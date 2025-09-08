  • An Giang
Thời trang 24/7

Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
08/09/2025 14:00 GMT+7

Phom dáng điêu khắc (sculptural silhouette) và kỹ thuật đắp nổi (embossed/3D appliqué) đang mở ra một không gian mới đầy hơi thở 'haute couture' cho trang phục công sở thêm dáng vẻ cao cấp.

Không chỉ còn bó hẹp trong hình ảnh chiếc blazer hay đầm sheath (kiểu váy ôm dáng thẳng, thanh lịch) kinh điển, xu hướng sử dụng trang phục điêu khắc - sculptural silhouette hoặc gắn, đắp nổi - embossed thổi vào môi trường công sở và ngoại giao tinh thần haute couture sang trọng, quý phái nhưng cũng đầy quyền lực.

Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở- Ảnh 1.

Phom dáng điêu khắc của thiết kế gile không tay, áo peplum... tôn vinh hình thể và cá tính người mặc, thổi vào vẻ ngoài của các tín đồ một nét nghệ thuật thời trang ấn tượng

ẢNH: LÊ HOUSE

Trang phục haute couture đắp nổi - phong cách đẳng cấp cho nữ công sở

Phom dáng điêu khắc vốn được coi là "ngôn ngữ của hình khối" của thời trang, nơi từng đường cắt, nếp gấp được xử lý như một tác phẩm nghệ thuật. Những thiết kế áo gile không tay (sleeveless gilet), áo peplum... - ôm nhẹ phần eo, mở rộng ở vai và hông - kết hợp với đầm midi xếp ly tạo nên hiệu ứng đường cong mạnh mẽ, gợi nhắc dáng vẻ cổ điển nhưng lại hiện đại nhờ chất liệu cao cấp.

Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở- Ảnh 2.
Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở- Ảnh 3.
Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở- Ảnh 4.

Phom dáng sculptural kết hợp chân váy midi trên nền chất liệu cao cấp như lụa, organza, taffeta hay ren thủ công tạo nên hiệu ứng thị giác giàu kịch tính, nâng tầm thiết kế thời trang

ẢNH: LÊ HOUSE

Trong khi đó các trang phục sử dụng kỹ thuật đắp nổi, bề mặt trang phục trở thành một "bức tranh sinh động" - nơi hoa văn, họa tiết được xử lý thủ công, tạo chiều sâu thị giác và cảm giác thủ công hoa mỹ đầy cuốn hút.

Những bộ sưu tập gần đây chứng kiến sự trở lại của gam màu đen tuyền, trắng ngọc trai, xanh navy trầm hay đỏ burgundy... Trên các nền màu tối giản, những chi tiết gắn, đắp nổi hoa, lá, ánh kim, ren dập nổi hay hoa văn vải jacquard tạo nên sự đối lập tinh tế, giúp người mặc không chỉ khoe dáng mà còn khẳng định gu thẩm mỹ đẳng cấp. Đó là lựa chọn hoàn hảo cho nữ công sở cấp quản lý, nơi mỗi chi tiết đều góp phần định vị hình ảnh chuyên nghiệp nhưng không đánh mất sự nữ tính.

Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở- Ảnh 5.

Váy maxi xếp ly duyên dáng hòa quyện cùng chi tiết thủ công tinh xảo trên áo mang đến sự sang trọng hiện đại, lý tưởng cho những buổi tiệc ngoại giao và sự kiện trang trọng

ẢNH: LÊ HOUSE

Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở- Ảnh 6.

Với vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch, thiết kế cấu trúc có tính ứng dụng cao và phù hợp với nhiều phong cách, từ trang phục công sở kết hợp với quần tây hay chân váy bút chì

ẢNH: LÊ HOUSE

Khi phom dáng điêu khắc và họa tiết đắp nổi bước vào công sở

Trong các buổi tiệc ngoại giao hoặc sự kiện công sở mang tính trang trọng, một chiếc đầm cocktail với phần vai điêu khắc và chi tiết hoa nổi 3D chính là "tuyên ngôn quyền lực mềm". Không cần quá nhiều trang sức, chính cấu trúc và bề mặt của trang phục đã đủ trở thành tâm điểm. Sự kết hợp này phản ánh tinh thần haute couture - nơi kỹ thuật thủ công tinh xảo tôn vinh giá trị cá nhân của người mặc.

Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở- Ảnh 7.

Những chi tiết đính kết cầu kỳ biến bộ trang phục thành một món đồ thời trang vừa tinh xảo vừa giàu tính biểu tượng

ẢNH: BOHEE

Có thể nói, phom dáng điêu khắc và kỹ thuật gắn, đắp nổi không chỉ dừng lại ở thời trang sàn diễn, mà đang dần được "dịch chuyển" vào đời sống, đặc biệt ở phân khúc thời trang công sở cao cấp. Đây không chỉ là xu hướng, mà còn là lời khẳng định rằng phụ nữ hiện đại hoàn toàn có thể mang haute couture vào không gian làm việc - thanh lịch, sang trọng và giàu bản sắc thẩm mỹ.

Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở- Ảnh 8.

Sự kết hợp giữa chất liệu cao cấp và kỹ thuật appliqué, 3D embroidery đem lại vẻ đẹp sống động, khẳng định đẳng cấp haute couture

ẢNH: BOHEE

Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở- Ảnh 9.
Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở- Ảnh 10.
Tự tin diện trang phục haute couture vào công sở- Ảnh 11.

Từng chi tiết được xử lý công phu tạo nên những hiệu ứng nổi bật, giúp trang phục tỏa sáng trong mọi không gian từ các buổi tiệc, sự kiện xa hoa đến môi trường công sở cao cấp 

ẢNH: BOHEE

 

Haute Couture trang phục haute couture thời trang cao cấp Thời trang công sở sang trọng

