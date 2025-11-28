Vải nhung quyền lực giúp nàng giữ ấm, chạm ngưỡng sang trọng

Vải nhung, với tất cả sự mềm mại, đã chứng minh rằng mình không chỉ là một xu hướng nhất thời mà là một phong cách vĩnh cửu trong thời trang thu đông. Đừng ngần ngại đưa nhung vào tủ đồ thu đông để trải nghiệm sự quý phái mà không cần phải đánh đổi sự thoải mái.

Sang trọng trong chiếc đầm nhung thanh lịch

Vải nhung mềm ôm lấy các đường cong, tạo cảm giác thon thả và thanh mảnh ẢNH: HONG VIC

Phần tay dài và thân đầm quá gối mang tinh thần cổ điển, trong khi chi tiết vải lưới đính cườm chạy ngang vai và ngực trên lại tạo điểm nhấn gợi cảm một cách khéo léo, không phô trương.

Khoác lên mình chiếc đầm nhung màu đỏ rượu vang đậm, toát lên vẻ cổ điển và sang trọng ẢNH: FIONA

Điểm nhấn là phần cổ đổ mềm mại và quyến rũ, tạo độ rủ tự nhiên cho chất liệu nhung mượt mà. Đầm có thiết kế tay ngắn thanh lịch, cùng với chi tiết chiết eo nhẹ nhàng giúp tôn lên vóc dáng thon gọn. Phối cùng chiếc túi ngọc trai nhỏ, nàng sở hữu vẻ kín đáo nhưng vẫn vô cùng quý phái, rất phù hợp cho các sự kiện trang trọng.

Khí chất ngời ngời trong chiếc áo nhung

Chiếc áo nhung đỏ đô dài tay với chất liệu nhung mỏng đặc trưng tạo nên độ bắt sáng nổi bật ẢNH: MY WAY FASHION

Thiết kế cổ lọ cao ôm sát giúp giữ nhiệt, đồng thời mang lại vẻ hiện đại, thời thượng. Khi phối cùng chân váy dài màu đen đơn giản, sự tương phản màu sắc tạo nên hiệu ứng sắc nét nhưng không hề chói mắt. Hoàn thiện cùng kính râm bản nhỏ và dây chuyền vàng mảnh, nàng sở hữu một vẻ ngoài vừa sang chảnh vừa cá tính.

Thiết kế áo nhung đen với vai đệm mút và xếp ly cổ điển mang đến phong thái quý tộc đầy ấn tượng ẢNH: D.CHIC

Những đường ly tinh tế ở phần vai và ngực giúp tạo cấu trúc cho trang phục, tôn lên dáng vẻ thanh nhã. Phối cùng chân váy ngắn ôm sát, được đính họa tiết hoa nhỏ li ti, đủ làm nổi bật sự sang trọng của người mặc.

Với những ngày muốn kín đáo nhưng vẫn tôn lên nét quý phái thì một set trang phục vải nhung sẽ chiều lòng giới điệu mộ ẢNH: LAMER FASHION

Chiếc áo nhung dài tay có cổ tròn cao, nổi bật bởi viền bèo nhún màu vàng nhạt tạo ánh sáng dịu nhẹ ở phần cổ. Thiết kế đắp vải nhún bất đối xứng chạy chéo qua eo tạo hiệu ứng thon gọn và cảm giác chuyển động mềm mại. Khi kết hợp cùng chân váy nhung tone sur tone hài hòa, rất phù hợp từ công sở đến sự kiện trang trọng buổi tối.

Chân váy nhung dáng xòe trẻ trung

Những ngày se lạnh của mùa đông, nàng có thể diện một chiếc áo len dài tay màu kem nhạt, có thiết kế cổ cao ẢNH: NK FASHION

Phối cùng một chiếc chân váy nhung xòe chữ A dáng lửng màu nâu đậm, với các đường xếp ly lớn tạo độ phồng và phom dáng cổ điển. Tổng thể trang phục mang phong cách vintage thanh lịch, được hoàn thiện bằng mũ beret màu be và đôi bốt cao cổ cùng tông màu, tạo nên vẻ ngoài đậm chất mùa đông.

Nữ tính với áo dài nhung

Áo dài nhung đỏ đô luôn là biểu tượng của sự kiêu sa và thanh lịch với cho những cô nàng yêu thích sự cổ điển ẢNH: GEMS OF VIETNAM

Chất liệu nhung mềm, ấm áp kết hợp cùng cổ thuyền rộng giúp khoe khéo phần xương quai xanh quyến rũ mà vẫn giữ được sự nền nã. Điểm nhấn nghệ thuật nằm ở họa tiết thêu thủ công tinh xảo, hình chim đậu trên cành lá phong vàng và cá chép bơi lượn. Khi phối cùng quần lụa trắng rộng và vòng cổ ngọc trai, toát lên vẻ đẹp vừa truyền thống vừa sang trọng, lý tưởng cho các sự kiện lễ hội hay dịp đặc biệt.



