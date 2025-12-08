Túi xách đỏ đang khuấy đảo phong cách đường phố

Một chiếc túi xách đỏ, dù to hay nhỏ, cổ điển hay hiện đại đều có khả năng nâng tầm vẻ đẹp kiêu kỳ của phái đẹp.

Túi xách đỏ cầm tay

Chi Pu xuất hiện với phong thái tinh tế khi lựa chọn chiếc túi xách da cầm tay sắc đỏ nổi bật ẢNH: @CHIPUPU

Nữ nghệ phối ngoài là áo măng tô tông xám, bên trong là áo phông trắng đơn giản được sơ vin gọn gàng với quần shorts da cạp cao, một combo vừa trẻ trung vừa mang cảm giác thành thị. Sự kết hợp cùng giày lười đế cao tone sur tone với túi xách giúp tạo hiệu ứng chiều sâu, làm tổng thể hài hòa và trông đắt giá hơn.

Không kém phần ấn tượng, Quỳnh Anh Shyn khoe gu thẩm mỹ độc đáo với chiếc túi đỏ cầm tay được làm hoàn toàn thủ công bằng chất liệu dệt len ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Cô nàng phối phụ kiện này với đầm thun ôm body có đường cắt xẻ tinh tế, cùng phần cổ áo thun tăm mang hơi hướng retro. Bộ phụ kiện gồm găng tay tông xám xanh và khuyên tai đính đá sắc đỏ khiến diện mạo trở nên quý phái, chuẩn tinh thần look book thời thượng.

Túi xách đỏ dáng chữ nhật cổ điển

Chi Pu tiếp tục chứng minh sức hút thời trang của mình khi lựa chọn chiếc túi dáng chữ nhật sắc đỏ trầm ẢNH: @CHIPUPU

Điểm nhấn kim loại ánh đồng ở phần khóa giúp chiếc túi mang vẻ sang trọng đậm chất cổ điển. Nữ ca sĩ phối túi với váy ngắn tông xanh pastel lạ mắt, nhấn nhá với giày cao gót mũi nhọn và kính mắt thời thượng, tạo nên tổng thể thanh tao mà vẫn đầy sự tinh tế.

Trong khi đó, Hương Giang xuất hiện với túi chữ nhật tông đỏ rượu sang trọng, nổi bật với họa tiết chữ H in nổi trên nền da cao cấp ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Cô phối túi cùng áo thun oversized, quần denim rách tạo nên một set đồ khỏe khoắn, bụi bặm và đúng chuẩn phong cách đường phố.

Túi xách đỏ size mini

Sam mang đến hình ảnh ngọt ngào hơn với túi đỏ size mini được sơn bóng, bề mặt trơn mịn tối giản ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Cô phối túi với áo quây đen và quần denim bên trong, khoác ngoài đầm trắng xuyên thấu tạo cảm giác mềm mại, nữ tính và cực kỳ hút mắt. Sự kết hợp khéo léo giữa chất liệu cứng - mềm, tối - sáng giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng mà vẫn thời thượng.

Túi xách đỏ đeo vai

Hồ Ngọc Hà gây chú ý với túi đeo vai đỏ pha trộn họa tiết đen trắng, một thiết kế phá cách nhưng vô cùng sang trọng ẢNH: @HONGOCHA

Nữ ca sĩ chọn áo khoác đỏ, đi cùng quần shorts cạp cao tone sur tone, giúp đôi chân dài càng thêm nổi bật và tạo tổng thể hài hòa. Chiếc túi xách đeo vai cùng tông trang phục tạo vẻ hài hòa nhưng vẫn đủ nổi bật để thu hút người khác.

Nữ ca sĩ chuyển sang gu thời trang hiện đại, tinh tế với túi đeo vai đỏ có quai dây vàng đồng ẢNH: @HONGOCHA

Cô nàng phối món đồ này cùng áo blazer xanh dáng thụng, kết hợp bốt da tone sur tone, tạo nên vẻ đẹp thời trang không lẫn vào đâu. Set đồ này phù hợp để dạo phố lẫn du lịch, mang cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn sang trọng.