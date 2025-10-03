Váy dạ hội Việt tỏa sáng tại Paris

Những thiết kế váy dạ hội được lấy cảm hứng từ chất lượng văn hóa Việt và biến tấu một cách phù hợp với phong cách hiện đại giúp các quý cô có thêm sự lựa chọn khi xuất hiện trong những dịp quan trọng.
Chia sẻ bài viết
Váy dạ hội lấy cảm hứng từ văn hóa Việt
Mới đây, Linh Nga Couture chính thức trình làng bộ sưu tập xuân hè 2026 trong khuôn khổ Paris Fashion Week (Pháp). Bộ sưu tập váy dạ hội mang tên Hồn đất mạch rồng có 25 mẫu thiết kế khác nhau. Mỗi thiết kế đều tôn vinh vẻ đẹp di sản Việt Nam, từ huyền thoại dựng nước với những mái đình cổ kính, đến họa tiết gốm, tre và mây mang đậm linh hồn quê nhà.