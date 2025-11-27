Vải dạ tweed và bí mật tạo nên phong thái quý phái

Vải dạ tweed luôn được xem là một trong những chất liệu mang vẻ đẹp thanh lịch bậc nhất. Không chỉ gắn liền với hình ảnh quý phái, tweed còn mang đến sự ấm áp, bền bỉ và phong thái đặc trưng.
Với bề mặt dệt nổi, màu sắc phong phú và kết cấu dày dặn, vải dạ tweed đã vượt ra khỏi giới hạn của những bộ suit cổ điển để trở thành chất liệu đa nhiệm trong tủ đồ hiện đại.
Dù bạn theo đuổi phong cách tiểu thư nhẹ nhàng, tối giản thanh lịch hay sang trọng công sở, vải dạ tweed đều có thể dễ dàng hòa hợp, tôn dáng và nâng tầm tổng thể. Đây chính là lý do vì sao chất liệu này vẫn giữ nguyên sức hút suốt nhiều thập kỷ.