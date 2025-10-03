  • An Giang
Váy dạ hội Việt tỏa sáng tại Paris

Minh Hy
Minh Hy
03/10/2025 10:30 GMT+7

Những thiết kế váy dạ hội được lấy cảm hứng từ chất lượng văn hóa Việt và biến tấu một cách phù hợp với phong cách hiện đại giúp các quý cô có thêm sự lựa chọn khi xuất hiện trong những dịp quan trọng.

Váy dạ hội lấy cảm hứng từ văn hóa Việt

Mới đây, Linh Nga Couture chính thức trình làng bộ sưu tập xuân hè 2026 trong khuôn khổ Paris Fashion Week (Pháp). Bộ sưu tập váy dạ hội mang tên Hồn đất mạch rồng có 25 mẫu thiết kế khác nhau. Mỗi thiết kế đều tôn vinh vẻ đẹp di sản Việt Nam, từ huyền thoại dựng nước với những mái đình cổ kính, đến họa tiết gốm, tre và mây mang đậm linh hồn quê nhà.

- Ảnh 1.

Những chiếc váy dạ hội được đính kết thủ công tỉ mỉ với hàng nghìn hạt cườm, pha lê và chỉ thêu ánh kim. Từng đường kim, mũi chỉ khiến người mặc liên tưởng đến những làng nghề xưa. Đây cũng là cách nhà thiết kế khéo léo đưa nghệ thuật thủ công truyền thống hòa quyện cùng hơi thở hiện đại

ẢNH: LINH NGA COUTURE

- Ảnh 2.

Chất liệu ánh kim lấp lánh, bề mặt vải organza, lụa và tulle được xử lý, tạo hiệu ứng như lớp vảy rồng chuyển sắc theo ánh sáng. Khi di chuyển, từng nếp vải óng ánh mang đến sự huyền ảo cũng như tạo cảm giác quyền lực

ẢNH: LINH NGA COUTURE

- Ảnh 3.

Trên nền vải, các họa tiết cách điệu từ gốm hoa lam, nét đan tre, mây uốn lượn được in, thêu và đính kết tinh tế

ẢNH: LINH NGA COUTURE

- Ảnh 4.

Trong bộ sưu tập lần này, nhà mốt cũng tăng tính ứng dụng cho các trang phục cao cấp nhằm đưa thời trang Việt tiến gần hơn tới thị trường quốc tế

ẢNH: LINH NGA COUTURE

- Ảnh 5.

Nhà thiết kế Linh Nga chia sẻ: "Tôi muốn đưa văn hóa Việt, những câu chuyện về nguồn cội, vào một ngôn ngữ thời trang mang tính toàn cầu. Đây là lời tri ân với đất mẹ và cũng là lời khẳng định thời trang Việt hoàn toàn có thể tỏa sáng trên những sàn diễn danh giá nhất thế giới"

ẢNH: LINH NGA COUTURE

- Ảnh 6.

Bảng màu của các thiết kế phản ánh sự giao thoa giữa hiện thực và quá khứ, gồm nâu đất, gạch ngói gợi sắc màu của đất và gốm; xanh ngọc bích, xanh lúa non như sắc núi đồi trù phú; đỏ son, vàng kim biểu trưng cho thịnh vượng và sức mạnh tinh thần

ẢNH: LINH NGA COUTURE

- Ảnh 7.

Với Hồn đất mạch rồng, chủ nhân bộ sưu tập không chỉ đơn thuần giới thiệu các trang phục, mà còn muốn lan tỏa niềm kiêu hãnh dân tộc, giá trị lịch sử, tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên của người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế

ẢNH: LINH NGA COUTURE

