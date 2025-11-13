  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Túi xách, phụ kiện ‘nhỏ mà có võ’ định hình phong cách

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
13/11/2025 16:00 GMT+7

Phong cách thời trang hiện đại hướng đến sự tinh gọn và cá tính, chiếc túi xách trở thành lựa chọn hoàn hảo. Dù nhỏ bé, nhưng món phụ kiện này lại mang trong mình sức hút đặc biệt khó thay thế. Không cần phô trương hay quá cầu kỳ, chỉ cần một chiếc túi nhỏ gọn với đường nét tinh tế cũng đủ giúp nàng toát lên vẻ thanh lịch đầy cuốn hút.

Không chỉ dừng lại ở công năng, túi xách còn chinh phục người yêu thời trang bởi khả năng biến hóa đa dạng trong mọi phong cách. Nếu nàng yêu sự thanh lịch, hãy chọn chiếc túi da trơn tông be hoặc đen để phối cùng áo sơ mi với họa tiết đơn giản cùng quần shorts trung tính. Ngược lại, nếu theo đuổi nét ngọt ngào, những chiếc túi nhỏ tông pastel, quai ngọc trai hay dáng bo tròn sẽ giúp tổng thể thêm phần mềm mại và đáng yêu.

Túi xách, phụ kiện ‘nhỏ mà có võ’ định hình phong cách- Ảnh 1.

Một chiếc túi đeo vai đen đơn giản kết hợp với áo sơ mi trắng họa tiết sẽ là lựa chọn an toàn cho team yêu thích sự đơn giản, thanh lịch

ẢNH: @CHIPUPU

Túi xách, phụ kiện ‘nhỏ mà có võ’ định hình phong cách- Ảnh 2.

Tông màu pastel luôn là lựa chọn yêu thích của các nàng ưa sự ngọt ngào, nữ tính

ẢNH: @EWA_HAAS_STARK

Với những cô nàng yêu thích phong cách cá tính, túi phối dây xích sẽ là lựa chọn không thể thiếu. Kiểu túi này khi phối cùng áo quây và quần shorts da sẽ khiến set đồ lập tức toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn gợi cảm tinh tế. Một chiếc áo khoác dáng dài phủ nhẹ bên ngoài giúp cân bằng tổng thể, khiến bộ trang phục vừa quyến rũ nhưng cũng vừa sang trọng. Thêm một đôi giày loafer độn đế để tạo nên một tổng thể đồng nhất về chất liệu và màu sắc.

Túi xách, phụ kiện ‘nhỏ mà có võ’ định hình phong cách- Ảnh 3.

Bản phối của nàng “ma nữ” Thái Lan Mai Davika càng thêm “chất lừ” nhờ sự hiện diện của chiếc túi da bóng đen quai xích

ẢNH: @MAIDAVIKAMMDKC

Sức hút bền bỉ của những chiếc túi nhỏ xinh sẽ đến từ chính ý nghĩa biểu tượng mà nó mang lại. Phối một chiếc váy body dài, đi cùng xăng đan cao gót mũi nhọn và túi da dáng lạ mắt sẽ mang đến hình ảnh về một người phụ nữ quyến rũ nhưng vẫn đầy tinh tế. Không cần quá nhiều chi tiết, chỉ một điểm nhấn nhỏ trên tay cũng đủ thu hút ánh nhìn. Túi xách vì thế trở thành tuyên ngôn của phái đẹp hiện đại: tự do, bản lĩnh và luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Túi xách, phụ kiện ‘nhỏ mà có võ’ định hình phong cách- Ảnh 4.

Không thể phủ nhận sức hút của chiếc túi nhỏ đơn giản trong bản phối với váy dài

ẢNH: @TOCTIEN1305

Túi dáng hộp sang trọng và tinh tế

Những chiếc túi dáng hộp có hình dáng vuông vức, phần nắp cứng cáp và khung kim loại sáng bóng là lựa chọn của những cô nàng yêu sự chỉn chu. Bạn có thể phối túi da trơn màu đen hoặc nâu sô cô la với trang phục ôm body hoặc xuyên thấu quyến rũ. Phụ kiện đi kèm là đôi hoa tai ngọc trai nhỏ hoặc đồng hồ mặt vuông vintage sẽ giúp tổng thể thêm hoàn thiện và sang trọng.

Túi xách, phụ kiện ‘nhỏ mà có võ’ định hình phong cách- Ảnh 5.

Tổng thể trang phục của Lisa (BlackPink) sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu đi chiếc túi hộp sang trọng trên tay

ẢNH: @LALALALISA_M

Túi kẹp nách, biểu tượng retro thời thượng

Với thiết kế cong mềm mại ôm sát cơ thể, túi kẹp nách mang đậm hơi thở thập niên 2000 nhưng ngày nay sẽ được các nàng tái hiện theo cách sang trọng hơn. Khi kết hợp cùng đầm ôm họa tiết da báo, dây chuyền bạc bản to và bốt cao cổ mũi nhọn, tổng thể trở nên nổi bật. Bạn có thể chọn chất liệu da bóng hoặc satin ánh kim để giúp tổng thể thêm phần bắt sáng, tạo điểm nhấn tinh tế giữa bản phối táo bạo.

Túi xách, phụ kiện ‘nhỏ mà có võ’ định hình phong cách- Ảnh 6.

Chiếc túi nhỏ kẹp nách tạo điểm nhấn hài hòa với tổng thể trang phục

ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Túi xách dây xích phá cách và cá tính

Những chiếc túi dây xích nhỏ xinh sẽ là lựa chọn dành cho nàng muốn điểm thêm một chút nổi bật vào bản phối. Sự kết hợp giữa chất liệu da và chi tiết dây xích ánh kim loại sẽ giúp tổng thể trông cá tính và bắt sáng dưới ánh đèn. Khi đi cùng áo lệch vai đơn giản nhưng gợi cảm, chiếc túi trở thành chi tiết trung tâm, mang lại cảm giác sang trọng nhưng vẫn phóng khoáng.

Túi xách, phụ kiện ‘nhỏ mà có võ’ định hình phong cách- Ảnh 7.

Chiếc túi cá tính là điểm nhấn cho bộ trang phục đơn giản, giúp nàng thêm phần tự tin và cá tính

ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Túi micro, biểu tượng của sự tinh nghịch

Tuy không có nhiều công năng, nhưng túi micro lại là phụ kiện tạo điểm nhấn và giúp thu hút ánh nhìn cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt khi phối cùng đầm xẻ tà tối giản, túi da ánh bạc nhỏ xinh và bộ trang sức tone sur tone, nàng sẽ có được vẻ ngoài sang trọng, thanh thoát và vô cùng cuốn hút. Chiếc túi nhỏ nhắn ấy dường như chỉ để trang trí, nhưng lại có khả năng nâng tầm toàn bộ trang phục một cách tự nhiên.

Túi xách, phụ kiện ‘nhỏ mà có võ’ định hình phong cách- Ảnh 8.

Không chỉ là phụ kiện, chiếc túi siêu nhỏ được phối tinh tế như một món trang sức, đồng điệu hoàn hảo với bộ váy xẻ tà trắng tinh khôi

ẢNH: @LALINGILONDON

Giữa vô vàn xu hướng thời trang thay đổi, túi xách vẫn giữ vững một ngôi vị riêng nhờ vào những giá trị nó mang lại. Không cần kích thước lớn hay chi tiết cầu kỳ, chỉ một chiếc túi nhỏ xinh cũng đủ khiến tổng thể trở nên hoàn chỉnh và đầy cuốn hút.

túi xách Phụ kiện túi micro túi hộp xu hướng thời trang

Bài viết khác

Vải đũi trở lại với áo sơ mi, váy... đúng chất 'mộc mà sang'

Vải đũi trở lại với áo sơ mi, váy... đúng chất 'mộc mà sang'

'Biến hóa' đa dạng với họa tiết da báo

'Biến hóa' đa dạng với họa tiết da báo

Túi hobo lên ngôi, biểu tượng mới của cô nàng tối giản

Túi hobo lên ngôi, biểu tượng mới của cô nàng tối giản

Trang phục tông màu beige, điểm chạm của phong cách và sự nữ tính

Trang phục tông màu beige, điểm chạm của phong cách và sự nữ tính

Vũ Việt Hà, Hà Linh Thư gây ấn tượng trên sàn diễn tuần lễ thời trang

Vũ Việt Hà, Hà Linh Thư gây ấn tượng trên sàn diễn tuần lễ thời trang

Chân váy midi và giày lười, bộ đôi kết hợp đi làm đi chơi đều đẹp

Chân váy midi và giày lười, bộ đôi kết hợp đi làm đi chơi đều đẹp

Chân váy chữ A và bốt, đi làm đi chơi đều đẹp

Chân váy chữ A và bốt, đi làm đi chơi đều đẹp

Trẻ hóa phong cách mùa đông với áo khoác dáng ngắn

Trẻ hóa phong cách mùa đông với áo khoác dáng ngắn

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top