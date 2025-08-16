  • An Giang
Thời trang 24/7

Tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc với đầm cổ vuông

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
16/08/2025 12:00 GMT+7

Giữa nhịp sống thành thị, đầm cổ vuông trở thành điểm chạm lưu giữ nét thanh xuân của nàng khiến thời gian như ngừng lại.

Đầm cổ vuông từ lâu đã được xem là biểu tượng của sự nữ tính và thanh lịch. Trải qua nhiều mùa mốt, các nhà thiết kế liên tục làm mới kiểu dáng quen thuộc này bằng nhiều chi tiết sáng tạo, từ tay phồng nhẹ, dáng xòe cổ điển cho đến những đường xếp ly tinh xảo hay phần chiết eo gọn gàng. Sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại giúp đầm cổ vuông trở nên linh hoạt, phù hợp cho nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Đầm cổ vuông tông nóng

Đầm cổ vuông tông nóng giúp nàng thể hiện cá tính cùng phong thái tự tin. Hương Giang lựa chọn chiếc đầm đỏ hai dây cổ vuông tôn lên thần thái thời thượng. Với phom dáng dài xòe nhẹ, chiếc đầm biến Hương Giang thành nàng công chúa thơ mộng. 

Vẻ đẹp không tuổi của quý cô thành thị với đầm cổ vuông - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ phối cùng vòng cổ và nhẫn đính đá để hoàn thiện bản phối vừa quyền lực vừa thanh lịch

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Vẻ đẹp không tuổi của quý cô thành thị với đầm cổ vuông - Ảnh 2.

Với vẻ đẹp cổ điển giao thoa hiện đại, đầm cổ vuông sắc hồng sẽ là tuyên ngôn mới cho phong cách của nàng. Các nàng có thể phối chiếc đầm cổ vuông dáng ngắn với điểm nhấn là phần tay bồng để tôn lên vẻ đẹp nữ tính

ẢNH: LEIKA

Đầm cổ vuông tông đen bí ẩn

Đầm cổ vuông tông đen tạo nên vẻ cuốn hút, đồng hành cùng nàng trong mọi phong cách. Người mẫu Đan Chi lựa chọn chiếc đầm cổ vuông đen trơn ôm body giúp tôn lên vóc dáng thon gọn.

Vẻ đẹp không tuổi của quý cô thành thị với đầm cổ vuông - Ảnh 3.

Chiếc đầm dài tôn vóc dáng khiến Đan Chi trở thành tâm điểm của mọi cuộc gặp gỡ

ẢNH: @DANCHI22_

Vẻ đẹp không tuổi của quý cô thành thị với đầm cổ vuông - Ảnh 4.

Trong khi đó, ca sĩ Hồ Ngọc Hà lựa chọn chiếc đầm cổ vuông sắc đen sang trọng

ẢNH: @HONGOCHA

Nữ ca sĩ lựa chọn chiếc đầm dáng ngắn, điểm nhấn là chiếc nơ nhỏ giữa thắt eo. Hồ Ngọc Hà khéo léo phối cùng túi xách da, giày cao gót và kính mắt thời trang tone sur tone để hoàn thiện bản phối sành điệu chuẩn siêu mẫu.

Đầm cổ vuông dáng xòe

Nàng thêm phần rạng rỡ và bay bổng khi khoác lên mình đầm cổ vuông dáng xòe. Các nàng có thể lựa chọn chiếc đầm denim với thiết kế cổ vuông để tôn lên xương quai xanh thanh mảnh.

Vẻ đẹp không tuổi của quý cô thành thị với đầm cổ vuông - Ảnh 5.

ẢNH: CALIE

Vẻ đẹp không tuổi của quý cô thành thị với đầm cổ vuông - Ảnh 6.

Vẻ ngọt ngào sẽ được tăng lên khi nàng lựa chọn chiếc đầm cổ vuông tay dơi tinh tế. Với tông màu nâu sữa pastel và dáng xòe ngắn, sẽ giúp hoàn thiện diện mạo rạng ngời, tự tin tham dự mọi cuộc họp chuyên nghiệp nhất

ẢNH: GUMAC

Đầm cổ vuông dáng dài

Vẻ thanh thoát và cuốn hút của nàng được tôn lên trọn vẹn qua đầm cổ vuông dáng dài. Các nàng có thể lựa chọn chiếc đầm cổ vuông tông be pastel nhẹ nhàng để tôn lên sự nữ tính. Với phom dáng dài xòe nhẹ nhàng tựa quý cô ngọt ngào.

Vẻ đẹp không tuổi của quý cô thành thị với đầm cổ vuông - Ảnh 7.

ẢNH: IVY MODA

Vẻ đẹp không tuổi của quý cô thành thị với đầm cổ vuông - Ảnh 8.

Tiếp nối vẻ đẹp yêu kiều đó, nàng có thể lựa chọn chiếc đầm cổ vuông tông hồng pastel ngọt ngào. Chiếc đầm với điểm nhấn là họa tiết nổi hình hoa hồng cực ấn tượng. Những nếp xếp ly cùng phom dài khiến nàng tựa quý cô thanh lịch

ẢNH: MY WAY FASHION

Đầm cổ vuông tôn trọn nét thanh lịch, giúp nàng giữ mãi vẻ đẹp không tuổi, tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc.

