Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng

Nhắc đến vải gấm, nhiều người vẫn nghĩ đến sự cầu kỳ, cổ điển và có phần kén người mặc. Tuy nhiên, trong dòng chảy đương đại, chất liệu từng gắn với hình ảnh trang trọng ấy đang dần được 'trẻ hóa' và tái sinh tinh tế.
Thông qua cách xử lý phom dáng, màu sắc và chi tiết thiết kế, vải gấm đã bước ra khỏi khuôn mẫu cũ để xuất hiện trong những thiết kế trẻ trung, nhẹ nhàng và dễ ứng dụng. Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và tư duy thiết kế mới đã mở ra một diện mạo hoàn toàn khác.
Khi được đặt đúng trong phom dáng và tinh thần đương đại, vải gấm vẫn giữ trọn vẻ sang trọng, đồng thời mang đến cảm giác tươi mới và nữ tính. Đó cũng chính là lý do vì sao chất liệu này ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các thiết kế của phái đẹp.