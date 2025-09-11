  • An Giang
Vạn năng trong mọi phong cách với trang phục hoa nhí

11/09/2025 12:00 GMT+7

Bước vào mùa hè này, tủ đồ của các nàng chắc chắn không thể thiếu những họa tiết hoa nhí tươi tắn. Thời trang hoa nhí không chỉ là một xu hướng mà còn là cách để các nàng tỏa sáng.

Nhẹ nhàng nhưng lại không bao giờ lỗi mốt, họa tiết hoa nhí luôn được xem như “vũ khí thời trang” vạn năng mà bất cứ cô nàng nào cũng nên sở hữu. Dù xuất hiện trong phong cách nào cũng giúp bạn tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Chính sự dung dị nhưng đầy duyên dáng ấy đã biến trang phục hoa nhí trở thành điểm nhấn, mang đến vẻ đẹp cuốn hút cho người mặc.

Khoe trọn bờ vai gợi cảm với áo trễ vai hoa nhí

Áo trễ vai họa tiết hoa nhí màu tím nhạt phối cùng chân váy chữ A mang đến phong cách năng động mà vẫn giữ nét nữ tính. 

Vạn năng trong mọi phong cách với trang phục hoa nhí - Ảnh 1.

Áo có chi tiết bèo nhún ở phần cổ và tay tạo cảm giác nữ tính và bay bổng. Kết hợp cùng túi hộp sắc pastel giúp bộ trang phục thêm phần yêu kiều

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Vạn năng trong mọi phong cách với trang phục hoa nhí - Ảnh 2.

Nếu không muốn quá sặc sỡ thì áo trễ vai màu kem với những họa tiết hoa nhí xinh xắn làm nổi bật vẻ tối giản

ẢNH: @RACHSTORE.1004

Phần cổ áo và tay áo có chi tiết bèo nhún mềm mại cùng với chiếc nơ được thắt chính giữa tăng thêm phần ngọt ngào. Phối cùng chân váy đen xếp tầng, có thêm viền ren tinh tế ở mỗi tầng mang lại vẻ ngoài năng động.

Váy cúp ngực hoa nhí đầy quyến rũ

Chiếc váy cúp ngực kết hợp với những họa tiết hoa nhí tươi tắn tạo cảm giác trẻ trung, tràn đầy sức sống. 

Vạn năng trong mọi phong cách với trang phục hoa nhí - Ảnh 3.

Thiết kế cúp ngực khoe trọn bờ vai thon thả và xương quai xanh quyến rũ. Tổng thể trang phục vừa đơn giản vừa nổi bật rất phù hợp với những buổi dạo phố

ẢNH: @KETHERINE_STUDIOS

Vạn năng trong mọi phong cách với trang phục hoa nhí - Ảnh 4.

Tăng Mỹ Hàn xuất hiện với vẻ đẹp ngọt ngào trong một chiếc váy cúp ngực họa tiết hoa nhí màu hồng được in chìm cùng với chiếc nơ xinh xắn được thắt trước ngực tạo cảm giác mềm mại và nữ tính

ẢNH: @KJMBAE

Chiếc váy có phom ôm sát ở phần trên và hơi suông nhẹ ở phần chân váy làm tôn lên vóc dáng thon gọn.

Gợi cảm tinh khôi với váy hai dây hoa nhí

Vẻ đẹp trong trẻo được xuất hiện trong chiếc váy hai dây hoa nhí màu trắng kem. Thiết kế cổ vuông tinh tế, hai dây bản vừa và phần thân trên được ôm nhẹ tôn vóc dáng. 

Vạn năng trong mọi phong cách với trang phục hoa nhí - Ảnh 5.

Họa tiết hoa nhí màu xanh nhạt trên áo hài hòa, kết hợp cùng phần chân váy được thiết kế xòe nhẹ tạo cảm giác nữ tính cho bộ trang phục

ẢNH: @_DIEULINH16_

Vạn năng trong mọi phong cách với trang phục hoa nhí - Ảnh 6.

Điệu đà hơn với váy hai dây hoa nhí dáng dài qua gối, với những bông hoa nhí màu hồng nhạt được in rải rác trên nền vải

ẢNH: @GOLA.DESIGNS

Chiếc váy có thiết kế hai dây mảnh, phần ngực được nhấn nhá bằng chi tiết nhún bèo tạo độ phồng nhẹ nhàng. Dáng váy xòe nhẹ nhàng mang đến vẻ thướt tha.

Phá cách cùng áo corset hoa nhí

Áo corset màu trắng kem với họa tiết hoa nhí và hàng cúc phía trước, kết hợp cùng chiếc chân váy bí bồng bềnh màu trắng tạo nên vẻ ngoài như một nàng tiểu thư hiện đại. Tổng thể bộ trang phục vừa thể hiện được sự gợi cảm của corset vừa giữ được nét đáng yêu bởi những họa tiết hoa nhí xinh xắn.

Vạn năng trong mọi phong cách với trang phục hoa nhí - Ảnh 7.

Áo corset hoa nhí với phom dáng ôm sát, tôn lên vòng eo thon gọn cho các cô nàng

ẢNH: @PEPPERVN

Vạn năng trong mọi phong cách với trang phục hoa nhí - Ảnh 8.

Chiếc áo màu trắng kem được trang trí bằng họa tiết hoa nhí li ti màu hồng và xanh mang lại vẻ ngoài cổ điển và lãng mạn, phối cùng chân váy màu trắng chất liệu satin bóng làm nổi bật vẻ sang trọng

ẢNH: @IVORYCHIC.STUDIO

Phong cách hoa nhí là “chìa khóa” giúp những cô nàng mộng mơ thể hiện vẻ đẹp nội tâm của mình. Dù bạn theo đuổi phong cách cổ điện, hiện đại hay cá tính thì những bông hoa li ti này vẫn có thể làm nên điều kỳ diệu.

