Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở

Không chỉ còn bó hẹp trong hình ảnh chiếc blazer hay đầm sheath (kiểu váy ôm dáng thẳng, thanh lịch) kinh điển, xu hướng sử dụng trang phục điêu khắc - sculptural silhouette hoặc gắn, đắp nổi - embossed thổi vào môi trường công sở và ngoại giao tinh thần haute couture sang trọng, quý phái nhưng cũng đầy quyền lực.
Trang phục haute couture đắp nổi - phong cách đẳng cấp cho nữ công sở
Phom dáng điêu khắc vốn được coi là "ngôn ngữ của hình khối" của thời trang, nơi từng đường cắt, nếp gấp được xử lý như một tác phẩm nghệ thuật. Những thiết kế áo gile không tay (sleeveless gilet), áo peplum... - ôm nhẹ phần eo, mở rộng ở vai và hông - kết hợp với đầm midi xếp ly tạo nên hiệu ứng đường cong mạnh mẽ, gợi nhắc dáng vẻ cổ điển nhưng lại hiện đại nhờ chất liệu cao cấp.
Phom dáng sculptural kết hợp chân váy midi trên nền chất liệu cao cấp như lụa, organza, taffeta hay ren thủ công tạo nên hiệu ứng thị giác giàu kịch tính, nâng tầm thiết kế thời trang
ẢNH: LÊ HOUSE
Trong khi đó các trang phục sử dụng kỹ thuật đắp nổi, bề mặt trang phục trở thành một "bức tranh sinh động" - nơi hoa văn, họa tiết được xử lý thủ công, tạo chiều sâu thị giác và cảm giác thủ công hoa mỹ đầy cuốn hút.
Những bộ sưu tập gần đây chứng kiến sự trở lại của gam màu đen tuyền, trắng ngọc trai, xanh navy trầm hay đỏ burgundy... Trên các nền màu tối giản, những chi tiết gắn, đắp nổi hoa, lá, ánh kim, ren dập nổi hay hoa văn vải jacquard tạo nên sự đối lập tinh tế, giúp người mặc không chỉ khoe dáng mà còn khẳng định gu thẩm mỹ đẳng cấp. Đó là lựa chọn hoàn hảo cho nữ công sở cấp quản lý, nơi mỗi chi tiết đều góp phần định vị hình ảnh chuyên nghiệp nhưng không đánh mất sự nữ tính.
Khi phom dáng điêu khắc và họa tiết đắp nổi bước vào công sở
Trong các buổi tiệc ngoại giao hoặc sự kiện công sở mang tính trang trọng, một chiếc đầm cocktail với phần vai điêu khắc và chi tiết hoa nổi 3D chính là "tuyên ngôn quyền lực mềm". Không cần quá nhiều trang sức, chính cấu trúc và bề mặt của trang phục đã đủ trở thành tâm điểm. Sự kết hợp này phản ánh tinh thần haute couture - nơi kỹ thuật thủ công tinh xảo tôn vinh giá trị cá nhân của người mặc.
Có thể nói, phom dáng điêu khắc và kỹ thuật gắn, đắp nổi không chỉ dừng lại ở thời trang sàn diễn, mà đang dần được "dịch chuyển" vào đời sống, đặc biệt ở phân khúc thời trang công sở cao cấp. Đây không chỉ là xu hướng, mà còn là lời khẳng định rằng phụ nữ hiện đại hoàn toàn có thể mang haute couture vào không gian làm việc - thanh lịch, sang trọng và giàu bản sắc thẩm mỹ.
Từng chi tiết được xử lý công phu tạo nên những hiệu ứng nổi bật, giúp trang phục tỏa sáng trong mọi không gian từ các buổi tiệc, sự kiện xa hoa đến môi trường công sở cao cấp
ẢNH: BOHEE