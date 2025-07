Váy cut out, phong cách gợi cảm chiếm sóng tủ đồ mùa hè 2025

Váy cut out tôn eo khéo léo

Váy cut out mang phong cách thời trang của những cô nàng hiện đại yêu cái đẹp. Xuất hiện trong thiết kế váy cut out tông đen họa tiết kẻ sọc, Chi Pu lập tức ghi điểm nhờ vóc dáng săn chắc cùng vòng eo thon gọn được tôn lên đầy khéo léo. Điểm cut out tại phần hông và eo vừa đủ để tạo sự cuốn hút, đúng với phong cách thời trang ngày càng trưởng thành của nữ nghệ sĩ.

ẢNH: @CHIPUPU

Không dừng lại ở đó, Chi Pu còn khéo léo biến hóa với phiên bản váy cut out ánh vàng lấp lánh, sự lựa chọn đắt giá cho những sự kiện đòi hỏi vẻ lộng lẫy, kiêu sa. Cô nàng kết hợp cùng kiểu tóc xoăn sóng buông nhẹ tạo nên hình ảnh một quý cô thời thượng.

ẢNH: @CHIPUPU

Thiết kế cut out ngẫu hứng tôn nét đẹp cá tính

Với những thiết kế cut out mang nét ngẫu hứng, giúp người mặc dễ dàng tôn lên vẻ đẹp cá tính. Trong thiết kế váy cut out màu xanh đính kim sa lấp lánh, Tóc Tiên lập tức thu hút ánh nhìn nhờ vẻ ngoài nổi bật, ánh kim sa phản chiếu trên nền chất liệu mềm mại khiến từng chuyển động của cô thêm phần sắc sảo giúp tôn lên vòng eo săn chắc. Điểm nhấn nằm ở đôi khuyên tai tone sur tone, thể hiện gu thẩm mỹ chỉn chu của người đẹp 8X.

ẢNH: @TOCTIEN1305

Tóc Tiên còn cho thấy sự biến hóa đa dạng khi xuất hiện trong bộ váy cut out táo bạo màu trắng tinh khôi. Phom dáng ôm nhẹ với các khoảng hở vừa đủ đã giúp cô khoe khéo vẻ thanh thoát cùng vóc dáng cân đối. Kết hợp cùng túi xách cầm tay màu nâu, đôi giày cao gót thanh mảnh và vòng tay ánh kim, tổng thể trang phục mang đến hình ảnh một quý cô thanh lịch đầy bản lĩnh.

ẢNH: @TOCTIEN1305

Váy cut out t ông xanh thời thượng, hiện đại

Không hề thua chị kém em, Quỳnh Anh Shyn cũng muốn làm mới phong cách trong những thiết kế cut out. Trong chiếc váy cut out tông xanh mint đính nơ, cô nàng ghi điểm với vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa ngọt ngào. Điểm nhấn chiếc nơ được đính đầy nữ tính tạo nét mềm mại cho tổng thể, trong khi đôi giày cao gót sang trọng và lớp trang điểm tươi tắn càng tôn lên vẻ ngoài rạng rỡ mà Quỳnh Anh Shyn luôn theo đuổi.

ẢNH: @QUYNHANHSHYN

Trái ngược với vẻ nữ tính nhẹ nhàng của bộ váy đầu tiên, Quỳnh Anh Shyn tiếp tục gây ấn tượng khi xuất hiện trong thiết kế cut out màu xanh biển sâu, một phiên bản đầy tính nghệ thuật. Sự phối hợp tinh tế giữa chất liệu voan mềm mại và những bông hoa trắng đính nổi đã tạo nên một tổng thể đầy chất thơ. Đặc biệt, cô nàng phá cách khi kết hợp cùng túi xách bản lớn màu đỏ nổi bật, khuyên tai dáng dài và vòng tay kim loại bản lớn, những món phụ kiện cá tính giúp tổng thể trở nên độc đáo và thời thượng hơn bao giờ hết.

ẢNH: @QUYNHANHSHYN

Váy cut out dáng dài đậm nét quý phái

Với phong thái sang trọng, Hồ Ngọc Hà luôn biết cách khiến mọi ánh nhìn phải dõi theo mỗi lần xuất hiện. Trong chiếc váy cut out tông đen, nữ ca sĩ ghi dấu ấn mạnh mẽ với vẻ đẹp quyến rũ pha lẫn sự sang trọng. Phần cut out tinh tế ở eo giúp tôn lên đường cong gợi cảm, trong khi chi tiết nơ được đặt khéo léo ở giày cao gót tạo sự liên kết mềm mại. Tổng thể càng thêm phần đắt giá khi được nhấn bằng sợi dây chuyền lấp lánh, món phụ kiện tinh xảo nổi bật thần thái đỉnh cao của một quý cô quyền lực.

ẢNH: @HONGOCHA

ẢNH: @HONGOCHA

Cut out không đơn thuần là một trào lưu, nó là minh chứng cho cách thời trang gợi cảm đang dần trưởng thành. Mùa hè 2025, tủ đồ của những tín đồ thời trang hiện đại sẽ không thể thiếu những thiết kế với đường cắt chiến lược, nơi thời trang và cá tính gặp nhau ở ranh giới tinh tế nhất.