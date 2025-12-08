Túi xách đỏ đang khuấy đảo phong cách đường phố

Một chiếc túi xách đỏ, dù to hay nhỏ, cổ điển hay hiện đại đều có khả năng nâng tầm vẻ đẹp kiêu kỳ của phái đẹp.
Túi xách đỏ cầm tay
Nữ nghệ phối ngoài là áo măng tô tông xám, bên trong là áo phông trắng đơn giản được sơ vin gọn gàng với quần shorts da cạp cao, một combo vừa trẻ trung vừa mang cảm giác thành thị. Sự kết hợp cùng giày lười đế cao tone sur tone với túi xách giúp tạo hiệu ứng chiều sâu, làm tổng thể hài hòa và trông đắt giá hơn.
Cô nàng phối phụ kiện này với đầm thun ôm body có đường cắt xẻ tinh tế, cùng phần cổ áo thun tăm mang hơi hướng retro. Bộ phụ kiện gồm găng tay tông xám xanh và khuyên tai đính đá sắc đỏ khiến diện mạo trở nên quý phái, chuẩn tinh thần look book thời thượng.
Túi xách đỏ dáng chữ nhật cổ điển
Điểm nhấn kim loại ánh đồng ở phần khóa giúp chiếc túi mang vẻ sang trọng đậm chất cổ điển. Nữ ca sĩ phối túi với váy ngắn tông xanh pastel lạ mắt, nhấn nhá với giày cao gót mũi nhọn và kính mắt thời thượng, tạo nên tổng thể thanh tao mà vẫn đầy sự tinh tế.
Cô phối túi cùng áo thun oversized, quần denim rách tạo nên một set đồ khỏe khoắn, bụi bặm và đúng chuẩn phong cách đường phố.
Túi xách đỏ size mini
Cô phối túi với áo quây đen và quần denim bên trong, khoác ngoài đầm trắng xuyên thấu tạo cảm giác mềm mại, nữ tính và cực kỳ hút mắt. Sự kết hợp khéo léo giữa chất liệu cứng - mềm, tối - sáng giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng mà vẫn thời thượng.
Túi xách đỏ đeo vai
Nữ ca sĩ chọn áo khoác đỏ, đi cùng quần shorts cạp cao tone sur tone, giúp đôi chân dài càng thêm nổi bật và tạo tổng thể hài hòa. Chiếc túi xách đeo vai cùng tông trang phục tạo vẻ hài hòa nhưng vẫn đủ nổi bật để thu hút người khác.
Cô nàng phối món đồ này cùng áo blazer xanh dáng thụng, kết hợp bốt da tone sur tone, tạo nên vẻ đẹp thời trang không lẫn vào đâu. Set đồ này phù hợp để dạo phố lẫn du lịch, mang cảm giác phóng khoáng nhưng vẫn sang trọng.