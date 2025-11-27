Vải dạ tweed và bí mật tạo nên phong thái quý phái

Với bề mặt dệt nổi, màu sắc phong phú và kết cấu dày dặn, vải dạ tweed đã vượt ra khỏi giới hạn của những bộ suit cổ điển để trở thành chất liệu đa nhiệm trong tủ đồ hiện đại.

Bộ trang phục mang tinh thần thanh lịch, nữ tính, chuẩn nàng tiểu thư hiện đại. Áo tweed hồng pastel kết hợp chân váy trắng xòe mềm mại giúp tổng thể trở nên dịu dàng, tươi sáng và rất "ăn hình" ẢNH: BOHEE

Chất liệu tweed tạo độ dày dặn và sang trọng, phù hợp với môi trường công sở hoặc sự kiện trang trọng. Điểm nhấn nằm ở cổ áo bản rộng với đường cắt góc độc đáo tạo điểm nhấn, kết hợp cùng hàng nút đôi và hai túi nắp ở hông ẢNH: SIXDO

Nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất, những gam màu pastel kết hợp cùng dạ tweed tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Khi song hành, chúng trở thành "cặp đôi vàng" đem lại phong cách vừa sang trọng, vừa ngọt ngào ẢNH: SIXDO

Tinh thần thanh lịch kinh điển được tái hiện qua bộ trang phục tweed tông trắng ngọc đầy trang nhã. Chiếc jacket dáng cổ điển được hoàn thiện bằng đường viền tỉ mỉ, nút vàng sang trọng và phối cùng quần suông tinh giản ẢNH: SIXDO

Thiết kế dáng xòe nhẹ, điểm hoa 3D cùng chi tiết cape kiêu kỳ nhưng vẫn phảng phất nét cổ điển. Gam trắng tinh khôi mang đến cho người mặc cảm giác nhẹ nhàng, thuần khiết và tràn đầy tự tin ẢNH: SIXDO

Áo vest dáng đứng kết hợp quần ống rộng tone sur tone khắc họa hình ảnh phóng khoáng mà vẫn giữ nét thanh lịch. Bề mặt tweed tinh xảo cùng gam màu beige gợi cảm giác ấm áp, quý phái cho những ngày se lạnh ẢNH: SIXDO

Đây là bản phối quen thuộc vào mùa lạnh. Áo tweed dáng suông được kết hợp với áo cổ lọ, chân váy đen tối giản mang đến vẻ trẻ trung; đôi bốt tạo hiệu ứng chân dài và phù hợp cho mọi dịp ẢNH: BOHEE

Một bản phối rực rỡ giữa sắc hồng và ánh xanh tinh tế, mang đến cảm giác nữ tính và phóng khoáng. Áo vest crop top kết hợp chân váy đồng chất tạo nên tỷ lệ hài hòa, tôn lên đường cong mềm mại ẢNH: SIXDO

Dù bạn theo đuổi phong cách tiểu thư nhẹ nhàng, tối giản thanh lịch hay sang trọng công sở, vải dạ tweed đều có thể dễ dàng hòa hợp, tôn dáng và nâng tầm tổng thể. Đây chính là lý do vì sao chất liệu này vẫn giữ nguyên sức hút suốt nhiều thập kỷ.