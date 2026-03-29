Túi trái tim, phụ kiện nhỏ mang sức hút lớn

Túi hình trái tim đã trở thành món phụ kiện gây bão trong làng thời trang nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa nét nữ tính và sự phá cách hiện đại. Không chỉ dừng lại ở những thiết kế đơn điệu, túi trái tim ngày nay được biến tấu đa dạng với nhiều chất liệu da cao cấp, đính kết charm đá hay nơ xinh xắn.

Túi trái tim nhỏ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi sắc đỏ nồng nàn trên nền chất liệu da cao cấp bền bỉ. Điểm nhấn độc đáo của thiết kế chính là chiếc charm hình trái tim nhỏ nhắn treo bên hông, tạo hiệu ứng chuyển động vô cùng đáng yêu. Phom dáng túi cứng cáp nhưng vẫn giữ được những đường cong mềm mại. Khi được phối cùng đầm trắng trễ vai tạo nên sự tương phản màu sắc đầy lôi cuốn ẢNH: @_LAMINEE.99

Sắc hồng kẹo ngọt của mẫu túi trái tim chắc chắn sẽ làm xiêu lòng những cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính.

Chiếc túi hồng với thân túi được đính kết các hạt đá lấp lánh như những viên kim cương nhỏ, kết hợp cùng dây xích kim loại mảnh mai đầy tinh tế. Chất liệu da mềm mại được xử lý kỹ lưỡng giúp chiếc túi luôn giữ được vẻ sáng bóng và độ bền cao theo thời gian. Khi kết hợp cùng áo ba lỗ đồng màu và quần jeans mang lại vẻ ngoài năng động ẢNH: LYN VIETNAM

Chiếc túi màu đen thanh lịch ghi điểm nhờ thiết kế tích hợp thêm một ngăn nhỏ phía ngoài vô cùng tiện dụng.

Sự kết hợp giữa gam màu tối và dây xích vàng kim tạo nên một hài hòa, mang hơi hướng thời trang cao cấp. Với kích thước vừa vặn, đây là món phụ kiện lý tưởng để các nàng mang theo mọi vật dụng cá nhân cần thiết một cách ngăn nắp. Sự kết hợp cùng set đồ sáng màu tương phản, thu hút mọi ánh nhìn ẢNH: CHARLES & KEITH

Túi trái tim mang sắc xanh da trời dịu mát là biểu tượng của sự thanh khiết và nét đẹp tiểu thư đài các.

Chiếc túi trái tim nhỏ với chất liệu da lì sang trọng, trên túi đính chiếc nơ xinh xắn cùng tông màu. Đường nét thiết kế tinh xảo giúp chiếc túi trông như một tác phẩm nghệ thuật, phối cùng đầm xanh ôm eo càng tăng thêm sự dịu dàng và duyên dáng ẢNH: @_KJMBAE

Thiết kế túi trái tim chần bông sắc đỏ nồng nàn mang đến vẻ ngoài vô cùng quyến rũ. Bề mặt túi được đính kết cầu kỳ với các charm đá pha lê và logo kim loại vàng, tạo hiệu ứng lấp lánh như một món trang sức quý giá. Phần dây đeo xích phối da mảnh mai giúp các quý cô dễ dàng biến tấu ẢNH: GENMAZ

Chiếc túi hình trái tim nổi bật với sắc hồng cánh sen rực rỡ, được chế tác từ chất liệu da lì cao cấp. Điểm nhấn tinh tế nằm ở họa tiết logo được dập nổi ngay chính giữa, cùng dây quai xích kim loại phối da tạo nên sự đẳng cấp và sành điệu. Phom dáng túi cứng cáp giúp chiếc túi luôn giữ được hình dáng trái tim hoàn hảo ẢNH: LYN VIETNAM

Mẫu túi trái tim sắc đỏ tươi mang đến vẻ đẹp nổi bật giữa không gian thiên nhiên khoáng đạt. Thiết kế phom dáng cứng cáp với đường khóa kéo chắc chắn giúp bảo quản tốt các vật dụng cá nhân trong suốt chuyến hành trình ẢNH: @_GOWITHTHUONGG

Túi trái tim mang tông màu hồng pastel dịu mắt, phom dáng túi nhỏ gọn với dây đeo mảnh mai giúp tôn lên nét thanh thoát. Bề mặt da mịn màng kết hợp cùng đường nét bo cong mềm mại, phối cùng áo khoác blazer ca rô và mũ nồi xanh denim mang đậm hơi thở vintage hiện đại ẢNH: @_GOWITHTHUONGG

Với sự đa dạng từ chất liệu da sang trọng, họa tiết đến những chi tiết đính đá, thắt nơ phá cách, kiểu túi trái tim dễ dàng biến hóa cùng mọi phong cách từ tiểu thư dịu dàng đến quý cô sành điệu.