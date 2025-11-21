Váy babydoll phối cùng túi xách tôn lên nét đẹp dịu dàng

Để có một phong cách ngọt ngào chuẩn nàng thơ, không gì lý tưởng hơn sự kết hợp giữa váy babydoll và túi xách cầm tay.
Đa dạng cách phối từ váy babydoll cùng túi xách
Những họa tiết hoa trên váy là điểm nhấn trẻ trung, khi phối cùng túi xách cói cầm tay tạo sự hài hòa về sắc độ và mang trọn tinh thần mùa hè phóng khoáng. Chỉ cần điểm thêm chiếc mũ cói rộng vành là đã sẵn sàng thả dáng bên biển với bản phối vừa mát lành vừa cuốn hút.
Thiết kế cổ vuông kết hợp tay phồng tạo sự mềm mại, trong khi chiếc nơ đen trước ngực trở thành điểm nhấn tương phản đầy tinh tế. Đồng hành cùng váy là chiếc túi xách cói cầm tay nhỏ xinh làm nổi bật nét thanh nhã của bộ trang phục.
Phom váy xòe nhẹ từ eo tạo chuyển động mềm mại theo từng bước chân, mang đến vẻ nữ tính nhưng vẫn đầy khí chất hiện đại. Đi cùng bộ váy là chiếc túi xách màu beige nhã nhặn, dáng vuông mềm mại giúp cân bằng tổng thể và làm nổi bật sắc hồng của trang phục.
Đầm có khoảng cut out tinh tế trước ngực mang lại nét cuốn hút rất riêng. Phối cùng túi da mini cầm tay, bạn dễ dàng sở hữu diện mạo sành điệu, phù hợp cho những buổi dạo phố hay hẹn hò cùng bạn bè.
Bạn có thể lựa chọn chiếc đầm babydoll cổ thủy thủ cùng những nếp gấp xếp ly xòe nhẹ để tăng sự bồng bềnh cho trang phục. Phối cùng túi xách da đeo chéo tông be là đã hoàn thiện diện mạo yêu kiều, tự tin tỏa sáng với những bức ảnh thật xinh.
Kết hợp cùng túi xách cầm tay, trang phục vừa đáng yêu vừa đậm chất thời trang. Thiết kế váy với phần tay bồng nhẹ nhàng và phần thân váy xếp tầng tạo sự bồng bềnh, phối cùng túi xách da đen và giày da màu be, tổng thể trở nên hài hòa và thơ mộng.