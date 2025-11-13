  • An Giang
Thời trang 24/7

Vải đũi trở lại với áo sơ mi, váy... đúng chất 'mộc mà sang'

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
13/11/2025 14:00 GMT+7

Giữa khoảnh khắc giao mùa, trang phục vải đũi mang đến làn gió mộc mạc và dễ chịu. Chất vải mềm rủ, chạm vào da là thấy mát lành, tinh giản mà vẫn thanh lịch.

Trong nhịp sống hiện đại, khi thời trang đôi khi trở nên quá phức tạp, sự trở lại của vải đũi chính là lời nhắc dịu dàng: đôi khi, chính sự giản đơn lại là đỉnh cao của phong cách.

Công thức thanh lịch đến từ áo sơ mi đũi 

Vải đũi trở lại, nâng tầm phong cách cho ngày giao mùa tinh tế - Ảnh 1.

Sơ mi đũi là tuyên ngôn tinh tế của những cô gái yêu sự tối giản mà vẫn muốn giữ nét thanh lịch hiện đại

ẢNH: @HAGOO.OFFICIAL

Chất vải nhẹ, thoáng và có độ rủ tự nhiên giúp phom áo đứng dáng nhưng vẫn mềm mại, tôn lên từng đường nét một cách nhẹ nhàng. Thiết kế cổ rộng, túi ngực lớn và tay gập nhẹ mang lại nét phóng khoáng, dễ dàng phối cùng quần tây đen để tạo nên set đồ chuẩn thanh lịch công sở nhưng vẫn trẻ trung, có gu.

Vải đũi trở lại, nâng tầm phong cách cho ngày giao mùa tinh tế - Ảnh 2.

Áo sơ mi đũi trắng dáng rộng mang đến cảm giác nhẹ nhàng cho những ngày nắng nhẹ

ẢNH: HAVANA

Thiết kế thắt nhẹ eo khéo tôn đường cong cơ thể, kết hợp cùng quần shorts đen tối giản tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Điểm nhấn là đôi giày búp bê đỏ nổi bật, chi tiết nhỏ nhưng khiến tổng thể trở nên cuốn hút và sống động hơn.

Vải đũi trở lại, nâng tầm phong cách cho ngày giao mùa tinh tế - Ảnh 3.

Một lựa chọn khác hợp xu hướng hơn là sơ mi đũi màu xanh ghi nhạt, nhẹ nhàng mà thanh lịch

ẢNH: MIHO

Phom áo suông vừa phải, cổ bẻ và túi ngực nhỏ tạo nên tổng thể tinh tế. Khi phối cùng quần shorts sáng màu, bản phối toát lên vẻ năng động, thư thả - đúng tinh thần của những ngày cuối hè, đầu thu dịu dàng.

Thoải mái hoạt động với set bộ đũi 

Vải đũi trở lại, nâng tầm phong cách cho ngày giao mùa tinh tế - Ảnh 4.

Nếu sơ mi đũi mang đến vẻ chỉn chu cho những ngày đi làm, thì set bộ đũi lại là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn muốn “thả lỏng” bản thân trong phong cách tối giản

ẢNH: @THESWEATERWEATHER

Set đồ đũi gồm áo và quần đồng màu nâu be mang cảm giác tối giản mà tinh tế. Áo dáng suông rộng, tay lửng cùng phần tà buông tự nhiên giúp dáng người trông thanh thoát hơn. Quần ống suông dài rủ theo cơ thể không chỉ giúp đôi chân trông dài hơn mà còn tạo chuyển động uyển chuyển theo từng bước đi.

Vải đũi trở lại, nâng tầm phong cách cho ngày giao mùa tinh tế - Ảnh 5.

Set đồ đũi tông trắng chủ đạo là lựa chọn cho nàng yêu phong cách nhẹ nhàng

ẢNH: @PUGGY.BOUTIQUEE

Áo dáng rộng với tay bồng nhẹ tạo nên nét nữ tính mềm mại, trong khi cổ chữ V vừa phải giúp tôn cổ thanh thoát. Quần shorts cùng màu thiết kế tối giản, cân bằng với dáng áo để tổng thể trông hài hòa. Khi kết hợp cùng túi và giày nâu caramel, set đồ gợi cảm giác sang trọng mà vẫn rất tự nhiên.

Vải đũi trở lại, nâng tầm phong cách cho ngày giao mùa tinh tế - Ảnh 6.

Một gợi ý bay bổng hơn chính là set đồ đũi trắng gồm áo hai dây dáng babydoll và quần ống rộng

ẢNH: @NHACUALINH.STORE

Chất vải đũi trắng nhẹ, giúp người mặc như được “giải phóng” khỏi cái nóng cuối mùa. Thiết kế dây thắt nhẹ trước ngực và tầng bèo mềm mại mang đến sự nữ tính ngọt ngào. Khi di chuyển, phần quần rủ tự nhiên tạo cảm giác bay bổng, giúp tổng thể trở nên thanh thoát tuyệt đối.

Thả dáng mềm mại cùng váy đũi 

Vải đũi trở lại, nâng tầm phong cách cho ngày giao mùa tinh tế - Ảnh 7.

Nếu có một món đồ thể hiện trọn vẹn tinh thần “mộc mà sang”, thì đó chắc chắn là váy đũi

ẢNH: @LYKKES.OFC

Set váy đũi màu kem sữa mang vẻ tinh khôi, áo dáng sơ mi thanh lịch với hai túi hộp tạo điểm nhấn, trong khi chân váy xếp tầng bồng nhẹ giúp từng bước đi trở nên duyên dáng hơn. Thắt lưng nâu tạo điểm nhấn cho vòng eo, định hình tỷ lệ cơ thể và khiến tổng thể trở nên sang trọng. Kết hợp cùng túi da hoặc phụ kiện tối giản, bản phối gợi cảm giác ngọt ngào mà vẫn thời thượng.

Vải đũi trở lại, nâng tầm phong cách cho ngày giao mùa tinh tế - Ảnh 8.

Một lựa chọn khác cho nàng yêu phong cách tối giản là set váy màu xanh pastel dịu mát

ẢNH: @CIEL.STUDIO

Thiết kế áo dài tay cổ tròn kín đáo, phần chiết nhẹ ở eo tôn dáng khéo léo. Chân váy dài xòe rủ theo chuyển động, chất vải đũi gân mềm mại giúp nàng thoải mái suốt ngày dài. Đây là bản phối lý tưởng cho môi trường công sở, buổi cà phê nhẹ hoặc gặp gỡ bạn bè.

Vải đũi trở lại, nâng tầm phong cách cho ngày giao mùa tinh tế - Ảnh 9.

Cuối cùng là set váy đũi màu kem sữa dáng babydoll ngọt ngào, chất đũi tơ mềm mịn, tay áo bồng nhẹ và phần váy phồng tự nhiên

ẢNH: @LYKKES.OFC

Điểm nhấn hoa cột ở eo vừa tôn dáng vừa tạo cảm giác nữ tính. Khi phối thêm túi nhỏ và khuyên tai xinh, nàng sẽ có ngay bản phối “vạn người mê” cho những buổi dạo phố hay buổi hẹn ngọt ngào.

 

Đũi vải đũi trang phục vải đũi linen Thu đông

