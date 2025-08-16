Tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc với đầm cổ vuông

Đầm cổ vuông từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự nữ tính và thanh lịch. Trải qua nhiều mùa mốt, các nhà thiết kế liên tục làm mới kiểu dáng quen thuộc này bằng nhiều chi tiết sáng tạo, từ tay phồng nhẹ, dáng xòe cổ điển cho đến những đường xếp ly tinh xảo hay phần chiết eo gọn gàng. Sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại giúp đầm cổ vuông trở nên linh hoạt, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Đầm cổ vuông tông nóng
Đầm cổ vuông tông nóng giúp nàng thể hiện cá tính cùng phong thái tự tin. Hương Giang lựa chọn chiếc đầm đỏ hai dây cổ vuông tôn lên thần thái thời thượng. Với phom dáng dài xòe nhẹ, chiếc đầm biến Hương Giang thành nàng công chúa thơ mộng.
Đầm cổ vuông tông đen bí ẩn
Đầm cổ vuông tông đen tạo nên vẻ cuốn hút, đồng hành cùng nàng trong mọi phong cách. Người mẫu Đan Chi lựa chọn chiếc đầm cổ vuông đen trơn ôm body giúp tôn lên vóc dáng thon gọn.
Nữ ca sĩ lựa chọn chiếc đầm dáng ngắn, điểm nhấn là chiếc nơ nhỏ giữa thắt eo. Hồ Ngọc Hà khéo léo phối cùng túi xách da, giày cao gót và kính mắt thời trang tone sur tone để hoàn thiện bản phối sành điệu chuẩn siêu mẫu.
Đầm cổ vuông dáng xòe
Nàng thêm phần rạng rỡ và bay bổng khi khoác lên mình đầm cổ vuông dáng xòe. Các nàng có thể lựa chọn chiếc đầm denim với thiết kế cổ vuông để tôn lên xương quai xanh thanh mảnh.
Đầm cổ vuông dáng dài
Vẻ thanh thoát và cuốn hút của nàng được tôn lên trọn vẹn qua đầm cổ vuông dáng dài. Các nàng có thể lựa chọn chiếc đầm cổ vuông tông be pastel nhẹ nhàng để tôn lên sự nữ tính. Với phom dáng dài xòe nhẹ nhàng tựa quý cô ngọt ngào.
Đầm cổ vuông tôn trọn nét thanh lịch, giúp nàng giữ mãi vẻ đẹp không tuổi, tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc.