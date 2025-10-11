Vải gấm, đỉnh cao của thời trang tinh tế

Không chỉ là chất liệu gắn liền với những bộ trang phục truyền thống, vải gấm ngày nay đã trở lại mạnh mẽ trong thế giới thời trang hiện đại với diện mạo sang trọng và tinh tế hơn bao giờ hết. Những hoa văn dệt nổi khẽ ánh lên theo từng chuyển động không chỉ mang đến cảm giác quý phái mà còn thể hiện đẳng cấp của người mặc.

Áo chất liệu gấm tôn vẻ quý phái

Khi thời trang hiện đại tìm đến vẻ đẹp cổ điển, áo gấm trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu sự thanh lịch pha chút quyền quý.

Khánh Vân lựa chọn áo gấm đỏ rượu vang gây ấn tượng với hoa văn dệt nổi tinh xảo, phần cổ tàu và chi tiết siết eo tôn dáng. Diện cùng quần đen và túi nhỏ, vẻ đẹp vừa quý phái vừa thời thượng được tỏa sáng trọn vẹn ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Sắc hồng phấn óng ánh trên nền gấm tạo nên vẻ đẹp thanh tao, vải dệt hoa nổi tinh xảo, bắt sáng nhẹ. Dáng áo cổ yếm cùng tà buông nhẹ mang lại cảm giác mềm mại, phối với quần lụa đỏ và phụ kiện trắng, vẻ quý phái được tôn trọn vẹn ẢNH: K&K FASHION

Chân váy gấm giúp bạn nổi bật đầy thanh lịch

Nếu bạn yêu thích sự nhẹ nhàng nhưng vẫn muốn toát lên thần thái sang trọng, sắc hồng phấn trên nền gấm sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua.

Chân váy gấm sắc đỏ dệt hoa nổi tinh xảo, phom váy chữ A ôm nhẹ tôn dáng. Khi kết hợp cùng áo đỏ tay phồng tạo nên bộ trang phục tone sur tone, quý phái khó rời mắt ẢNH: ORCHID

Không chỉ mang nét sang trọng, chân váy gấm còn là biểu tượng của sự thanh lịch vượt thời gian ẢNH: CLAYMORE

Thiết kế dài đến giữa bắp chân với phom dáng chữ A nhẹ nhàng giúp người mặc trông thon gọn, chất liệu gấm cao cấp với hoa văn dệt nổi mang đến vẻ nhã nhặn. Sánh đôi cùng áo khoác gấm đồng tông, vẻ đẹp hài hòa của bộ trang phục được tôn lên trọn vẹn.

Đầm gấm mang đến nét kiêu sa cuốn hút

Không có gì thể hiện nét kiêu sa của người phụ nữ tốt hơn một chiếc đầm gấm. Chiếc đầm vải gấm mang sắc trắng được thiết kế trễ vai, phần viền vai phủ lớp hoa nổi thanh nhã.

Dáng váy mini ôm nhẹ tôn lên đường cong mảnh mai, kết hợp cùng giày cùng tông váy giúp nàng tỏa sáng như một quý cô thời thượng ẢNH: ELISE

Nếu yêu sự ngọt ngào, chiếc đầm gấm hồng thanh nhã là lựa chọn khó cưỡng ẢNH: YOONA

Thiết kế cổ vuông tôn vai mảnh, tay bồng và tầng váy xếp nhẹ mang đến cảm giác vừa ngọt ngào vừa quý phái. Vải gấm vân hoa bắt sáng, khiến nàng trở nên nổi bật, khi phối cùng bông tai ngọc trai, vẻ kiêu sa của người mặc càng được tôn lên.

Áo dài gấm hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại

Không chỉ dừng lại ở các thiết kế hiện đại, vải gấm còn tỏa sáng trong những bộ áo dài mang đậm hồn Việt.

Áo dài gấm hồng với chất liệu ánh nhẹ, hoa văn nổi khẽ bắt sáng, thiết kế cổ kín, tay lửng và tà áo suông thả tự nhiên giúp dáng người thêm thanh thoát. Khi phối cùng quần đỏ và phụ kiện ngọc trai, vẻ duyên dáng truyền thống pha nét hiện đại càng trở nên cuốn hút ẢNH: LAMER

Chiếc áo dài gấm hồng phấn mang vẻ đẹp trang nhã, chất gấm ánh nhẹ với hoa văn nổi tinh tế giúp tôn lên đường nét mềm mại của người mặc ẢNH: ORCHID

Thiết kế cổ nhún duyên dáng cùng tay lửng vải mỏng trong suốt tạo cảm giác nhẹ nhàng. Khi sánh đôi với quần lụa đồng tông, trang phục mang lại hình ảnh người phụ nữ duyên dáng.

Vải gấm không chỉ là chất liệu, mà còn là biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng trong thế giới thời trang. Chạm vào vải gấm là chạm đến đỉnh cao của phong cách, nơi thời trang và nghệ thuật hòa quyện thành một bản giao hưởng tinh tế.