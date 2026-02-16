  • An Giang
Thời trang 24/7

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
16/02/2026 16:00 GMT+7

Nhắc đến vải gấm, nhiều người vẫn nghĩ đến sự cầu kỳ, cổ điển và có phần kén người mặc. Tuy nhiên, trong dòng chảy đương đại, chất liệu từng gắn với hình ảnh trang trọng ấy đang dần được 'trẻ hóa' và tái sinh tinh tế.

Thông qua cách xử lý phom dáng, màu sắc và chi tiết thiết kế, vải gấm đã bước ra khỏi khuôn mẫu cũ để xuất hiện trong những thiết kế trẻ trung, nhẹ nhàng và dễ ứng dụng. Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và tư duy thiết kế mới đã mở ra một diện mạo hoàn toàn khác.

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng- Ảnh 1.

Chất liệu gấm dệt họa tiết chìm nổi, đứng phom chuẩn mực với bề mặt bóng sang trọng, hòa cùng sắc xanh tươi mới giúp tôn da và thần thái rạng rỡ. Những khoảng hở nhẹ ở vai và cổ tạo điểm nhấn thanh tú, kín đáo mà vẫn đầy quyến rũ

ẢNH: SIXDO

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng- Ảnh 2.

Trong sắc hồng phấn nhã nhặn, từng họa tiết hoa dệt tỉ mỉ hiện lên phong thái độc bản. Điểm nhấn cổ chữ V kết hợp cùng phần tay hến mềm mại và đường chiết eo cao khéo léo, tất cả cộng hưởng để tôn vinh trọn vẹn những đường nét nữ tính

ẢNH: SIXDO

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng- Ảnh 3.

Huyền bí và quyến rũ, thiết kế tôn vinh hình ảnh quý cô với phom bút chì midi ôm gọn, thiết kế trễ vai cách điệu cùng dải vải vắt chéo khéo léo khoe bờ vai thanh mảnh. Chất liệu gấm đen cùng họa tiết jacquard dệt chìm tạo chiều sâu sang trọng

ẢNH: SIXDO

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng- Ảnh 4.

Trong dòng chảy thời trang đương đại, gấm trở lại như một chất liệu của xu hướng quiet luxury - sang trọng và kiêu sa. Set đồ này chắt lọc tinh thần ấy qua thiết kế áo vest peplum tôn eo, chân váy gấm xòe mềm mại và phối lớp áo organza tay bèo

ẢNH: SIXDO

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng- Ảnh 5.

Nền gấm bắt sáng tự nhiên kết hợp họa tiết hoa dệt tinh xảo tạo chiều sâu thị giác. Sắc vàng nồng nàn gợi quyền lực quyến rũ, cùng chi tiết cổ vuông xếp nếp, nơ tinh tế trước ngực và phom chữ A giúp tôn vòng eo, che khuyết điểm một cách duyên dáng

ẢNH: SIXDO

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng- Ảnh 6.

Vest lửng tay ngắn cân đối điểm hoa hồng 3D tinh xảo; kết hợp đầm xòe midi xếp nếp lớn tạo độ phồng tự nhiên, tôn phong thái quý cô. Set đồ linh hoạt cho nàng trong các sự kiện, tiệc tùng cuối năm, dễ diện cả bộ hoặc phối riêng

ẢNH: SIXDO

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng- Ảnh 7.

Phần thân trên được xử lý ôm vừa, chiết eo rõ ràng, kết hợp chân váy dài qua gối tạo tỷ lệ cân đối và tôn dáng người mặc. Tay áo phồng nhẹ tạo điểm nhấn ở vai, trong khi chi tiết nơ kim loại ở cổ áo mang hơi hướng cổ điển

ẢNH: ORCHID

Vải gấm và hành trình 'trẻ hóa' trong những thiết kế đa ứng dụng- Ảnh 8.

Thiết kế váy vàng trễ vai dáng chữ A trẻ trung, nổi bật với phần cổ xếp lớp mềm mại và chi tiết dây chéo tinh tế. Chất liệu gấm được xử lý trên phom dáng hiện đại, mang đến vẻ đẹp thanh lịch, trẻ trung và chẳng hề già dặn

ẢNH: YOONA

Khi được đặt đúng trong phom dáng và tinh thần đương đại, vải gấm vẫn giữ trọn vẻ sang trọng, đồng thời mang đến cảm giác tươi mới và nữ tính. Đó cũng chính là lý do vì sao chất liệu này ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các thiết kế của phái đẹp.

