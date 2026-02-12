  • An Giang
Thời trang 24/7

Váy chiết eo tạo nên vòng 2 thon gọn và quyến rũ

Kim Ngọc
Kim Ngọc
12/02/2026 08:00 GMT+7

Mặc đúng để đẹp hơn, tôn dáng hơn chính là vai trò của những chiếc váy chiết eo. Thiết kế váy sơ mi cổ sen thắt eo bằng dây lưng bản nhỏ, đầm tiệc gấm dệt họa tiết phối đai eo đồng điệu... là những ý tưởng để nàng tỏa sáng trong những ngày đầu xuân năm mới 2026.

vòng eo thon gọn chính là cách để mỗi quý cô tự tin khoe vẻ đẹp quyến rũ đầy nữ tính của mình. Váy chiết eo là thiết kế tập trung điểm nhấn vào vòng 2, qua đó tăng cường hiệu quả tôn eo để mỗi quý cô cảm thấy hài lòng và yêu đời hơn.

Váy chiết eo tạo nên vòng 2 thon gọn và quyến rũ- Ảnh 1.

Nét kiêu sa ẩn mình trong thiết kế đầm gấm dệt jacquard cổ chữ V có nẹp nhỏ tôn vòng eo "con kiến". Trang phục dày dặn đứng phom, tông màu và họa tiết nổi bật được gợi ý phối cùng túi xách màu trắng, hoa tai ngọc trai và một đôi găng tay nhung màu đen

ẢNH: WHITE PLAN

Nâng tầm gu mặc đẹp với kiểu váy chiết eo

Váy chiết eo từ lâu đã chiếm được cảm tình của quý cô sành thời trang. Các thiết kế váy liền có phần eo được chăm chút kỹ thường dễ dàng tạo nên điểm nghỉ cho ánh mắt đang ngắm nhìn, tạo ra tỷ lệ đẹp cho trang phục cũng như vóc dáng tổng thể. Mùa này, nàng hãy dành sự ưu ái cho các thiết kế váy midi chiết eo, đầm dự tiệc thắt eo bằng các chi tiết drapping sáng tạo, duyên dáng và đầy ý nhị.

Váy chiết eo tạo nên vòng 2 thon gọn và quyến rũ- Ảnh 2.

Không khó để nhận ra đường viền bèo drapping nằm nổi bật ở phía thân trước "hút" mọi ánh nhìn vào vòng 2 đồng thời tạo nên hiệu ứng thị giác vóc dáng thon gọn theo phong cách sang trọng cổ điển

ẢNH: WHITE PLAN

Váy chiết eo tạo nên vòng 2 thon gọn và quyến rũ- Ảnh 3.

Váy sơ mi cổ sen có chi tiết dây vải đồng bộ "siết eo" tương phản với phần tay áo cánh tiên và tùng váy xòe rộng thướt tha

ẢNH: HOIVU

Váy sơ mi, đầm dáng dài chiết eo tôn nét thanh lịch, kiêu sa

Váy sơ mi và các thiết kế dáng dài thường tận dụng chi tiết nhỏ đặt nơi eo để tạo nên điểm nhấn gây chú ý, qua đó tôn trọn đường cong và vòng eo thon thả. Quý cô có thể tìm thấy các thiết kế phối dây vải đồng màu, dây lưng da bản nhỏ hoặc chi tiết vạt đắp cài khuy hay chiếc nơ nhỏ xinh xinh. Mỗi lựa chọn đều mang đến những trải nghiệm thú vị mà nàng sẽ cảm thấy thật tuyệt vời khi khám phá ra kiểu váy tôn eo hoàn hảo và đơn giản nhất.

Váy chiết eo tạo nên vòng 2 thon gọn và quyến rũ- Ảnh 4.
Váy chiết eo tạo nên vòng 2 thon gọn và quyến rũ- Ảnh 5.

Đầm sơ mi cổ trụ tôn dáng đồng hồ cát nhờ cấu trúc siết eo và tùng váy xếp ly bản lớn. Thiết kế tông xanh + trắng được điểm xuyết dây lưng và nơ đồng điệu 

ẢNH: WHITE PLAN

Váy chiết eo tạo nên vòng 2 thon gọn và quyến rũ- Ảnh 6.
Váy chiết eo tạo nên vòng 2 thon gọn và quyến rũ- Ảnh 7.

Để mặc đẹp và sành điệu, nàng không thể bỏ qua những chiếc váy dáng dài được chăm chút nơi vòng eo một cách kỹ lưỡng, tinh tế và đầy sáng tạo

ẢNH: IVY MODA

Váy chiết eo tạo nên vòng 2 thon gọn và quyến rũ- Ảnh 8.

Đầm nhung đỏ rượu buộc dây nơ quanh eo mang đến cho nàng đủ đầy vẻ quý phái, trang nhã mà vẫn thư thái và thoải mái

ẢNH: CHICKA CHICKA

Váy chiết eo tạo nên vòng 2 thon gọn và quyến rũ- Ảnh 9.
Váy chiết eo tạo nên vòng 2 thon gọn và quyến rũ- Ảnh 10.

Thiết kế mang phom dáng dài suông, ôm vai gọn gàng tạo cảm giác thoáng nhẹ và thanh thoát theo từng chuyển động. Chi tiết nhún xếp nơi eo khẽ ôm lấy cơ thể một cách tinh tế, vừa che khuyết điểm vừa tôn dáng tự nhiên theo phong cách hiện đại, cá tính

ẢNH: SERAPHIA


