Váy ca rô dáng dài mang đến nét cổ điển 'đốn tim' phái đẹp

Váy ca rô dáng dài chinh phục phái đẹp bằng chính sự ổn định của phom dáng và nhịp điệu trầm lắng của họa tiết.
Chiếc váy hai dây họa tiết ca rô dáng dài trở thành điểm nhìn trung tâm, gam màu nâu mang nét cổ điển. Chiếc thắt lưng giúp tôn lên đường cong cơ thể và mang lại cấu trúc rõ ràng cho dáng váy. Túi xách đeo vai màu trắng sữa với thiết kế tối giản góp phần duy trì hình ảnh nhẹ nhàng, trong khi đôi bốt cao cổ tông nâu đất tạo sự hài hòa với váy
ẢNH: @57___SY
Váy dài ca rô gam màu nâu phối đỏ giữ vai trò chủ đạo, phần chân váy xòe rộng, mang lại độ thoáng và sự thư thái đặc trưng của mùa nắng. Túi cói dáng tote quai da nâu cùng dép da đế thấp hoàn thiện diện mạo mộc mạc cho những ngày đi hẹn hò cùng bạn bè
ẢNH: @AUGUSTSTORE.TN
Váy dài ca rô tông xanh xám nhạt, phom váy ôm vừa cơ thể giúp tôn dáng mà không tạo cảm giác phô trương, chi tiết cổ chéo mang đến điểm nhấn mềm mại. Phối cùng tất trắng và giày búp bê đen gợi lên sắc thái cổ điển quen thuộc, trong khi túi vải đen dáng mềm khiến bản phối gần gũi hơn với đời sống thường ngày
ẢNH: @NHIEN.OFFICIAL
Chiếc váy ca rô sát nách tông xanh rêu phối vàng nhạt, ôm vừa phần thân trên và mở dần ở chân váy. Họa tiết ca rô bản to giúp tăng chiều sâu thị giác, chiếc túi xách trắng kem dáng hộp điểm kim loại ánh vàng, trở thành điểm sáng tinh tế
ẢNH: @SOOYAAA__
Bản phối váy ca rô xanh xen kẽ trắng giữ phom suông gọn với tay ngắn vừa phải. Họa tiết ca rô nhỏ mang lại sự tươi sáng vừa đủ, giúp trang phục giữ được nét trẻ trung mà không phá vỡ tinh thần nền nã. Đôi giày cao gót màu kem giúp tổng thể trở nên chỉn chu và linh hoạt trong mọi hoàn cảnh
ẢNH: CARDINA
Váy dài ca rô đỏ phối trắng với phom váy ôm vừa thân trên kết hợp chân váy xòe tôn lên nét cổ điển. Chi tiết cổ viền ren trắng bản lớn, đính nơ đỏ nhỏ tạo điểm nhấn thị giác cho phần cổ. Túi vải trắng quai đỏ đồng điệu cùng dép bệt tông be nhạt giúp tổng thể giữ được sự nhẹ nhàng, tránh cảm giác phô trương quá đà
ẢNH: DEER DOLL
Với bảng màu trầm hơn, váy ca rô tông nâu với cổ vuông phối màu da nhạt giúp tôn dáng. Tay lửng kết hợp chân váy xếp ly, họa tiết ca rô trên vừa phải giữ cho tổng thể sự chín chắn cần thiết, trong khi túi xách da nâu dáng cứng dây xích kim loại và giày cao gót mũi nhọn sáng màu hoàn thiện hình ảnh thanh lịch
ẢNH: LAMIA
Váy dài ca rô đen trắng với dáng rộng thoải mái, thiết kế váy xếp tầng nhẹ nhàng. Tay dài và cổ tròn khép kín mang lại cảm giác kín đáo, thêm một chiếc túi đeo chéo chần bông trắng ngà làm dịu bảng màu tương phản
ẢNH: UNIQLO
