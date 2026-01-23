Váy ca rô dáng dài mang đến nét cổ điển 'đốn tim' phái đẹp

Váy dài ca rô tông xanh xám nhạt, phom váy ôm vừa cơ thể giúp tôn dáng mà không tạo cảm giác phô trương, chi tiết cổ chéo mang đến điểm nhấn mềm mại. Phối cùng tất trắng và giày búp bê đen gợi lên sắc thái cổ điển quen thuộc, trong khi túi vải đen dáng mềm khiến bản phối gần gũi hơn với đời sống thường ngày