Thời trang 24/7

Váy babydoll phối cùng túi xách tôn lên nét đẹp dịu dàng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
21/11/2025 10:00 GMT+7

Váy babydoll kết hợp cùng túi xách mang đến vẻ ngoài ngọt ngào cho giới điệu mộ. Chiếc váy nhẹ nhàng tôn nét nữ tính, còn chiếc túi lại là điểm nhấn giúp nàng thêm tự tin.

Để có một phong cách ngọt ngào chuẩn nàng thơ, không gì lý tưởng hơn sự kết hợp giữa váy babydoll và túi xách cầm tay. 

Đa dạng cách phối từ váy babydoll cùng túi xách

Váy babydoll phối cùng túi xách tôn lên nét đẹp dịu dàng - Ảnh 1.

Váy babydoll họa tiết hoa nhí ánh vàng là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu vẻ đẹp tươi sáng

ẢNH: K&K FASHION

Những họa tiết hoa trên váy là điểm nhấn trẻ trung, khi phối cùng túi xách cói cầm tay tạo sự hài hòa về sắc độ và mang trọn tinh thần mùa hè phóng khoáng. Chỉ cần điểm thêm chiếc mũ cói rộng vành là đã sẵn sàng thả dáng bên biển với bản phối vừa mát lành vừa cuốn hút.

Váy babydoll phối cùng túi xách tôn lên nét đẹp dịu dàng - Ảnh 2.

Xuất hiện với vẻ ngoài dịu dàng trong chiếc váy babydoll hồng nổi bật, phom dáng rộng bồng bềnh mang lại cảm giác ngọt ngào

ẢNH: THE V FASHION

Thiết kế cổ vuông kết hợp tay phồng tạo sự mềm mại, trong khi chiếc nơ đen trước ngực trở thành điểm nhấn tương phản đầy tinh tế. Đồng hành cùng váy là chiếc túi xách cói cầm tay nhỏ xinh làm nổi bật nét thanh nhã của bộ trang phục.

Váy babydoll phối cùng túi xách tôn lên nét đẹp dịu dàng - Ảnh 3.

Váy babydoll dáng dài màu hồng rực rỡ, thiết kế hai dây mảnh giúp tôn trọn bờ vai và xương quai xanh thanh mảnh

ẢNH: DILY

Phom váy xòe nhẹ từ eo tạo chuyển động mềm mại theo từng bước chân, mang đến vẻ nữ tính nhưng vẫn đầy khí chất hiện đại. Đi cùng bộ váy là chiếc túi xách màu beige nhã nhặn, dáng vuông mềm mại giúp cân bằng tổng thể và làm nổi bật sắc hồng của trang phục.

Váy babydoll phối cùng túi xách tôn lên nét đẹp dịu dàng - Ảnh 4.

Bạn cũng có thể thử sức với đầm babydoll hai dây sắc đen huyền bí, tông màu gợi cảm nhưng vẫn giữ chất thanh lịch

ẢNH: @SOMEHOW

Đầm có khoảng cut out tinh tế trước ngực mang lại nét cuốn hút rất riêng. Phối cùng túi da mini cầm tay, bạn dễ dàng sở hữu diện mạo sành điệu, phù hợp cho những buổi dạo phố hay hẹn hò cùng bạn bè.

Váy babydoll phối cùng túi xách tôn lên nét đẹp dịu dàng - Ảnh 5.

Những nàng trẻ trung sẽ không thể thiếu váy babydoll phối túi xách đeo chéo trong tủ đồ

ẢNH: @THECIUSAIGON

Bạn có thể lựa chọn chiếc đầm babydoll cổ thủy thủ cùng những nếp gấp xếp ly xòe nhẹ để tăng sự bồng bềnh cho trang phục. Phối cùng túi xách da đeo chéo tông be là đã hoàn thiện diện mạo yêu kiều, tự tin tỏa sáng với những bức ảnh thật xinh.

Váy babydoll phối cùng túi xách tôn lên nét đẹp dịu dàng - Ảnh 6.

Nếu nàng yêu vẻ dịu dàng pha chút thanh lịch, hãy chọn babydoll tông be sữa cùng chi tiết bèo nhún đan xen, kết hợp với túi xách da đeo vai tông đen, trang phục trở nên cân bằng và ấn tượng hơn

ẢNH: @THECIUSAIGON

Váy babydoll phối cùng túi xách tôn lên nét đẹp dịu dàng - Ảnh 7.

Với những nàng chuộng vẻ đẹp ngọt ngào, váy babydoll xếp tầng chính là lựa chọn “đỉnh cao” để tôn lên sự nữ tính

ẢNH: HELLO MIDA

Kết hợp cùng túi xách cầm tay, trang phục vừa đáng yêu vừa đậm chất thời trang. Thiết kế váy với phần tay bồng nhẹ nhàng và phần thân váy xếp tầng tạo sự bồng bềnh, phối cùng túi xách da đen và giày da màu be, tổng thể trở nên hài hòa và thơ mộng.

Váy babydoll phối cùng túi xách tôn lên nét đẹp dịu dàng - Ảnh 8.

Ở phiên bản dịu dàng hơn, nàng có thể chọn đầm babydoll màu trắng chất liệu voan bay nhẹ, chi tiết nơ trước ngực giúp tạo điểm nhấn mềm mại và nữ tính. Khi phối cùng túi xách cầm tay mini hạt ngọc trai và giày loafer da giúp sở hữu diện mạo sang chảnh và cực kỳ hút mắt

ẢNH: @THECIUSAIGON



