Túi xách, phụ kiện ‘nhỏ mà có võ’ định hình phong cách

Không chỉ dừng lại ở công năng, túi xách còn chinh phục người yêu thời trang bởi khả năng biến hóa đa dạng trong mọi phong cách. Nếu nàng yêu sự thanh lịch, hãy chọn chiếc túi da trơn tông be hoặc đen để phối cùng áo sơ mi với họa tiết đơn giản cùng quần shorts trung tính. Ngược lại, nếu theo đuổi nét ngọt ngào, những chiếc túi nhỏ tông pastel, quai ngọc trai hay dáng bo tròn sẽ giúp tổng thể thêm phần mềm mại và đáng yêu.



Một chiếc túi đeo vai đen đơn giản kết hợp với áo sơ mi trắng họa tiết sẽ là lựa chọn an toàn cho team yêu thích sự đơn giản, thanh lịch ẢNH: @CHIPUPU

Tông màu pastel luôn là lựa chọn yêu thích của các nàng ưa sự ngọt ngào, nữ tính ẢNH: @EWA_HAAS_STARK

Với những cô nàng yêu thích phong cách cá tính, túi phối dây xích sẽ là lựa chọn không thể thiếu. Kiểu túi này khi phối cùng áo quây và quần shorts da sẽ khiến set đồ lập tức toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng vẫn gợi cảm tinh tế. Một chiếc áo khoác dáng dài phủ nhẹ bên ngoài giúp cân bằng tổng thể, khiến bộ trang phục vừa quyến rũ nhưng cũng vừa sang trọng. Thêm một đôi giày loafer độn đế để tạo nên một tổng thể đồng nhất về chất liệu và màu sắc.



Bản phối của nàng “ma nữ” Thái Lan Mai Davika càng thêm “chất lừ” nhờ sự hiện diện của chiếc túi da bóng đen quai xích ẢNH: @MAIDAVIKAMMDKC

Sức hút bền bỉ của những chiếc túi nhỏ xinh sẽ đến từ chính ý nghĩa biểu tượng mà nó mang lại. Phối một chiếc váy body dài, đi cùng xăng đan cao gót mũi nhọn và túi da dáng lạ mắt sẽ mang đến hình ảnh về một người phụ nữ quyến rũ nhưng vẫn đầy tinh tế. Không cần quá nhiều chi tiết, chỉ một điểm nhấn nhỏ trên tay cũng đủ thu hút ánh nhìn. Túi xách vì thế trở thành tuyên ngôn của phái đẹp hiện đại: tự do, bản lĩnh và luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình.



Không thể phủ nhận sức hút của chiếc túi nhỏ đơn giản trong bản phối với váy dài ẢNH: @TOCTIEN1305

Túi dáng hộp sang trọng và tinh tế

Những chiếc túi dáng hộp có hình dáng vuông vức, phần nắp cứng cáp và khung kim loại sáng bóng là lựa chọn của những cô nàng yêu sự chỉn chu. Bạn có thể phối túi da trơn màu đen hoặc nâu sô cô la với trang phục ôm body hoặc xuyên thấu quyến rũ. Phụ kiện đi kèm là đôi hoa tai ngọc trai nhỏ hoặc đồng hồ mặt vuông vintage sẽ giúp tổng thể thêm hoàn thiện và sang trọng.

Tổng thể trang phục của Lisa (BlackPink) sẽ không thể hoàn hảo nếu thiếu đi chiếc túi hộp sang trọng trên tay ẢNH: @LALALALISA_M

Túi kẹp nách, biểu tượng retro thời thượng

Với thiết kế cong mềm mại ôm sát cơ thể, túi kẹp nách mang đậm hơi thở thập niên 2000 nhưng ngày nay sẽ được các nàng tái hiện theo cách sang trọng hơn. Khi kết hợp cùng đầm ôm họa tiết da báo, dây chuyền bạc bản to và bốt cao cổ mũi nhọn, tổng thể trở nên nổi bật. Bạn có thể chọn chất liệu da bóng hoặc satin ánh kim để giúp tổng thể thêm phần bắt sáng, tạo điểm nhấn tinh tế giữa bản phối táo bạo.

Chiếc túi nhỏ kẹp nách tạo điểm nhấn hài hòa với tổng thể trang phục ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Túi xách dây xích phá cách và cá tính

Những chiếc túi dây xích nhỏ xinh sẽ là lựa chọn dành cho nàng muốn điểm thêm một chút nổi bật vào bản phối. Sự kết hợp giữa chất liệu da và chi tiết dây xích ánh kim loại sẽ giúp tổng thể trông cá tính và bắt sáng dưới ánh đèn. Khi đi cùng áo lệch vai đơn giản nhưng gợi cảm, chiếc túi trở thành chi tiết trung tâm, mang lại cảm giác sang trọng nhưng vẫn phóng khoáng.

Chiếc túi cá tính là điểm nhấn cho bộ trang phục đơn giản, giúp nàng thêm phần tự tin và cá tính ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Túi micro, biểu tượng của sự tinh nghịch

Tuy không có nhiều công năng, nhưng túi micro lại là phụ kiện tạo điểm nhấn và giúp thu hút ánh nhìn cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt khi phối cùng đầm xẻ tà tối giản, túi da ánh bạc nhỏ xinh và bộ trang sức tone sur tone, nàng sẽ có được vẻ ngoài sang trọng, thanh thoát và vô cùng cuốn hút. Chiếc túi nhỏ nhắn ấy dường như chỉ để trang trí, nhưng lại có khả năng nâng tầm toàn bộ trang phục một cách tự nhiên.

Không chỉ là phụ kiện, chiếc túi siêu nhỏ được phối tinh tế như một món trang sức, đồng điệu hoàn hảo với bộ váy xẻ tà trắng tinh khôi ẢNH: @LALINGILONDON

Giữa vô vàn xu hướng thời trang thay đổi, túi xách vẫn giữ vững một ngôi vị riêng nhờ vào những giá trị nó mang lại. Không cần kích thước lớn hay chi tiết cầu kỳ, chỉ một chiếc túi nhỏ xinh cũng đủ khiến tổng thể trở nên hoàn chỉnh và đầy cuốn hút.

