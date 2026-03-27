Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục

Giữa những ngày hè rực rỡ, khi thời trang ưu tiên sự nhẹ nhàng, túi cói trở thành món phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp.
Túi cói từ lâu đã không còn chỉ giới hạn trong những chuyến đi biển mà đã trở thành món phụ kiện thời trang được yêu thích khắp các đường phố. Với chất liệu tự nhiên bền bỉ và kiểu dáng đa dạng, túi cói mang lại sự gần gũi nhưng cũng không kém phần thời thượng cho trang phục.
Mẫu túi cói dáng xô truyền thống thu hút ánh nhìn bởi những đường đan thủ công tỉ mỉ và chắc chắn, toát lên vẻ đẹp mộc mạc.
Chiếc túi cói này gây ấn tượng bởi sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu mây tre đan truyền thống và phần vải lụa đen phối phía miệng túi và quai cầm.
Mẫu túi cói nhỏ với thiết kế tối giản là minh chứng cho sức hút của những điều nhỏ bé nhưng đầy tinh tế.
Chiếc túi cói dáng tote với không gian lưu trữ rộng rãi là người bạn đồng hành lý tưởng cho những chuyến dã ngoại hay đi biển dài ngày.
Túi cói không chỉ là một phụ kiện, mà còn là tâm hồn của những chuyến đi. Hãy để chiếc túi cói giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân bằng vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy cuốn hút.