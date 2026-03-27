Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục

Thảo Trang
Thảo Trang
27/03/2026 16:00 GMT+7

Giữa những ngày hè rực rỡ, khi thời trang ưu tiên sự nhẹ nhàng, túi cói trở thành món phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của phái đẹp.

Túi cói từ lâu đã không còn chỉ giới hạn trong những chuyến đi biển mà đã trở thành món phụ kiện thời trang được yêu thích khắp các đường phố. Với chất liệu tự nhiên bền bỉ và kiểu dáng đa dạng, túi cói mang lại sự gần gũi nhưng cũng không kém phần thời thượng cho trang phục.

Mẫu túi cói dáng xô truyền thống thu hút ánh nhìn bởi những đường đan thủ công tỉ mỉ và chắc chắn, toát lên vẻ đẹp mộc mạc.

Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục - Ảnh 1.

Chiếc túi hình thang với kích thước vừa vặn để đựng các vật dụng cá nhân, đồng thời phần quai cầm được thiết kế êm ái tạo sự thoải mái khi di chuyển. Màu sắc trung tính tự nhiên kết hợp set đồ full đen giúp món phụ kiện này dễ dàng hòa hợp với mọi tông màu trang phục dạo phố

ẢNH: CHUDU.PAD

Chiếc túi cói này gây ấn tượng bởi sự kết hợp tinh tế giữa chất liệu mây tre đan truyền thống và phần vải lụa đen phối phía miệng túi và quai cầm.

Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục - Ảnh 2.

Dáng túi hình bán nguyệt độc đáo cùng quai cầm tròn lạ mắt, chất liệu tre cói thân thiện với môi trường. Chỉ cần phối cùng trang phục mang màu sắc đơn giản hoặc pastel nhẹ nhàng là có thể xuống phố ngày hè

ẢNH: @_MIH._GNAH

Mẫu túi cói nhỏ với thiết kế tối giản là minh chứng cho sức hút của những điều nhỏ bé nhưng đầy tinh tế.

Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục - Ảnh 3.

Chiếc túi nhỏ gọn vẫn giữ được phom dáng cứng cáp nhờ kỹ thuật đan nẹp chắc chắn, điểm nhấn là phần thắt nơ bằng vải ren trắng ở thân túi, mang lại vẻ ngoài điệu đà và vô cùng bắt mắt cho những chuyến du lịch biển

ẢNH: @_TIHON_203

Chiếc túi cói dáng tote với không gian lưu trữ rộng rãi là người bạn đồng hành lý tưởng cho những chuyến dã ngoại hay đi biển dài ngày.

Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục - Ảnh 4.

Túi cói lớn với chất liệu mềm, dễ dàng "bỏ cả thế giới" mang lại sự tiện dụng. Phần quai đeo dài bằng sợi tết thủ công giúp nàng dễ dàng thay đổi kiểu xách hoặc đeo vai tùy theo sở thích

ẢNH: @_TIHON_203

Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục - Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa chất liệu cói thô mộc và chiếc nơ lụa họa tiết hoa cỏ mang đến vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất thơ cho món phụ kiện. Túi được thiết kế theo phom dáng túi xách tay cổ điển nhưng lại vô cùng mới mẻ nhờ các chi tiết trang trí thủ công tinh xảo. Phối cùng đầm maxi hay váy xòe điệu đà phù hợp cho ngày hè

ẢNH: @_THUY.KIEU2802

Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục - Ảnh 6.

Túi có phom dáng thuôn dài giúp tôn vinh chiều cao và sự thanh thoát cho người diện. Mẫu túi cói với thiết kế hình thang cân đối mang lại cảm giác vững chãi và vô cùng thanh lịch cho người sở hữu

ẢNH: @_KJIMBAE

Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục - Ảnh 7.

Chiếc túi cói phối sắc trắng kem hài hòa, dễ dàng phối cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau. Thiết kế túi to tiện dụng, có thể đem theo nhiều vật dụng cần thiết khi ra ngoài. Chỉ cần phối cùng chiếc mũ cói và trang phục đơn sắc dễ dàng hoàn thiện phong cách phóng khoáng cho những chuyến đi biển

ẢNH: @_D.VAANH

Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục - Ảnh 8.

Chiếc túi cói nhỏ mang hơi hướng cổ điển, chất liệu cói tự nhiên với tông màu vàng kem sáng hài hòa với trang phục. Chiếc túi cói nhỏ đơn giản sẽ là phụ kiện tuyệt vời đồng hành cùng bạn trong trang phục váy voan trắng thướt tha

ẢNH: @_HIENLINH._19

Túi cói không chỉ là một phụ kiện, mà còn là tâm hồn của những chuyến đi. Hãy để chiếc túi cói giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân bằng vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy cuốn hút.

túi cói Phụ kiện Túi Mây tre đan đan thủ công

Bài viết khác

Diện áo sơ mi trắng sành điệu như fashionista

Diện áo sơ mi trắng sành điệu như fashionista

Diện áo quây quyến rũ mà vẫn tinh tế

Diện áo quây quyến rũ mà vẫn tinh tế

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em

Sức hút khó cưỡng của son môi đỏ đầy quyến rũ

Sức hút khó cưỡng của son môi đỏ đầy quyến rũ

Trang phục dạo phố cá tính không thể thiếu áo baby tee

Trang phục dạo phố cá tính không thể thiếu áo baby tee

