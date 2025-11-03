Tự tin khoe cá tính nhưng vẫn nền nã với giày platform

Hoàn thiện phong cách tiểu thư với giày platform tôn dáng

Giày platform kết hợp với áo sơ mi crop top trắng tay bồng với chi tiết xếp ly và hàng cúc phía trước, tạo điểm nhấn nữ tính. Trang phục được hoàn thiện bằng chiếc quần shorts cạp cao xám màu với hàng cúc vàng nổi bật và túi xách mini màu xanh da trời nhạt.

Kaity Nguyễn lựa chọn đôi giày cao gót platform màu trắng tinh khôi với quai cổ chân duyên dáng, tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân cho cô nàng với chiều cao khiêm tốn ẢNH: @KAITYNGUYEN

Dạo phố cùng đôi bốt đế platform

Giày bốt platform đen cổ cao là điểm nhấn đầu tiên, mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ và ấn tượng cho tổng thể trang phục của cô nàng Chi Pu ẢNH: @CHIPUPU

Nữ nghệ sĩ mặc một chiếc áo crop top dáng corset viền bèo với họa tiết đỏ và đen, kết hợp cùng quần shorts denim phối ren. Chi Pu hoàn thiện phong cách nổi loạn và cá tính này với phụ kiện như găng tay dài lệch vai và túi xách da đồng màu với đôi bốt platform dưới chân.

Giày đế platform là phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của fashionista Quỳnh Anh Shyn ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Cô nàng chọn đôi giày platform màu nâu đất với đế rất dày, tạo nên một tuyên ngôn thời trang táo bạo và nâng tầm vóc dáng. Cô nàng kết hợp đôi giày này với chiếc quần dài màu đỏ rực rỡ, được xử lý rách và tua rua một cách độc đáo. Phần trên là áo ba lỗ ôm sát màu nâu đậm với họa tiết, cùng với khăn buộc đầu đồng điệu và túi xách dáng hộp thời thượng.

Phối giày platform nhẹ nhàng cho môi trường công sở

Nàng chọn cho mình đôi xăng đan platform màu đen với đế dày và quai ngang bản lớn, tạo cảm giác chắc chắn và hiện đại ẢNH: VASCARA

Đi cùng là áo len cổ lọ dài tay màu be nhạt, có chi tiết xoắn ở eo được kết hợp khéo léo cùng chân váy midi màu đen với các đường xếp ly bất đối xứng. Bộ trang phục thanh lịch này được tô điểm thêm bằng chiếc túi xách đeo vai màu trắng kem có dây xích kim loại mạ vàng.

Đôi giày Mary Jane platform màu đen với gót vuông dày và quai ngang cổ chân, kết hợp cùng tất lửng màu trắng, tạo cho nàng vẻ ngoài nữ sinh cổ điển ẢNH: VASCARA

Nàng chọn mặc một chiếc đầm ngắn không tay dáng suông màu xám, phối bên trong là áo sơ mi trắng tay ngắn có cổ mang nét thanh lịch cho các quý cô văn phòng.

Giày platform cá tính với tông màu nổi bật

Thể hiện nét cá tính khi chọn mang một đôi xăng đan platform hầm hố màu đen, đế răng cưa và quai ngang màu xanh lá đậm nổi bật, kết hợp cùng tất ống len trắng ẢNH: TMB

Để trung hòa sự nổi bật của đôi xăng đan, phối ngoài là áo khoác ngắn màu nâu sẫm vải tweed, phối cùng chân váy mini màu nâu sô cô la. Trang phục cá tính này được hoàn thiện với băng đô trắng và chiếc túi xách đeo vai màu đen.

Dép sục đế platform màu xanh denim, phần đế dày bằng cao su màu đen giúp hoàn thiện bộ trang phục với áo hai dây crop top với họa tiết da beo viền ren, kết hợp với quần jeans ống suông lưng cao màu nâu rêu bụi bặm. Hoàn thiện với chiếc túi xách bán nguyệt làm từ chất liệu denim đồng điệu với đôi platform ẢNH: TMB

Ngọt ngào, cá tính với xăng đan platform

Ngọc Trinh mang một đôi xăng đan platform quai ngang màu be kem với đế cao và dày, mang lại vẻ ngoài nhẹ nhàng, nữ tính ẢNH: NESTY

Cô nàng phối giày với tất lửng màu trắng, kết hợp cùng áo crop top sát nách màu trắng ngà có họa tiết thêu nổi và chân váy xếp ly ngắn màu nâu da lộn. Toàn bộ trang phục tôn lên sự trẻ trung và ngọt ngào, hoàn thiện bản phối với chiếc túi cùng tông màu với chân váy.