  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Túi xách đỏ đang khuấy đảo phong cách đường phố

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
08/12/2025 16:00 GMT+7

Túi xách đỏ trở thành điểm nhấn khiến mỗi cô gái thêm phần kiêu kỳ, gam màu nổi bật này giúp phái đẹp biến bản phối đường phố trở nên thời thượng.

Một chiếc túi xách đỏ, dù to hay nhỏ, cổ điển hay hiện đại đều có khả năng nâng tầm vẻ đẹp kiêu kỳ của phái đẹp.

Túi xách đỏ cầm tay

Túi xách đỏ đang khuấy đảo phong cách đường phố- Ảnh 1.

Chi Pu xuất hiện với phong thái tinh tế khi lựa chọn chiếc túi xách da cầm tay sắc đỏ nổi bật

ẢNH: @CHIPUPU

Nữ nghệ phối ngoài là áo măng tô tông xám, bên trong là áo phông trắng đơn giản được sơ vin gọn gàng với quần shorts da cạp cao, một combo vừa trẻ trung vừa mang cảm giác thành thị. Sự kết hợp cùng giày lười đế cao tone sur tone với túi xách giúp tạo hiệu ứng chiều sâu, làm tổng thể hài hòa và trông đắt giá hơn.

Túi xách đỏ đang khuấy đảo phong cách đường phố- Ảnh 2.

Không kém phần ấn tượng, Quỳnh Anh Shyn khoe gu thẩm mỹ độc đáo với chiếc túi đỏ cầm tay được làm hoàn toàn thủ công bằng chất liệu dệt len

ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Cô nàng phối phụ kiện này với đầm thun ôm body có đường cắt xẻ tinh tế, cùng phần cổ áo thun tăm mang hơi hướng retro. Bộ phụ kiện gồm găng tay tông xám xanh và khuyên tai đính đá sắc đỏ khiến diện mạo trở nên quý phái, chuẩn tinh thần look book thời thượng.

Túi xách đỏ dáng chữ nhật cổ điển

Túi xách đỏ đang khuấy đảo phong cách đường phố- Ảnh 3.

Chi Pu tiếp tục chứng minh sức hút thời trang của mình khi lựa chọn chiếc túi dáng chữ nhật sắc đỏ trầm

ẢNH: @CHIPUPU

Điểm nhấn kim loại ánh đồng ở phần khóa giúp chiếc túi mang vẻ sang trọng đậm chất cổ điển. Nữ ca sĩ phối túi với váy ngắn tông xanh pastel lạ mắt, nhấn nhá với giày cao gót mũi nhọn và kính mắt thời thượng, tạo nên tổng thể thanh tao mà vẫn đầy sự tinh tế.

Túi xách đỏ đang khuấy đảo phong cách đường phố- Ảnh 4.

Trong khi đó, Hương Giang xuất hiện với túi chữ nhật tông đỏ rượu sang trọng, nổi bật với họa tiết chữ H in nổi trên nền da cao cấp

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Cô phối túi cùng áo thun oversized, quần denim rách tạo nên một set đồ khỏe khoắn, bụi bặm và đúng chuẩn phong cách đường phố.

Túi xách đỏ size mini 

Túi xách đỏ đang khuấy đảo phong cách đường phố- Ảnh 5.

Sam mang đến hình ảnh ngọt ngào hơn với túi đỏ size mini được sơn bóng, bề mặt trơn mịn tối giản

ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Cô phối túi với áo quây đen và quần denim bên trong, khoác ngoài đầm trắng xuyên thấu tạo cảm giác mềm mại, nữ tính và cực kỳ hút mắt. Sự kết hợp khéo léo giữa chất liệu cứng - mềm, tối - sáng giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng mà vẫn thời thượng.

Túi xách đỏ đeo vai

Túi xách đỏ đang khuấy đảo phong cách đường phố- Ảnh 6.

Hồ Ngọc Hà gây chú ý với túi đeo vai đỏ pha trộn họa tiết đen trắng, một thiết kế phá cách nhưng vô cùng sang trọng

ẢNH: @HONGOCHA

Nữ ca sĩ chọn áo khoác đỏ, đi cùng quần shorts cạp cao tone sur tone, giúp đôi chân dài càng thêm nổi bật và tạo tổng thể hài hòa. Chiếc túi xách đeo vai cùng tông trang phục tạo vẻ hài hòa nhưng vẫn đủ nổi bật để thu hút người khác.

Túi xách đỏ đang khuấy đảo phong cách đường phố- Ảnh 7.

Nữ ca sĩ chuyển sang gu thời trang hiện đại, tinh tế với túi đeo vai đỏ có quai dây vàng đồng

ẢNH: @HONGOCHA

Cô nàng phối món đồ này cùng áo blazer xanh dáng thụng, kết hợp bốt da tone sur tone, tạo nên vẻ đẹp thời trang không lẫn vào đâu. Set đồ này phù hợp để dạo phố lẫn du lịch, mang cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn sang trọng.

 

túi xách túi xách đỏ Phụ kiện phong cách đường phố xu hướng

Bài viết khác

Váy hai dây giúp nàng khoe trọn nét gợi cảm sang chảnh

Váy hai dây giúp nàng khoe trọn nét gợi cảm sang chảnh

Áo baby tee - ‘vũ khí’ giúp phái đẹp nâng tầm phong cách chỉ trong tích tắc

Áo baby tee - ‘vũ khí’ giúp phái đẹp nâng tầm phong cách chỉ trong tích tắc

Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên

Đầm sơ mi luôn được quý cô hiện đại ưu tiên

Diện chân váy dài tới công sở, phối đồ càng đơn giản càng đẹp, sang

Diện chân váy dài tới công sở, phối đồ càng đơn giản càng đẹp, sang

Áo khoác jean khẳng định cá tính, tạo vẻ đẹp bụi bặm đường phố

Áo khoác jean khẳng định cá tính, tạo vẻ đẹp bụi bặm đường phố

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'

Đón đầu xu hướng thu đông 2025 từ bộ sưu tập 'Emerge'

Túi xách và trang phục dạ tweed dẫn dắt xu hướng giao mùa đầy khí chất

Túi xách và trang phục dạ tweed dẫn dắt xu hướng giao mùa đầy khí chất

Đầm cúp ngực 'lên ngôi', thách thức mọi giới hạn gợi cảm

Đầm cúp ngực 'lên ngôi', thách thức mọi giới hạn gợi cảm

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top